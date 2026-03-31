Produktnews: Mit gezieltem Spec-Update, integriertem Bosch eBike ABS Pro und der neuen Shimano Deore XT Di2 mit AutoShift-Funktion möchte das Haibike AllMtn 9.5 CF ABS neue Maßstäbe in Sachen Performance und Kontrolle setzen. Steile, technische Uphills, fordernde Trail-Passagen und schnelle Downhills sind das Jagdrevier des eMTB-Allrounders.

Basierend auf der bewährten AllMountain-Plattform verbindet das AllMtn 9.5 CF ABS Power und Kontrolle zu einem Setup, das Grenzen neu definieren soll. Das Rahmenkonzept mit gedrehtem Motor ermöglicht ein geschlossenes Unterrohr bei gleichzeitig entnehmbarem Akku und sorgt so für einen verwindungssteifen Hauptrahmen, eine zentrale Gewichtsverteilung und ein klares Design. Mit dem Bosch eBike ABS Pro verspricht das Allround-Konzept zusätzlich Sicherheit und Kontrolle in technischen Passagen, während die elektronische Shimano Deore XT Di2 Schaltung mit AutoShift-Funktion das Bike zum kompromisslosen Hightech Statement für alle Tech-Enthusiasten macht.







Für kraftvollen Antrieb sorgt der Bosch Performance CX Motor mit 100 Nm (Upgrade via FlowApp) und bis zu 750 Watt Leistung – leise, thermisch stabil und mit reduziertem Tretwiderstand. Der entnehmbare 800 Wh Akku, optional per Range Extender in allen Größen erweiterbar, liefert die nötige Reichweite für lange und ausgiebige Trail-Rides. Mit 160 mm Federweg vorne, 150 mm hinten und dem Mullet Laufrad-Mix soll das Haibike sowohl im Downhill souveräne Kontrolle als auch im Uphill perfekte Traktion sicherstellen. Die Continental Reifen kombinieren ihrerseits Grip und Stabilität, während die RockShox Federelemente ihre Stärken auf anspruchsvollen Strecken ausspielen.

Angeboten wird das Haibike AllMtn 9.5 CF ABS in vier Rahmengrößen zum Preis von 8.000,00 Euro.







Web: www.haibike.com