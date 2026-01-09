Die neue Fox Transfer Neo 225

Produktnews: Die Transfer Neo ist laut Fox die am schnellsten reagierende kabellose Dropper-Sattelstütze auf dem Markt. Dank der extrem geringen Latenz lässt sich die Sattelhöhe präzise an unterschiedliches Terrain anpassen und verspricht so maximale Fahreffizienz. Mit der Fox Transfer Neo 225 wird die Serie jetzt um ein Modell mit 225 mm Länge erweitert.

Um eine verzögerungsfreie Auslösung der kabellosen Dropper-Sattelstütze Transfer Neo zu ermöglichen, musste Fox ein eigenes Funkprotokoll (Neo) entwickeln. Wie bei einem Formel-1-Rennwagen wurden bei Neo alle unnötigen Funktionen des Funkprotokolls zugunsten maximaler Geschwindigkeit weggelassen. Nach Angaben des Herstellers ist Neo hierdurch über 100-mal schneller als Bluetooth und 20-mal schneller als das der Konkurrenz. Auf dem Bike bedeutet das nahezu keine Verzögerung zwischen dem Betätigen des Hebels und der exakten Positionierung der Sattelstütze.







Jedes Element des Transfer Neo wurde im Rahmen des Fox Racing Applications and Development (RAD)-Programms sorgfältig entwickelt, getestet und optimiert. Zu den wichtigsten technischen Highlights gehören:

• Spezielles Design für eine optimale Bauhöhe

• Strategische Platzierung von Akku und Motor für mehr Reifenfreiheit

• Ergonomisches Hebeldesign für ein natürliches Bediengefühl

• Extrem geringe Latenz für präzise Sattelhöhenverstellung

Mit der Fox Transfer Neo 225 ist jetzt auch ein Modell mit 225 mm Länge verfügbar. Damit erweitert sich das Angebot an Durchmessern (30,9, 31,6 und 34,9 mm) um weitere Modelle. Wie bei allen anderen kabellosen Sattelstützen der Serie verfügt die Transfer Neo 225 über ein Schrader-Ventil am oberen Ende der Sattelstütze. Dadurch lässt sich der Satteldruck einfach an das Gelände, die Vorlieben des Fahrers oder den Druckverlust im Laufe der Zeit anpassen. Die Transfer Neo besitzt zudem das gleiche schlanke neue Kopfdesign wie die neue Transfer Sattelstütze und bietet eine niedrige Bauhöhe, eine sichere 2-Schrauben-Befestigung und eine stufenlose Winkelverstellung.







Erhältlich ist die neue Fox Transfer Neo 225 ab sofort zu einem Preis von 1.319,00 Euro.

Web: www.ridefox.com