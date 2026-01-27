OAK Components launcht Handelsmarke Hyperstop

Produktnews: Unter der Handelsmarke Hyperstop bietet der Tuning-Spezialist OAK Components ab sofort Produkte an, die direkt am Bremsvorgang auf der Nehmerseite beteiligt sind oder dem Service dienen. Zum Marktstart sind OAK Hyperstop Bremsbeläge in vier Belagsformen für die gängigsten Gravity-Bremssysteme erhältlich. Weitere Varianten sollen folgen.

Ausgelegt für schwere Bikes, aggressives Bremsen und zudem Made in Europe präsentiert OAK Components zum Marktstart von Hyperstop vier Belagsformen für den Gravity-Bereich. Der Hochleistungs-Compound soll den extremen Anforderungen des Gravity-Sports entsprechend maximale, konstante Bremskraft, hohe Standfestigkeit und eine außergewöhnlich präzise Dosierbarkeit, unabhängig von den Fahrbedingungen vereinen.







Neben umfangreichen Labortests wurden die Compounds auch im Real-Einsatz getestet. Die Feld-Tests fanden in den bekannten und sehr steilen französischen Bikeparks sowie den Innsbrucker Trails statt. Getestet wurde auf identischen Bike- und Scheiben-Setups. Außerdem im Fokus: die Kompatibilität mit gängigen Bremsscheiben, Verschleißfestigkeit und der Einsatz unter suboptimalen Bedingungen, beispielsweise beim langen, intensiven schleifen lassen der Bremse.

Der Hersteller erklärt weiter, dass der OAK Hyperstop Compound sorgfältig kuratierte Additive (z.B. Aramid- und Carbonfasern, sowie Keramik- und Mineralpartikel) in einen thermisch extrem stabilen Belag mit ordentlich Bremspower kombiniert. Diese Additive sollen die Bremsleistung auch bei hoher Hitzeentwicklung konstant und möglichst frei von Fading halten. Damit bietet sich Gravity-Ridern ein effizientes und erschwingliches Upgrade für Bremssysteme.

Erhältlich sind die OAK Hyperstop Bremsbeläge derzeit für Magura MT mit 4 Kolben, Magura Louise (ab 2024), SRAM Maven, SRAM Code, SRAM DB8 oder verschiedene Shimano, TRP, Tektro Bremssysteme. Der Preis der Beläge liegt unabhängig von der Belagsform bei 27,99 Euro.







Web: www.oakcomponents.de