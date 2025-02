HeatPerformance Heated Socks Active Thin im Test: Im Rahmen unserer Testreihe der besten beheizbaren Socken haben wir die HeatPerformance Heated Socks Active Thin genauer unter die Lupe genommen. Unsere gesamten Testeindrücke zeigen wir dir hier.

Gerade für Radfahrende ist das etwas dünnere, recht weiche Material dieser Socken interessant, mit denen sie gut zu eng anliegenden Radschuhen passen. Die längst gerippte Heated Socks sind aus Coolmax und Elastan gefertigt und eher lang ausgeführt. Sie fühlen sich sehr angenehm an, allerdings neigen sie beim Tragen dazu, herunterzurutschen.

Daten zu den HeatPerformance Heated Socks

Lieferumfang Socken, Akkus, Ladekabel am Netzstecker Material Socken 70 % Coolmax, 25 % Elasthan, 5 % Elastan Akku-Kapazität 2.600 mAh Gewicht Akku/Stück 89 g App - Heizstufen 3 Heizzonen Fußballen oben & unten Max. Heizdauer 6 Stunden

Gut gelöst scheint die Kabelführung oben/seitlich am Fuß. Links/rechts-Markierungen sind nicht eingestrickt; die Linke Socke hat innen ein kleines Etikett mit einem „L“. Welche Socke an welchen Fuß gehört, zeigt aber das Akkufach.

Oben am Schaft ist eine Tasche aufgenäht, die den Akku aufnimmt und sogar über eine Klappe verfügt. Das herausschauende Textilkabel mit Klinkenstecker ist mit einem Gummideckel fürs Waschen versehen. Innen im Akkufach finden sich freiliegende Stromkabel ohne Ummantelung.

Das mit 160 Euro ziemlich günstige Set ist mit einfach gemachten 2.600-mAh-Akkus ausgestattet, denen der Hersteller vergleichsweise bescheidene sechs Stunden Laufzeit bescheinigt. Das kann an der hohen Heizleistung liegen, mit der die HeatPerformance Heated Socks im Bereich rund um die Fußballen für Komfort sorgen. Die drei Heizstufen müssen am Akku geregelt werden, da es keine App gibt. Dazu ist außen am Akkufach eine große Taste eingesetzt. Wer das zu umstündlich findet, kann eine Fernbedienung nachkaufen. Auch Verlängerungskabel gibt es, will man die Akkus in der Hosentasche unterbringen. HeatPerformance bietet die Socken in vier Größen von 35 bis 47 an.

WEB: heatperformance.de