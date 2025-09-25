Produktnews: Nach zwei Jahren Entwicklungszeit präsentiert RockShox mit der Rudy XL eine Federgabel für kompromisslose Gravel-Rides. Mit ihrem einstellbaren Federweg von bis zu 60 mm, der markanten Krone und der überarbeiteten Charger Race Day 2-Dämpfung möchte die Gravel-Federgabel ein klares Statement setzen für weniger Ermüdung, mehr Präzision und eine geschmeidigere, selbstbewusstere Fahrt vom Start bis zum Ziel.

Die RockShox Rudy XL wurde für Fahrer gebaut, die Gravel als Herausforderung und nicht als Kompromiss sehen. Mit einem einstellbaren Federweg von bis zu 60 mm, Reifenfreiheit für 2,25er-Reifen und einem steifen Chassis soll sie ein Plus an Leistungsfähigkeit, Kontrolle und Komfort bieten, sodass jede Dropbar-Mission mit Vertrauen und Sicherheit gefahren werden kann. Die im Einzelhandel erhältliche Rudy XL Ultimate (FS-RDYX-ULT-A1) kommt mit überarbeiteter Charger Race Day 2-Dämpfung und wird neben einer schwarzen Variante auch in Electric Red Signature-Farbgebung angeboten. Die Lockout-Funktion der Charger Race Day 2 Dämpfung soll sicherstellen, dass die Gabel nicht nur auf ruppigen Gravel-Pisten maximale Effizienz bietet, sondern auch auf Asphalt. Das optional erhältliche Rudy XL-Schutzblech lässt mittels mit der 2-Loch-Aufnahme montieren. Der Preis der Rudy XL Ultimate Gravel-Federgabel liegt bei 1.010,00 Euro, der Fender kostet 25,00 Euro extra.







RockShox Rudy XL Gravel-Federgabel: Eigenschaften

Rudy XL Ultimate (FS-RDYX-ULT-A1) Rudy XL (FS-RDYX-BSE-A1) Dämpfung Charger Race Day 2 Kartusche – Nur Zugstufe Feder Solo Air Solo Air Laufradgröße 700c 700c Federweg 50 mm, 60 mm 50 mm, 60 mm Offset 45 mm (700c) 45 mm (700c) UVP 1.010,00 Euro Nicht im Einzelhandel erhältlich

Web: www.sram.com/de/rockshox