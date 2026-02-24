Produktnews: Ein Satz Carbon-Laufräder ist eines der besten Upgrades für das Fahrrad. Sie bieten ein agiles Fahrgefühl, ein leichteres Handling und bleiben länger spurtreu als vergleichbare Aluminiumfelgen. Mit den Era eMTB-Laufrädern bringt Race Face jetzt ein spezielles Laufrad für härteste E-Mountainbike-Abenteuer auf den Markt.

Race Face möchte die Fahreigenschaften der beliebten Era Carbon-Laufräder auch Fahrern von leistungsstarken E-Bikes bieten, jedoch in einem robusteren, stoßfesteren Paket. Die neuen Race Face Era eMTB-Laufräder sind daher auf das höhere Gewicht und die damit verbundenen Kräfte eines eMTB abgestimmt – und sollen dennoch das gewohnte Fahrgefühl sicherstellen. Sowohl die Era eMTB-Laufräder als auch und die bereits im letzten Jahr erschienenen Turbine eMTB-Laufräder sind für ein maximales Drehmoment von 130 Nm ausgelegt.







Die Era eMTB Laufräder verwenden die gleichen Vorder- und Hinterrad-spezifischen Felgenprofile wie die Standard-Era-Laufräder. Die Vorderradfelge ist 18,6 mm hoch. Durch die strategische Kombination dieser Felge mit dickeren Speichen soll die Seitennachgiebigkeit des Era eMTB im Vergleich zum Era laut Hersteller um 15 % reduziert worden sein. Die Hinterradfelge hat eine Höhe von 22,6 mm, um Stöße besser abzufangen. Beide Felgen verfügen über die verstärkte Anvil Edge-Felgenwand für zusätzlichen Reifenschutz und mehr Stabilität.

Verbaut sind Vault-Naben mit einer leicht modifizierten internen Stahlachse. Dies soll die Festigkeit und Steifigkeit der Nabe erhöhen, sodass sie selbst den härtesten Belastungen eines leistungsstarken eMTB standhält. Die Speichen beider Laufräder sind dicker und messen an ihrer dünnsten Stelle 1,7 mm (V) bzw. 1,8 mm (H). Ein deutlicher Fortschritt gegenüber den 1,65 mm Speichen der Standard-Era-Laufräder. Befestigt sind die 28 doppelt konifizierten Speichen vorne und 32 hinten mit schwarzen Messingnippeln.







Preise

Era eMTB Laufradsatz (UVP): 1648 EUR

Era eMTB Laufrad – Vorderrad (UVP): 799 EUR

Era eMTB Laufrad – Hinterrad (UVP): 849 EUR

Datenblatt Race Face Era eMTB-Laufräder

Material Carbon Fiber Weight 1929g (29″), 1883g (mullet), Wheelset without tape or valves, XD Driver Rim Width 30mm Internal, 37.2mm External Front Hub Model 15×110 Boost – Vault J414 20×110 Boost – Vault J414 Rear Hub Model 12×148 Boost – Vault J424 Nipples Black brass nipples Spokes J-Bend, 28 hole front, 32 hole rear, 3x Lacing, 2.0/1.7 Butting Front, 2.0/1.8 Butting Rear Spoke Length 29″ Front: 298mm, Rear: 288mm (Drive side) & 290mm (Non-drive) Spoke Length 27.5″ Rear: 269mm (Drive side) & 271mm (Non-drive) Tubeless Tubeless ready, taped with valves System Weight Rating 150 kg (330 lbs) eMTB Usage Rating Maximum drive assist torque 130 Nm

Web: www.raceface.com