G-Heat Beheizte Outdoor-Socken V2 im Test: Im Rahmen unserer Testreihe der besten beheizbaren Socken haben wir die beheizten Outdoor-Socken V2 von G-Heat genauer unter die Lupe genommen. Unsere gesamten Testeindrücke zeigen wir dir hier.

Zu einem vergleichsweise niedrigen Preis sind diese Heizsocken aus weichem, dickem Baumwoll-Mischgewebe erhältlich. Sie sind eher Strümpfe, reichen sie doch bis in die Kniekehle. In vier Größen von 35 bis 47 verfügbar, gefallen sie mit angenehmem Material, andererseits sind die Heizflächen an den Sohlen spürbar.

Daten zu den G-Heat Beheizte Outdoor-Socken

Lieferumfang Socken, Akkus, Ladestecker, Fernbedienung Material Socken 80 % Baumwolle, 8 % Elastan, 12 % Nylon Akku-Kapazität 2.600 mAh Gewicht Akku/Stück 94 g App - Heizstufen 3 Heizzonen Zehen oben & Fußballen unten Max. Heizdauer 6 Stunden

G-Heat verzichtet auf eine App, legt dafür aber eine Fernbedienung bei, mit der sich die drei Heizstufen schalten lassen. Die Fernbedienung verfügt über vier Tasten, zwei größere und zwei kleinere. Jede Heizstufe hat eine eigene Taste, die vierte dient zum Ausschalten. Ein Schieber schützt die Tasten, sodass sie nicht ungewollt betätigt werden können. Alternativ können die Socken getrennt voneinander am jeweiligen Akku aktiviert werden.

Wirklich warme Füße

Im Bereich der Zehen und Fußballen liefern die G-Heat Beheizte Outdoor-Socken gleich nach dem Anschalten angenehme Wärme, wobei es kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Stufen gibt. Welchen der drei Modi man gewählt hat, lässt sich optisch nicht kontrollieren.

Die 2.600-mAh-Akkus sind mit 94 Gramm pro Stück eher schwer; wie die Kabel wirken sie mit knackendem Plastik nicht übermäßig hochwertig. Gut ist die Positionierung der Buchse seitlich am Akku – so läuft das Kabel gerade in diesen Hinein und muss nicht stark geknickt werden.

Mit sechs Stunden (Herstellerangabe) ist die Heizdauer vergleichsweise kurz. Für sich genommen ist dies durchaus eine recht lange Zeit, während der man außerdem durch die starke Wärmeentwicklung wirklich warme Füße hat. In Sachen Preis-Heizleistungs-Verhältnis sind die Socken von G-Heat also wirklich vorbildlich.

WEB: g-heat.de