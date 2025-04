Race Face Era 55mm Riser Bar

Produktnews: High-Rise-Lenker sind allgegenwärtig – vom Downhill-Worldcup bis hin zu Bikes von ambitionierten Fahrern, die sowohl mehr Kontrolle bei steilen Abfahrten als auch verbesserten Fahrkomfort suchen. Für 2025 erweitert Race Face das Era GL Tuned Carbon-Lenker-Sortiment daher um den Era 55mm Rise Lenker – und damit um eine komfortable High-Rise-Option.

Immer mehr Fahrer entdecken die Vorteile von High-Rise-Lenkern im Trail- und Enduro-Bereich. Ein höherer Lenker optimiert die Fahrposition, absorbiert Stöße besser, erhöht die Kontrolle in steilem Gelände und ermöglicht eine ergonomischere Haltung bei langen Anstiegen. Für 2025 präsentiert Race Face den Era 55mm Rise Lenker und erweitert damit das Era GL Tuned Carbon-Lenker-Sortiment um eine ermüdungsreduzierende High-Rise Option. Die Komponentenschmiede gibt sich bei dem Lenker sehr selbstbewusst: für Race Face ist der Era 55mm Rise Lenker auf dem gesamten Markt nicht weniger als der einzige High-Rise Carbon-Lenker mit optimierter Compliance. Er ist die High-Rise-Option, die der Branche bisher gefehlt hat, so Race Face weiter. Wie bei allen Race Face Komponenten gilt auch für den Rise Lenker eine lebenslange Garantie – selbst bei einem Sturz. Erhältlich ist der eMTB Ready Premium-Lenker in zwei Breiten und sechs Farboptionen zum Preis von 170,00 Euro.

Web: www.raceface.com