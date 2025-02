Lenz Heat Sock 5.1 im Test: Im Rahmen unserer Testreihe der besten beheizbaren Socken haben wir die Lenz Heat Sock 5.1 genauer unter die Lupe genommen. Unsere gesamten Testeindrücke zeigen wir dir hier.

Der Bekleidungshersteller bietet unterschiedlichste Produkte für Freizeit, Sport und Berufsleben an, darunter beheizbare Jacken, Hosen und Accessoires. Die Heizsocken gibt es in unterschiedlichen Varianten ab 80 Euro, dazu Akku-Sets mit unterschiedlicher Kapazität von 150 bis 220 Euro.

Daten zum Lenz Heat Sock 5.1

Lieferumfang Socken, Akkus, Ladestation mit USB-Kabel (Akkus müssen separat gekauft werden) Material Socken 30 % Polyester, 25 % Merinowolle, 20 % Polyamid, 15 % Polyacryl, 5 % Seide, 5 % Elastan Akku-Kapazität 2.000 mAh Gewicht Akku/Stück 92 g App iOs und Android, Registrierung nötig Heizstufen 9 Heizzonen Kompletter Zehenbereich unten & oben Max. Heizdauer 23 Stunden

Die in fünf Größen verfügbaren Socken (von 31 bis 47) werden in Italien gefertigt; sie bestehen aus einem angenehm tragbaren Material mit 25 % Merinowolle. Der Schaft ist sehr lang ausgeführt, sodass er je nach Beinlänge in der Kniekehle stören kann. Auf der Verpackung wird auf diverse Merkmale wie den Schienbeinprotektor und die eingestrickte Ringbandage zur Unterstützung des Mittelfußes hingewiesen.

Ein Akkufach gibt es nicht; die Batterie wird eingeknöpft und dann muss der Sockenbund umgeschlagen werden, um dem Akku festen Halt zu geben. Dieser ist wertig gemacht und besteht aus zwei Teilen mit einem elastischen Zwischenstück, so dass er sich der Form des Beines anpassen kann. Die Taste am Akku kann durch die Socke hindurch bedient werden, wenn man nicht die App nutzen will.

Bei Lenz deckt das Heizelement den kompletten Zehenbereich von oben bis unten ab. Allerdings ist die Heizleistung sehr gering – dass es ganze neun Stufen gibt, ist da kaum nachvollziehbar. Diese werden per App geschaltet, wobei man sich vor deren Nutzung registrieren muss. Die Machart aller Komponenten ist hochwertig. Die Akkus werden mit wie üblich Druckknöpfen befestigt; Gut gelöst ist die Positionierung des Kabels in der Socke, das nirgendwo stört.

