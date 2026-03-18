Produktnews: Die Race Face Era SL Produkt-Line bekommt erneut Zuwachs. Das speziell auf XC/Downcountry/Short-Travel konzipierte Sortiment umfasst nun auch einen neuen Lenker. Abgestimmt für weniger Ermüdung verspricht der aus UD-Carbon gefertigte Lenker selbst auf den anspruchsvollsten Downcountry-Abfahrten Komfort.

Entwickelt für Downcountry, geeignet für Trail-Fahrten mit Bikes bis 140 mm Federweg und E-Bikes – der neue Race Face Era SL Lenker geizt nicht mit Vielseitigkeit. Sparsam ist der Lenker aus UD-Carbon allerdings beim Gewicht. Mit gleichmäßiger Krümmung und Biegung in +6 mm und -6 mm Rise ist der Era SL Lenker laut Hersteller der leichteste 35-mm-Lenker auf dem Markt: nur 170 g in der Standardbreite von 760 mm. Wer einen schmaleren Lenker wünscht, kann den Era SL auf 720 mm kürzen, ohne dass der Komfort darunter leidet. Eine Reduzierung der Breite soll keine strukturellen Auswirkungen haben, aber die Steifigkeit im Vergleich zur GL-Einstellung erhöhen. Die maximale Vorbauklemmbreite beträgt 60 mm. Mit breiteren Vorbauten, wie z.B. Direct-Mount-Vorbauten, ist der Era SL nicht kompatibel! Erhältlich ist der Lenker in Silber, Stealth und Kashmoney. Und genau wie der Laufradsatz und die Kurbeln aus der gleichen Produkt-Line mit lebenslanger Garantie.







Race Face Era SL Lenker Spezifikationen

Lenkerdurchmesser: 35 mm

Lenkererhöhung: +/- 6 mm

Lenkerbreite: 760 mm (reduzierbar auf 720 mm)

Krümmung nach hinten: 8° / Krümmung nach oben: 5°

Max. Vorbauklemmbreite: 60 mm

Web: www.raceface.com