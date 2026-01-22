Forbidden Bike Company präsentiert zwei neue Titan-Hardtails

Produktnews: Mit dem Puritan und dem Heathen präsentiert die kanadische Forbidden Bike Company zwei neue Titan-Hardtails. Die komplett aus Metall gefertigten Rahmen sind nur in limitierter Auflage erhältlich. Konzipiert für den harten Einsatz sollen die Titan-Rahmen-Kits laut Hersteller ein Leben lang halten.

Forbidden Puritan

Das Puritan ist ein proportional dimensioniertes Titan-ATB (All-Terrain-Bike), gebaut für lange Touren mit Gepäck, spontane Singletrail-Abfahrten auf dem Arbeitsweg und alles andere, was man mit einem 700c-Bike eigentlich nicht machen sollte. Mit Platz für bis zu 700c x 2,0″ (50 mm) breite Reifen und der proportionalen ONERIDE-Rahmengröße soll das Puritan Effizienz auf Schotterpisten mit Komfort und Stabilität vereinen. Konzipiert ist das Puritan speziell für die Verwendung mit einem geraden Lenker und einem 60 mm Vorbau. Preis: 3.999,00 €







Key Features:

● 50 mm Rockshox Rudy XL Fork und Cane Creek Headset inklusive

● Designed für Flat-Bar mit 60 mm Vorbau

● Optimiert für 700c x 2.0″ (50mm)

● Externe Kabelführung

● 73 mm Threaded Bottom Bracket

● 142 x 12 Rear Hub Spacing (Gravel-Standard)

● Platz für zwei 750ml+ Trinkflaschen

Heathen







Beim Heathen handelt es sich um ein aggressives Hardtail-MTB mit flachem Lenkwinkel und proportionaler ONERIDE-Rahmengröße, die auf eine 130 mm Federgabel abgestimmt ist. Die kleineren Rahmengrößen (S1 & S2) verfügen über ein Setup für MX-Laufräder, während S3 & S4 komplett auf 29-Zoll ausgerichtet sind. Die Größenaufteilung ermöglichte es den Entwicklern, das Verhältnis von Vorder- zu Hinterbau zu bewahren und so die gewünschten Fahreigenschaften über alle Größen hinweg beizubehalten. Preis: 3.199,00 €

Key Features:

● S1 & S2: MX | S3 & S4: Full 29

● Optimiert für 130 mm Federgabel

● Progressive Geometrie mit flachem Lenkwinkel

● Externe Kabelführung

● 73 mm Threaded Bottom Bracket

● 148 x 12 Rear Hub Spacing

● Zubehör-Montagepunkte unterm Oberrohr

● Platz für eine 750ml+ Trinkflasche







Web: www.forbiddenbike.com