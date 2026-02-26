Velomotion Gravel Tour 2026

Vier Tage Gravel-Abenteuer mit dem AusdauerNetzwerk im Bayerischen Wald und Böhmerwald:

Velomotion und das AusdauerNetzwerk (für Infos hier klicken) gehen gemeinsam auf Tour: 248 Kilometer, 5.460 Höhenmeter und grenzenlose Gravel-Momente – Anmeldung läuft!

Endlich ist es soweit: 2026 bieten wir euch erstmals eine gemeinsame Velomotion Gravel Tour an. Seit Jahren erreichen uns Anfragen aus der Community, ob wir nicht einmal gemeinsam mit unseren Lesern auf Tour gehen wollen. Jetzt wird diese Idee Realität.







Gemeinsam mit unseren Freunden vom AusdauerNetzwerk, Spezialisten für sportliche Radreisen und Trainingscamps im Ausdauerbereich, laden wir euch zu einem viertägigen Gravel-Abenteuer in eine der eindrucksvollsten Regionen Mitteleuropas ein: in den Bayerischen Wald und hinüber in den wilden, stillen Šumava-Nationalpark (Böhmerwald).

Dichte Wälder, aussichtsreiche Höhenzüge, endlose Forstwege, ehrliche Anstiege – diese Region ist wie geschaffen für lange Tage im Sattel.







Gravel-Leserreise 2026: Das erwartet euch

Vier Radtage, rund 248 Kilometer und etwa 5.460 Höhenmeter warten auf euch. Geführt, begleitet, organisiert – aber mit genügend Freiraum für das, was Gravel ausmacht: Natur erleben, Kilometer sammeln, Gespräche führen, ankommen.

Start ist am Firmensitz von Velomotion in Ruhmannsfelden. Von dort aus führen die Etappen durch das Regental, vorbei am Arbersee, über Zwiesel und den Falkenstein bis hinein in die Weite des Böhmerwaldes. Grenzüberquerungen inklusive.

Gefahren wird überwiegend auf Schotter- und Forstwegen – mit sportlichem Anspruch, aber so konzipiert, dass unterschiedliche Leistungsniveaus gemeinsam unterwegs sein können.







Egal ob „normales“ Gravelbike oder E-Gravel: Beides ist willkommen. Testmöglichkeiten für verschiedene Gravelbikes wird es ebenfalls geben.

Die Etappen – nur ein kleiner Vorgeschmack

Etappe 1: Ruhmannsfelden – Zwiesel (60 km | 1.540 Hm)

Flowige Gravelabschnitte, erste längere Anstiege Richtung Arbersee, einsame Waldwege – perfekter Auftakt.







Etappe 2: Zwiesel – Kvilda (54 km | 1.630 Hm)

Über den Großen Falkenstein und die Grenze hinein in den Nationalpark Šumava. Weite, Hochmoore, stille Wälder.

Etappe 3: Kvilda – Klingenbrunn (92 km | 1.560 Hm)

Die Königsetappe. Hochflächen, Grenzübergänge, Bayerwald-Loipe, große Ausblicke auf Lusen und Grafenauer Land.

Etappe 4: Klingenbrunn – Zottling / Ruhmannsfelden (40 km | 740 Hm)

Sanfte Hügel, der Fluss Regen, finaler Anstieg zum Berggasthof – gemeinsamer Abschluss mit Panoramablick.







Mehr Details zur Anmeldung und konkreten Streckenführung findest du hier: hier klicken.

Workshop & Technik: Mehr als nur Kilometer sammeln

Am Vorabend – also am 17. Juni 2026 – laden wir euch zu einem Velomotion-Schrauber-Workshop ein – speziell auf Gravelbikes zugeschnitten. Unser Velomotion-Chef-Mechaniker gibt praxisnahe Tipps zu Schaltung, Bremsen und Pflege.

Außerdem besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Gravelbikes zu testen – auch für einzelne Etappen oder die komplette Tour.







Velomotion x AusdauerNetzwerk: Für alle, die Gravel ernst nehmen – aber genießen wollen

Die Sportwissenschaftler vom AusdauerNetzwerk bringen ihre Erfahrung aus Trainingscamps und Leistungsdiagnostik ein. Ziel ist es, unterschiedliche Leistungsniveaus zusammenzubringen, ohne dass jemand überfordert wird.

Diese Tour ist kein Rennen. Aber sie ist sportlich.

Sie fordert – und belohnt – und wem eine Etappe zu lang wird, der steigt einfach aufs E-Gravel um.







Gerade für Paare oder Trainingspartner mit leicht unterschiedlichen Leistungsniveaus kann dieses Konzept besonders spannend sein.

Termin, Leistungen & Preise

Datum: 18. bis 21. Juni 2026

(Workshop am 17. Juni)

Leistungen inklusive:







3 Übernachtungen mit Frühstück

Geführte Radtouren

Begleitfahrzeug

Verpflegung auf der Strecke

Technik-Workshop

Preis:

Doppelzimmer: 659 €

Einzelzimmer: ab 759 €

Leihräder (Gravel & E-Gravel) auf Anfrage.







Jetzt vormerken lassen

Die Teilnehmerzahl ist (voraussichtlich auf 20) begrenzt.

Wer dabei sein möchte, sollte nicht zu lange zögern.

Bei Interesse schickt uns einfach eine kurze Mail an:

[email protected]

Mit deiner Anfrage gehst du keinerlei Verpflichtung ein. Ihr erhaltet alle weiteren Informationen und Buchungsdetails direkt zugeschickt.







Warum diese Region?

Der Bayerische Wald und der Böhmerwald zählen zu den unterschätztesten Gravel-Destinationen Europas.

Wenig Verkehr. Unzählige Forstwege. Lange Anstiege. Grenzüberschreitende Weite.

Wer hier unterwegs war, versteht sofort, warum wir genau hier unsere erste Velomotion Gravel Tour starten.

2026 wird es ernst.

Wir freuen uns auf euch.