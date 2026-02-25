Die neue Giant Stance E+ Generation (MY27)

Produktnews: Giant hat die E-MTB-Fully Einstiegsserie Stance E+ komplett überarbeitet. Angetrieben vom neuen SyncDrive Pro 3X Motor mit bis zu 800 W Leistung und 100 Nm Drehmoment sowie dem EnergyPak Smart Akku, soll das Stance E+ selbst steile Anstiege und technische Passagen mühelos meistern. Optimiert wurden zudem die Trail-Geometrie sowie die FlexPoint-Federung.

Mit dem neuen Stance E+ präsentiert Giant seine komplett überarbeitete Einstiegsserie vollgefederter E-MTBs – kraftvoller, moderner und vielseitiger denn je. Ausgestattet mit dem neuen E+ System und der optimierten Motortechnologie, der perfekt abgestimmten Trail-Geometrie und der überarbeiteten FlexPoint-Federung soll das Stance E+ dem Rider völlig neue Möglichkeiten beim Trail-Riding eröffnen.







Das neue SyncDrive Pro 3X Motorsystem und der EnergyPak Smart Akku sorgen gemeinsam für einen deutlichen Leistungs- und Drehmomentschub. Der neue Motor liefert bis zu 800 W Spitzenleistung und 100 Nm Drehmoment, wodurch steile Anstiege leichter zu bewältigen und technische Passagen einfacher zu meistern sind. Aufbauend auf dem leichten 2,6 kg-Design des Pro 3-Motors bietet er ein um 11% verbessertes Drehmoment-Gewichts-Verhältnis.

Das neue Giant E+ System verspricht eine einfache, intuitive Steuerung sowie volle Kontrolle. Die neue RideControl Dash 2 Steuereinheit verfügt über ein 1,5-Zoll-Farbdisplay in hoher Auflösung, das für optimalen Komfort in Lenker und Griffe integriert ist. Mit der RideControl App kann zudem die Motorleistung per Smartphone präzise an den individuellen Fahrstil und das jeweilige Terrain angepasst werden.







Das FlexPoint-Eingelenk-Federungssystem mit 140 mm aktivem Federweg am Hinterbau soll in Kombination mit der optimierten Trail-Geometrie und der 150 mm Federgabel in jedem Terrain ein souveränes Fahrgefühl gewährleisten. Ein steilerer Sitzwinkel von 76,5 Grad ermöglicht dem Fahrer eine kraftvollere und effizientere Kletterposition, während ein flacherer Steuerwinkel von 64,5 Grad und ein tieferes Tretlager den Schwerpunkt senken und so für mehr Stabilität und Kontrolle sorgen.

Die MY27 Giant Stance E+ Serie umfasst insgesamt drei Modelle. Das Top-Modell der Serie ist das Stance E+ 0 mit Fox 36 Rhythm Air Federgabel, Fox Float X Dämpfer, Shimano Deore XT Ausstattung und Giant EnergyPak 800Wh. Kostenpunkt: 5.499,00 Euro. Ebenfalls mit dem großen Akku, aber einer preisgünstigeren Ausstattung, kommt das Stance E+ 1 für 4.499,00 Euro. Für 3.999,00 Euro gibt es das Stance E+ 2 mit Giant EnergyPak 625Wh. Die neuen Modelle sind ab sofort im Handel verfügbar.







Web: www.giant-bicycles.com/de