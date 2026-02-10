Produktnews: Das Santa Cruz Skitch kommt endlich nach Europa. Das bisher dem amerikanischen Markt vorbehaltene Urban-/Gravel-E-Bike ist für die schnelle Flucht im bzw. aus dem Alltag ebenso zu haben wie für ausgiebige Touren abseits der Straße. Das Bike wird allerdings nur in stark limitierter Stückzahl in Europa angeboten, wodurch das Skitch ein seltenes Exemplar auf unserem Kontinent bleiben dürfte.

Das Santa Cruz Skitch ist für alle, die auch im Alltag mehr Zeit auf dem Bike verbringen wollen. Sportlich, durchdacht und leicht soll es den Horizont der Möglichkeiten erweitern. Weniger Zeit hinterm Steuer und dafür mehr auf zwei Rädern. Das Skitch unterstützt bis 25 km/h und hat laut Santa Cruz eine Reichweite von über 100 Kilometern. Mit einem Drehmoment von 60 Nm sorgt der Fazua-Motor für kraftvollen Vortrieb an steilen Anstiegen und beim Beschleunigen.







Dank des leichten CC-Carbon Rahmens mit starrer Carbon-Gabel soll sich das Bike mühelos durch den Verkehr manövrieren und selbst über Treppen tragen lassen. Hierfür spricht auch das vom Hersteller angegebene Gewicht von nur 13,8 Kilogramm (Apex Flat Bar). Für Exklusivität sorgt nicht nur die geringe Stückzahl in Europa, sondern auch der Preis von 6.499,00 Euro. Kleiner Wehmutstropfen für Gravel-Fans: in Deutschland wird nur das Kit Apex Flat Bar erhältlich sein.

Santa Cruz Skitch Features

CC-Carbon Rahmen (Rahmengrößen S – XXL)

Farbvarianten Matte Iron Ore oder Gloss Black

Carbon Gabel (starr)

Fazua Ride 60 Motor / 430 Wh Akku

SRAM Apex Eagle Antrieb

Video: Mit dem Skitch auf dem Weg zur Kunst







Web: www.santacruzbicycles.com