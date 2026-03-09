Neue Race Face Era SL Kurbelgarnitur für Downcountry

Produktnews: Downcountry ist mehr als eine Kategorie – es ist eine Lebenseinstellung. Es bedeutet, Anstiege mit voller Kraft zu erklimmen, Abfahrten mit Vollgas zu meistern, epische Ganztagestouren zu unternehmen und sich nach Feierabend mit Freunden zu einer gemeinsamen Runde zu treffen. Genau hierfür hat Race Face die Era SL Line ins Leben gerufen. Zusätzlich zum Era SL-Laufradsatz, der Anfang des Jahres mit der Centerlock-Nabenoption ausgestattet wurde, kommt jetzt eine neue Kurbelgarnitur auf den Markt – leicht, robust und mit einer lebenslangen Garantie.

Mit der neuen Kurbelgarnitur unterstreicht die Komponentenmarke Race Face ihre Leidenschaft zum Downcountry. Das Carbon-Layup der Era SL Kurbel reduziert das Gewicht an allen relevanten Stellen, ohne das hierbei Kompromisse bei der Langlebigkeit eingegangen werden müssen, so der Hersteller. Die integrierte Achse spart durch den Verzicht auf Befestigungsteile zusätzlich Gewicht, In Zahlen ausgedrückt heißt das: 422 Gramm, inklusive 32er Kettenblatt an einer 170 mm Kurbelgarnitur. Erhältlich ist die Race Face Era SL Kurbelgarnitur in vier verschiedenen Längen – 160, 165, 170 und 175 mm – und in den Farben Schwarz, Kashmoney und Stealth. All dies zudem mit einer lebenslangen Garantie, inklusive Sturzschäden. Der Preis der Era SL Kurbelgarnitur liegt bei 576,99 USD.







Race Face Era SL Kurbelgarnitur: Spezifikationen

Material: Carbonfaser + Edelstahl-Verschleißplatte

Gewicht: 422 g (170 mm Kurbelarme, 32T SHI-12 DMW-Kettenblatt, Montagematerial)

Achsenmaterial: Aluminiumlegierung der Serie 7000

Achsendurchmesser: 30 mm

Verfügbare Kettenlinien: 52 mm – mit DM-Kettenblatt / 55 mm – mit DMW-Kettenblatt

Q-Faktor: 170 mm inklusive Unterlegscheiben

Lieferumfang: Kurbelkappen, Unterlegscheiben, Achsdistanzstücke (Kettenblätter und Tretlager separat erhältlich)

Web: www.raceface.com