Das brandneue Pivot Mach 4 SL

Produktnews: Das brandneue Mach 4 SL ist Pivots stärkstes Werkzeug für Fahrer, die im roten Bereich unterwegs sind. Entstanden im XC Weltcup und bei epischen Langstreckenrennen vereint es laut Pivot Cycles ein federleichtes Gewicht mit kompromissloser Steifigkeit, Kontrolle und Effizienz. Ausgelegt für die intensiven Anforderungen moderner Rennstrecken ist das Mach 4 SL bereit für Zielsprints, epische Marathons und alles dazwischen.

Pivot Cycles präsentiert das brandneue Mach 4 SL mit High-Modulus-Carbonrahmen für den XC Rennsport. Die optimierte Geometrie und die verfeinerte Kinematik vereinen laut Hersteller Präzision und Souveränität und versprechen ein präzises Handling, auch wenn das Tempo steigt und das Terrain anspruchsvoll wird. Unauffällige Kabeldurchführungen sorgen für ein aufgeräumtes und vielseitiges Cockpit, während die integrierte Unterrohr-Aufbewahrung dafür sorgt, dass wichtige Utensilien sicher und griffbereit verstaut sind. Mit einstellbarem Federweg von 110 bis 120 mm ist das Mach 4 SL auf Anpassungsfähigkeit ausgelegt. Das Pivot Mach 4 SL ist in den Farben Blue Stellar Fade oder White Avalanche in verschiedenen Ausstattungsvarianten zu Preisen zwischen 6.199 und 12.999 Euro erhältlich. Für einen individuellen Aufbau ist der Rahmen auch einzeln erhältlich.







Das Topmodell Team bietet mit Fox Factory-Fahrwerk und SRAM XX SL Eagle-Schaltung das leichteste und schnellste Setup für maximale Effizienz und Präzision bei Renngeschwindigkeit. Das Team Flight Attendant-Modell ergänzt das Setup um RockShox SID Ultimate Flight Attendant-Fahrwerk und die Team XX SL Eagle-Schaltung und bietet Fahrern, die das fortschrittlichste Setup wünschen, eine automatische Anpassung an das Terrain. Das Pro-Modell kombiniert ein Factory-Fahrwerk mit der SRAM X0 Eagle-Schaltung für eine optimale Mischung aus Reaktionsfreudigkeit und Langlebigkeit. Das Expert-Modell kommt mit Shimano XT Di2-Schaltung und bewährtem Fox Performance-Fahrwerk für konstante Kontrolle auf anspruchsvollen Strecken. Das Ride-Modell rundet die Modellreihe mit einer Fox Performance 34 Step-Cast-Federgabel, einem Performance Float-Dämpfer und der SRAM Eagle 70/90-Schaltung ab.







Web: www.pivotcycles.com