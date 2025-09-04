Produktnews: Einkaufschip mal wieder vergessen? Und dann auch noch keinen Euro dabei? Eine unangenehme Situation, die wir sicherlich alle kennen. Damit das nicht mehr passiert, bietet NG Sports eine Ahead Kappe mit integriertem Einkaufschip an. Vier erhältliche Designs ermöglichen die Ausrichtung der Kappe an den persönlichen Stil.

Mit der NG Sports Ahead Kappe mit integriertem Einkaufschip gehört das Vergessen des Einkaufschips der Vergangenheit an. Die smarte, integrierte Ahead-Kappe-Einkaufschip Kombination ist einfach wie genial und integriert sich perfekt in den Vorbau. Der Chip lässt sich leicht rausflippen und ist somit immer zur Hand. Die Kombi ist passend für alle gängigen Einkaufswägen und Standard-Vorbauten mit 1 1/8 Zoll Gabelschaft. Erhältlich ist die Ahead Kappe mit integriertem Einkaufschip in 4 verschiedenen, ansprechenden Designs zum UVP von je 9,99 Euro. Neben dem Design und dem Preis ist auch das Gewicht sehr smart: inklusive Schraube wiegt die Ahead Kappe mit integriertem Einkaufschip laut Hersteller nur 16 Gramm.







Web: www.ngsports.de