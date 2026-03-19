FOX 40 Downhill-Federgabel komplett überarbeitet

Produktnews: FOX hat seine erfolgsverwöhnte FOX 40 Downhill-Federgabel von Grund auf überarbeitet. Sie soll Rennfahrern noch mehr Vorteile bieten und hierdurch für den Erfolg im Wettkampf nahezu konkurrenzlos sein. Mit der Glidecore-Luftfeder und dem überarbeiteten GRIP X2-Dämpfer verspricht sie ein Plus an Geschmeidigkeit und Sensibilität bei hohen Geschwindigkeiten.

Für Downhill-Racer, die maximale Performance von ihrem Material fordern, hat FOX die FOX 40 Federgabel komplett überarbeitet. Die speziell gestaltete Gabelbrücke sorgt für Lenkpräzision, während die neu positionierten Bypass-Kanäle in den Tauchrohren noch mehr Geschmeidigkeit und Sensibilität bei hohen Geschwindigkeiten bieten sollen. Die FLOAT Glidecore Luftfederung reduziert ihrerseits Reibung, indem sie sich unter dynamischer Belastung mit der Gabel mitbewegt. Sie bietet laut Hersteller vertikale und horizontale Nachgiebigkeit, MCU-Durchschlagschutz und ein erhöhtes Negativvolumen. Eine sanftere Federung und geringere Losbrechreibung bedeuten letztendlich weniger Ermüdung in den Händen und Armen – für schnelle Runs und den Anspruch auf einen Podestplatz auf jeden Fall förderlich. Optimiert wurde von FOX ebenfalls der GRIP X2 Dämpfer. Mehr Federweg, optimaler Bodenkontakt der Reifen und somit verbesserte Traktion in Kurven stellt FOX als Hauptargumente für den überarbeiteten Dämpfer in den Vordergrund.







FOX 40 Spezifikationen

Neuer 40-mm-Schmutzfänger mit GD4-Halterung bei 29″ Modellen

203 mm Federweg

Erhältlich für 29″ und 27,5″

52 mm Offset für 29″ AM-Gabeln, 48 mm Offset für 27,5″ AM-Gabeln (44 mm, 56 mm Offset OE-Optionen)

Max. Bremsscheibendurchmesser: 230 mm

Max. Reifengröße: 2,5″

Gewicht abhängig vom Modell und der Ausführung ab 2.745 Gramm

Preise

FOX 40 – 29″ SHINY BLACK oder ORANGE: 2.199,00 €

FOX 40 – 27.5″ SHINY BLACK: 2.199,00 €

Web: www.ridefox.com