Yuccie Bikes baut Sorglos-System weiter aus

Produktnews: Die Hamburger E-Bike-Marke Yuccie Bikes entwickelt ihr Konzept der sorgenfreien urbanen Mobilität konsequent weiter und baut für 2026 das Sorglos-System aus. Im Mittelpunkt stehen neue Zubehörlösungen für Alltag und Transport, zusätzliche Komfortkomponenten sowie ein serienmäßig integriertes digitales Sicherheits- und Servicepaket.

Zur Saison 2026 erweitert Hersteller Yuccie Bikes sein Zubehörprogramm deutlich. Im Bereich Gepäcktransport arbeitet Yuccie Bikes diesbezüglich mit Atran Velo zusammen. Angeboten wird für ein Plus an Gepäcktransport ein optionaler Frontgepäckträger (49,90 €), der direkt am Steuerrohr montiert werden kann. Ergänzend dazu steht ein Korb (69,90 €) zur Verfügung, der sowohl vorne als auch auf dem serienmäßigen Heckgepäckträger genutzt werden kann. Das Klicksystem ermöglicht laut Hersteller eine besonders einfache Montage und Demontage. Die maximale Zuladung beträgt 10 kg am Frontgepäckträger und 15 kg am Heckgepäckträger.







Ein winkelverstellbarer Vorbau (0–90°, 49,90 €) soll für eine deutlich aufrechtere und entspanntere Sitzposition sorgen. Ein besonderer Vorteil liegt in der werkstattfreundlichen Konstruktion: Der Vorbau kann ausgetauscht werden, ohne dass die sauber geführten Kabel neu verlegt werden müssen. Zusätzlich verfügt der Vorbau über eine integrierte Aufnahme für Smartphonehalterungen von SP Connect. Optional kann über eine Adapterplatte das System von Quad Lock verwendet werden. Für zusätzlichen Fahrkomfort bieten die Hamburger zudem eine gefederte Parallelogramm-Sattelstütze (UVP 74,90 €) an. Die Sattelstütze ist in vier Federhärten erhältlich.

Jedes Yuccie Bikes Modell ist serienmäßig mit einem integrierten Tracker von IoT Venture ausgestattet und bildet damit die Grundlage für ein besonders umfangreiches digitales Sicherheits- und Servicepaket. Über die Yuccie Bikes App können diese Funktionen aktiviert werden. Gleichzeitig baut die Marke damit ihr Sorglos-System konsequent weiter aus. Zu den Funktionen gehören Bewegungsalarm bei unbefugter Bewegung, Live-Standortverfolgung im Diebstahlfall sowie ein Bike-Hunting-Service zur aktiven Rückholung gestohlener Fahrräder. Die Nutzung der App ist im ersten Jahr kostenfrei, anschließend beträgt die Gebühr 49 € pro Jahr.







Web: www.yuccie-bikes.com