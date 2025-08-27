Specialized Turbo Vado SL 2 LTD S-Racing

Produktnews: Schnell auf der Straße und mit nur 13,7 kg (in der Größe M) extrem leicht auf der Waage – das neue Specialized Turbo Vado SL 2 S-Racing LTD soll durch eine beispiellose Kombination aus Leistung, Geschwindigkeit, Reichweite und Gewicht bestechen. Hierfür wurde das leistungsstärkste Turbo-E-Bike mit Komponenten ausgestattet, die laut Hersteller Specialized der Tour de France würdig sind.

Herzstück des neuen Specialized Vado SL 2 S-Racing LTD ist der im rennsporterprobte Carbon-Rahmen mit Turbo SL 1.2 Motor. Specialized gibt sich bei der Modellvorstellung dementsprechend selbstbewusst: „Unser brandneuer Turbo SL 1.2 Motor ist flüsterleise und bringt den Rider mit atemberaubender Beschleunigung auf eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Seine 320 Watt Leistung fühlen sich wie eine natürliche Erweiterung der eigenen Kraft an. Das Vado SL 2 Carbon ist zudem mit einem 520-Wh Akku ausgestattet, der bis zu 5 Stunden lang durchhält.“







Die SRAM RED AXS-Gruppe, die auch Red Bull fährt, maßgefertigte RED Flatbar-Bremsen, Roval Rapide Aero-Carbon-Laufräder, die auch die Specialized Profis fahren und das einteilige Carbon-Cockpit direkt vom Epic 8 XC-Bike des Werksteams zeigen, auf welchem Niveau sich das Specialized Vado SL 2 S-Racing LTD bewegt. Die Limitierung auf nur 220 Stück gewährleistet ihrerseits höchste Exklusivität. Der Preis des in vier Größen (S bis XL) erhältlichen Premium-E-Bikes von Specialized liegt bei 9.999,00 Euro.

Web: www.specialized.com