Brompton Electric T Line E-Faltrad

Produktnews: Der britische Faltradspezialist Brompton präsentiert erstmals eine Electric T Line. Handgefertigt aus Titan und Carbon, ist die Electric T Line nicht nur das leichteste E-Bike aus dem Hause Brompton, sondern auch technologisch eines der fortschrittlichsten Modelle. Mit einer Reichweite von bis zu 90 Kilometern soll es unübertroffene Tragbarkeit/Portabilität mit einem erstklassigen Fahrgefühl bieten.

Brompton, der Londoner Hersteller des originalen Faltrads, präsentiert eine komplett neue Electric Range. Von Hand in London gefertigt und angetrieben durch das neue, proprietäre e-Motiq System, kombiniert die Reihe elektrische Unterstützung, Portabilität und Handwerkskunst. Teil der Kollektion ist die Electric T Line. Brompton ergänzt die Titan-Produktreihe somit erstmals um elektrische Unterstützung. Mit nur 11,2 Kilogramm ohne Akku bzw. 14,1 Kilogramm mit Akku ist sie das bislang leichteste faltbare E-Bike der Briten.







Der speziell entwickelte Hinterradnabenmotor (250 W, bis zu 30 Nm Drehmoment bei der G Line und bis zu 24 Nm bei der C, P und T Line), der Drehmomentsensor und der abnehmbare 300-Wh-Akku sind untereinander perfekt abgestimmt. Mit dem neuen Start-Assist-Modus sind selbst steile Anstiege oder Verkehrsknotenpunkte mühelos zu meistern – so der Hersteller. Wird das Rad geschoben, unterstützt der Motor im Walk-Assist-Modus mit bis zu 6 Kilometern/Stunde.

Die neue e-Motiq handlebar control integriert Fahrdaten in Echtzeit, Unterstützungseinstellungen und Beleuchtung. In Kombination mit der Brompton Electric App erhalten Fahrende intelligente Reichweitenprognosen und Over-the-Air-Updates. Schon auf den ersten 100 Kilometern lernt das System das individuelle Fahrverhalten kennen und passt sich alle 6 Kilometer weiter an. Jedes Bike wird mit einer 3-Jahres-Garantie auf das elektrische System ausgeliefert.







In weniger als 20 Sekunden verwandelt sich das Brompton Electric von einem agilen, straßentauglichen E-Bike in ein kompaktes Paket. Dank SuperRoll+ lässt sich das Rad leicht rollen, ziehen und tragen. Die neue Brompton Electric Range, einschließlich der T Line Electric, ist in Europa ab dem 21. Oktober als Pre-Order über Brompton.com und die Brompton Junction Stores in Berlin, Hamburg, München und Wien bestellbar, und ist ab dem 28. Oktober im allgemeinen Verkauf erhältlich, darunter auch bei ausgewählten Brompton-Vertragshändlern.

Web: www.brompton.com