Hotronic Heat Socks im Test: Im Rahmen unserer Testreihe der besten beheizbaren Socken haben wir das Heat Socks Set XLP 2P BT Surround Comfort von Hotronic genauer unter die Lupe genommen. Unsere gesamten Testeindrücke zeigen wir dir hier.

Bei Hotronic bzw. BootDoc dreht sich alles um den Fuß – von der Heizsocke bis zu maßgefertigten Einlagen und Innenschuhen für den Wintersport. Die Socken werden in Sets oder paarweise ohne Akku angeboten; die Akkus sind mit unterschiedlicher Kapazität verfügbar, sodass sich ein höherer oder niedrigerer Komplettpreis ergibt. Hotronic liefert ein Ladegerät nebst Netzteil plus Steckdosenadaptern mit, an das beide Akkus gleichzeitig angeschlossen werden können. Auch ein Wäschenetz mit Reißverschluss wird mitgeliefert.

Daten zu den Hotronic Heat Socks

Lieferumfang Socken, Akkus, Netzteil, Tasche Material Socken 74 % Nylon, 20 % Lycra, 6 % Merinowolle Akku-Kapazität 4.400 mAh Gewicht Akku/Stück 119 g App iOs und Android Heizstufen k.A. Heizzonen Fußballen oben & unten Max. Heizdauer 18,5 Stunden

Die Hotronic Heat Socks werden aus einem relativ dicken Material gefertigt. Ein Batteriefach gibt es nicht, stattdessen einen doppelten Bund – die Akkus werden mit je zwei Druckknöpfen befestigt, dann wird der äußere Bund von unten hochgeklappt. Ein eingewebter Pfeil zeigt exakt auf die Stelle, unter der die Taste sitzt – so kann man die Heizfunktion aktivieren bzw. mit langem Druck den Modus wechseln.

Die App der Hotronic Heat Socks ist übersichtlich, erlaubt aber keine getrennte Steuerung beider Socken. Diese sind überwiegend aus Kunstfasern gefertigt und sitzen an den Waden recht eng; die auf den Bereich des Vorderfußes begrenzte Heizleistung ist dabei sehr gut. Die Füße werden wirklich warm, allerdings hat die Elektronik die Angewohnheit, selbsttätig die Temperatur herunterzuregeln.

Mit knapp 120 Gramm ist ein 4.400-mAh-Akku vergleichsweise schwer und spürbar groß am Bein, dabei laut Hersteller für 18,5 Stunden Heizdauer gut. Kompakter und leichter sind die 2.200-mAh-Akkus – so spart man Geld und kann immer noch lange mit warmen Füßen auf dem Rad sitzen. Die Socken werden in fünf Größen angeboten, die die Bandbreite von 32 bis 48 abdecken.

WEB: bootdoc-hotronic.com