Propain Tyee Trail

Produktnews: Das neue TYEE Trail wurde von Propain für Rider entwickelt, die ein Bike wollen, das sich ihrem Fahrleben anpasst – nicht umgekehrt. Während sich das TYEE über die Jahre zu einem kompromisslosen Heavy-Duty-Enduro entwickelt hat, eröffnet das TYEE Trail eine zweite Linie innerhalb der Familie: mehr Fokus auf Effizienz, Vielseitigkeit und Alltagstauglichkeit. Motto: Locker hoch. Souverän runter.

Das TYEE steht für Vielseitigkeit im Propain Line-up. Mit zunehmender Entwicklung wurde es zu einer kompromisslosen Enduro-Plattform für aggressives Gelände und maximale Reserven. Das TYEE Trail ergänzt diese Entwicklung um eine zweite Option für Rider, die längere Strecken fahren, effizienter klettern und ihr Bike im Alltag vielseitiger einsetzen möchten — ohne auf Sicherheit bei anspruchsvollen Abfahrten zu verzichten. Es positioniert sich laut Propain bewusst zwischen klassischen Trailbikes und vollwertigen Enduro-Maschinen: Genug Federweg für anspruchsvolle Trails. Genug Effizienz für lange Tage im Sattel. Genug Reserven für spontane Bikepark-Abstecher.







Basierend auf dem PRO10-Rahmensystem soll das TYEE Trail extrem feinfühlig reagieren und auch auf anspruchsvollen Trails konstanten Grip, Traktion und Gegenhalt gewährleisten. Die ausgewogene Trail-Geometrie rückt den Rider in eine zentrale Position im Bike – für Stabilität bei Tempo, Agilität in Kurven und Präzision auf dem Trail. Mit dem Flip-Chip lässt sich das Bike zudem schnell von einem stabilen 29-Zoll-Setup auf ein wendiges Mixed-Setup umstellen. So kann jeder Rider die Charakteristik an Terrain und Fahrstil anpassen. Die flexible Kabelverlegung durch Rahmen und Headset, der Unterrohrschutz und die speziell entwickelten TPR-Protektoren sollen für Ruhe sorgen – auch wenn es ruppig wird oder Steine fliegen.

Das TYEE Trail ist sowohl mit Carbon- als auch mit Aluminiumrahmen erhältlich. Die Aluminiumversion richtet sich an Rider, die ihr Bike intensiv nutzen, häufig in anspruchsvollem Gelände unterwegs sind und besonderen Wert auf Robustheit sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Die Carbonversion spricht Fahrer an, die ein möglichst leichtes Gesamtgewicht, hohe Effizienz bei langen Anstiegen sowie ein präzises, vibrationsdämpfendes Fahrgefühl schätzen. Durch die optimierte Steifigkeit und Gewichtsersparnis eignet sie sich besonders für lange Touren und ausdauernde Trail-Einsätze. Unabhängig vom Material teilen beide Varianten dieselbe Geometrie, das PRO10-Fahrwerkssystem und die vielseitige Ausrichtung des Bikes.







Wie alle Propain Bikes kann auch das TYEE CF/AL Trail über den Online-Konfigurator individuell aufgebaut werden. Komponenten, Laufradsetup und Design lassen sich an persönliche Vorlieben und Einsatzbereiche anpassen. Alternativ stehen vorkonfigurierte Build Kits bereit, die auf unterschiedliche Fahrstile abgestimmt sind. Zusätzlich bietet Propain eine persönliche Video-Beratung an, bei der Rider gemeinsam mit einem Experten ihr Setup konfigurieren können. Jedes Bike wird erst nach Bestellung individuell aufgebaut und von ausgebildeten Zweiradmechatronikern in Vogt (Deutschland) und Vancouver, WA (USA) montiert.







Propain Tyee Trail: Die Details im Überblick

Rahmenmaterial: Blend Carbon oder Aluminium

Federweg: 160 mm vorne / 145 mm hinten

Laufradoptionen: 29″, Mixed 29″/27,5″, 27,5″

Rahmengrößen: S, M, L, XL

Gewicht: ab 14,4 kg (Größe M)

Build Kits: Base, Swedish Gold, Ultimate, Factory

Preis: 3.499 € (CF) / 2.899 € (AL)

Web: www.propain-bikes.com