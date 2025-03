Das neue Race Face Turbine Pedal

Produktnews: Ausgestattet mit einer konkaven Plattform für besten Grip, optimierter Pin-Platzierung und einem ergonomischen Design schickt Race Face das neue Turbine Pedal ins Rennen um die Gunst anspruchsvoller Rider. Race Face verspricht mit dem neuen Turbine Pedal nicht weniger als ultimativen Grip für alle Fahrer, die an ihre Grenzen gehen – und wollen, dass ihre Füße unabhängig vom Gelände fest auf dem Pedal bleiben.

Race Face bringt das neue Turbine Pedal auf den Markt, das für ultimativen Grip und ein sicheres Fahrgefühl konzipiert wurde. Ausgestattet mit einer konkaven Plattform, optimierter Pin-Platzierung und einem ergonomischen Design richtet sich das Pedal an anspruchsvolle Fahrer, die bei ihren Rides optimale Effizienz fordern. Ein besonderes Merkmal ist die 3 mm tiefe Konkavität und somit laut Race Face die konkavste Pedalplattform auf dem Markt. Anders als bei Mitbewerbern, die „Konkavität“ mit hohen Stiften um den Umfang herum erzeugen, ist das Chassis von Turbine in alle Richtungen konkav – von vorne nach hinten, von innen nach außen – und soll so ein unübertroffenes Maß an Kontrolle und Komfort gewährleisten.

Bei dem Pedal geht es aber nicht nur um Konkavität. So wurde die asymmetrische Pedalplattform an die Form des Fußes angepasst: vorne breiter für maximale Unterstützung und Griffigkeit bei gleichzeitig verbesserter Bodenfreiheit. Dank einer Buchse innen und einem Kugellager außen eliminiert Turbine zudem die Lagerwölbung, die bei einigen Pedalen zu sehen ist. Dies führt zu einer größeren effektiven Plattform und einem festeren Stand für eine bessere Pedalergonomie. Vor Serienbeginn wurden natürlich umfangreiche Labortests durchgeführt – laut Race Face eine Million Zyklen ohne Anzeichen von Verschleiß. Für ein Plus an Nachhaltigkeit sind die Innenteile des Pedals komplett wartbar und vollständig wiederaufbaubar.

Race Face Turbine Pedal: Details

6061 Aluminium-Pedalkörper

115 mm x 110 mm Plattform, 3 mm Konkavität, 20 mm max. Plattformdicke (ohne Stifthöhe)

11 höhenverstellbare Stifte pro Seite (unten montiert für ein einfaches Entfernen)

Gewicht: 419 Gramm pro Paar

In sieben Farboptionen erhältlich

Preis: 199 Euro

Web: www.raceface.de