Lazer Sphere KinetiCore: Der neue Allround-Rennradhelm des belgischen Anbieters siedelt sich mit einem innovativen Sicherheits-Feature und umfangreicher Ausstattung im mittleren Preissegment an.

Der belgische Hersteller mit über 100-jähriger Geschichte startet mit einem neuen Rennradhelm in die Saison 2026. Im mittleren Preissegment angesiedelt, soll der Lazer Sphere KinetiCore ebenso vielseitig einsetzbar sein wie besonders sicher – letzteres dank seiner sogenannten „Controlled Crumple Zones“. Dies sind Bereiche am Helm, die sich bei einem Crash gezielt verformen sollen und damit laut Lazer Rotationskräften vorbeugen und Aufprallenergie vom Kopf ableiten. Die Technik geht mit geringerem Materialeinsatz einher und soll das Produkt leichter machen – der Hersteller spricht von 270 Gramm in mittlerer Größe.







Lazer Sphere KinetiCore: Vernähte Riemen und „Controlled Crumple Zones“

Ein junges Feature beim belgischen Anbieter sind die vernähten Riemen – den typischen Gurtverbinder unter den Ohren gibt es beim neuen Lazer nicht mehr. Das verspricht höheren Tragekomfort und einfachere Einstellbarkeit. Zur Ausstattung gehören außerdem eine „Polygiene StayFresh“-Polsterung und eine optimierte Brillenhalterung; an der Rückseite des Helms kann die Lazer Universal LED befestigt werden. Die als Zubehör verfügbare Leuchte (UVP 29,95 Euro) lässt sich einfach per Klettband anbringen; die drei Leuchtmodi (Dauerlicht, Blinken, Impuls) haben eine Laufzeit von 3,5 bis 14 Stunden.

Der eher schmal gehaltene Helm kommt in zeitgemäßer Road-Aero-Optik mit flächiger Form und verfügt dabei über acht Belüftungsöffnungen vorne. Lazer bietet das neue Modell in drei Größen und gleich neun Farbvarianten an: Black Red, Deep Green, Electric Blue, Flash Orange, Harbor Grey, Matte Black, Tyrian (ein dunkles Violett), White Silver und Frozen Violet (Silberweiß mit violetten Riemen). Der neue Helm ist mit 149,99 Euro im mittleren Preissegment angesiedelt; Ende Januar soll er im Handel verfügbar sein.







www.lazersport.com