Produktnews: Herkömmliche Fahrradklingeln sind zwar funktionell, aber meist wenig stilvoll. Die neue Knog Oi Prima verbindet beide Eigenschaften und richtet sich an Fahrradfahrer, die Wert auf Klang, Ästhetik und Technik legen. Herzstück der Fahrradklingel ist die neu entwickelte WAVETEK ⓚ -Technologie mit glasfaserverstärktem Nylon-Hammer.

Der australische Hersteller Knog, bekannt für unkonventionelle Innovationen im Bereich Fahrrad-Zubehör, stellt mit der Oi Prima das neueste Modell der Oi-Klingelreihe vor. Die Oi Prima wurde von Grund auf neu konstruiert und kommt mit gut durchdachten Features wie das Kabelmanagement-System. Die integrierte Aussparung ermöglicht eine saubere Verlegung der Brems- oder Schaltzüge, wodurch sich die Klingel optisch nahtlos in den Lenker integriert.







Herzstück der Fahrradklingel ist die neu entwickelte WAVETEK ⓚ -Technologie, bei der ein glasfaserverstärkter Nylon-Hammer in einer sanften Wellenbewegung auf den ringförmigen Klangkörper trifft – für ein sattes, langanhaltendes Klingeln mit bis zu 85 Dezibel Lautstärke. Laut Hersteller soll die Knog Oi Prima Fahrradklingel durch einen klaren und angenehmen Klang bei minimalistischem Design überzeugen.

Angeboten wird die Knog Oi Prima Fahrradklingel in zwei Größen (Small für 22,2 mm / Large für 23,8–31,8 mm Lenker) und in zwei Farben (Anthrazit und Primer Grey). Die Klingel besteht aus einem CNC-gefrästen Ring aus 7075er Aluminium, einem Gehäuse aus Kunststoff sowie dem glasfaserverstärkten Nylon-Hammer. Montieren lässt sich die Klingel mittels einer einzigen Schraube. Die Oi Prima ist ab sofort zu 29,99 EUR UVP im Fachhandel erhältlich.

Web: www.knog.com