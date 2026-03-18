Neue StVZO-konforme Fahrrad-Rücklichter von Knog

Produktnews: Die australische Designmarke Knog, bekannt für technisch unkonventionelle Innovationen im Bereich Fahrrad-Zubehör, erweitert ihr Sortiment um zwei neue StVZO-konforme Fahrrad-Rücklichter: das Modell Cobber StVZO sowie das Modell Blinder Link StVZO. Beide Rücklichter werden ab Juli im Fachhandel erhältlich sein.

Mit dem Cobber StVZO bringt Knog eine neue Generation seines Fahrrad-Rücklichts auf den Markt, dessen Produktname sich von der LED-Technologie COB (chips on board) ableitet. Charakteristisch bleibt die 330-Grad-Ausleuchtung, für erhöhte Sichtbarkeit. Die überarbeitete Version verfügt über ein neu entwickeltes Befestigungsband für eine schnelle und sichere Montage am Fahrrad sowie über einen USB-C-Ladeanschluss für effizientes Aufladen. Der Cobber StVZO besitzt eine maximale Lichtleistung von 50 Lumen, bietet drei Leuchtmodi und ist zu einem Preis von 69,99 EUR erhältlich.







Der Blinder Link StVZO setzt hingegen auf ein magnetisches Clip-System, welches das Anbringen oder Abnehmen in Sekundenschnelle ermöglicht. Dank zweier kompatibler Montagesysteme lässt sich das Licht entweder an den Sattelstreben, am Gepäckträger, am bzw. unter dem Sattel oder aber auch mit dem integrierten Clip an Bekleidung, Rucksäcken oder Taschen befestigen. Das Licht bietet zwei Leuchtmodi (High: 35 Lumen / Low: 20 Lumen) und ist als Tag- und Nachtfahrlicht geeignet. Der Preis liegt bei 59,99 Euro.

Beide Fahrrad-Rücklichter werden erstmalig auf der Cyclingworld Europe in Düsseldorf am kommenden Wochenende bei Knog am Stand D5 in der Alten Schmiedehalle präsentiert. Die neuen Modelle sind ab Juli im Fachhandel erhältlich.







Web: www.cosmicsports.de