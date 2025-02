Alpenheat Wolle Heizsocken im Test: Im Rahmen unserer Testreihe der besten beheizbaren Socken haben wir Alpenheat Wolle Heizsocken genauer unter die Lupe genommen. Unsere gesamten Testeindrücke zeigen wir dir hier.

Der Schweizer Spezialist für beheizte Kleidung bietet unter anderem Westen und Unterziehhosen an, außerdem alles für Hände und Füße. Die aus weichem, dickem Gewebe gefertigten Heizsocken sollen mit 20 % Merinowolle plus eingewebten Kupferfäden Gerüchen und Bakterienwachstum vorbeugen; das Mischgewebe aus diversen Kunstfasern trägt sich sehr angenehm. Die vier Größen decken den Bereich der Schuhgrößen 36 bis 48 ab.

Daten zu den Alpenheat Wolle Heizsocken

Lieferumfang Socken, Akkus, USB-C Netzteil, USB-C Ladekabel Material Socken 28,3 % Polyacryl, 20,2 % Merinowolle, 19,4 % Polyester, 16,9 % Polyamid, 14 % Cupro, 1,2 % Elasthan Akku-Kapazität 2.300 mAh Gewicht Akku/Stück 59 g App iOs und Android Heizstufen 3 Heizzonen Fußballen unten Max. Heizdauer 10 Stunden

Außen am Sockenbund befindet sich eine kleine Tasche, die den Akku aufnimmt. Das Kabel, das vom Heizelement kommt und mit dem Akku verbunden wird, ist bei den Alpenheat-Socken ziemlich lang. Der wie ein Flachmann geformte, leicht gerundete Akku ist relativ leicht; nicht so günstig ist die Position der Buchse für das Kabel genau in der Mitte der Oberseite. Dadurch verschwindet der abgewinkelte Stecker nicht komplett in der Tasche. Neben der Buchse findet sich eine Taste zum An-/Ausschalten und für die Moduswahl, die aber klein und flach ist und damit nicht so gut zu tasten. Die Bedienung über die App ist also besser.

Es gibt drei Heizstufen, wobei die höchste für sehr viel Wärme sorgt; allerdings ist die wärmende Wirkung auf den Bereich unter den Fußballen beschränkt. Ungünstig ist die Verlegung des Kabels, das gerade im Bereich der Ferse deutlich spürbar ist.

Mit der übersichtlichen App kann man beide Socken getrennt voneinander ansteuern. Im Test brach die Verbindung immer mal wieder ab, und die Socken mussten neu gekoppelt werden. Alpenheat liefert einen Netzteil mit sowie ein Y-Ladekabel, sodass beide Akkus gleichzeitig geladen werden können. Alle Bauteile machen einen hochwertigen Eindruck.

WEB: alpenheat.com