Produktnews

Ultraleichtes Premium-E-Bike mit nur 13,7 kg: Specialized Turbo Vado SL 2 LTD S-Racing

by

Specialized Turbo Vado SL 2 LTD S-Racing

Produktnews: Schnell auf der Straße und mit nur 13,7 kg (in der Größe M) extrem leicht auf der Waage – das neue Specialized Turbo Vado SL 2 S-Racing LTD soll durch eine beispiellose Kombination aus Leistung, Geschwindigkeit, Reichweite und Gewicht bestechen. Hierfür wurde das leistungsstärkste Turbo-E-Bike mit Komponenten ausgestattet, die laut Hersteller Specialized der Tour de France würdig sind.

Herzstück des neuen Specialized Vado SL 2 S-Racing LTD ist der im rennsporterprobte Carbon-Rahmen mit Turbo SL 1.2 Motor. Specialized gibt sich bei der Modellvorstellung dementsprechend selbstbewusst: „Unser brandneuer Turbo SL 1.2 Motor ist flüsterleise und bringt den Rider mit atemberaubender Beschleunigung auf eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Seine 320 Watt Leistung fühlen sich wie eine natürliche Erweiterung der eigenen Kraft an. Das Vado SL 2 Carbon ist zudem mit einem 520-Wh Akku ausgestattet, der bis zu 5 Stunden lang durchhält.“

Specialized Turbo Vado SL 2 LTD S-Racing

Die SRAM RED AXS-Gruppe, die auch Red Bull fährt, maßgefertigte RED Flatbar-Bremsen, Roval Rapide Aero-Carbon-Laufräder, die auch die Specialized Profis fahren und das einteilige Carbon-Cockpit direkt vom Epic 8 XC-Bike des Werksteams zeigen, auf welchem Niveau sich das Specialized Vado SL 2 S-Racing LTD bewegt. Die Limitierung auf nur 220 Stück gewährleistet ihrerseits höchste Exklusivität. Der Preis des in vier Größen (S bis XL) erhältlichen Premium-E-Bikes von Specialized liegt bei 9.999,00 Euro.

Web: www.specialized.com

Stichworte:NewsSpecialized Turbo Vado SL 2 LTD S-Racing

Über Andreas Waldera

Andreas Waldera ist bereits seit vielen Jahren als Online-Redakteur und Testfahrer tätig. Mit seinen im BMX und Downhill verankerten Wurzeln kann es für ihn beim Biken nicht ruppig genug sein. Für seine Leidenschaft Fahrradfahren ist der gebürtige Niederrheiner in die schöne Eifel gezogen.