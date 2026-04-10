Das neue Ghost E-Riot für anspruchsvolle Bedingungen

Produktnews: Das neue Ghost E-Riot wurde für Rider entwickelt, die raues Gelände, steile Abfahrten und lange Tage auf dem Bike lieben. An der Spitze des Portfolios stehen das E-Riot LTD und das E-Riot Full Party, beide mit dem neuen Bosch Performance Line CX-R-Antrieb. Mit 170 mm Federweg vorne und 160 mm hinten, einem Mullet-Setup und einem maximalen Systemgewicht von 150 kg ist das neue E-Riot für anspruchsvolle Bedingungen gemacht.

Das E-Riot folgt mit seinem charakteristischen geradlinigen Design einer klaren Formensprache. Durch die überarbeitete, nahtlose Integration des Bosch Kiox 400C-Displays in das Oberrohr bleiben das Cockpit übersichtlich und alle wichtigen Fahrdaten im Blick. In Kombination mit der Mini-Remote am Lenker ermöglicht das System eine intuitive Steuerung ohne überflüssigen Ballast. Zusätzliche Befestigungspunkte unter dem Oberrohr bieten Platz für eine Tool-Mount-Lösung, die beiden Topmodelle E-Riot LTD und Full Party verfügen zudem über die XLC Trailtool Solution (TTS), ein nahtlos im Steuerrohr integriertes Multitool.







Das Herzstück des E-Riot LTD und des Full Party bildet allerdings der neue Bosch Performance Line CX-R-Antrieb. Mit einem Gewicht von nur 2,7 kg ist er leichter, reaktionsschneller und für anspruchsvolles Gelände ausgelegt. Er liefert kraftvolle Unterstützung genau dann, wenn sie gebraucht wird. Bei steilen Anstiegen und technischen Passagen entfaltet der Race-Modus sein volles Potenzial, während ein geringerer Tretwiderstand und eine ruhigere Fahrt das Gesamterlebnis verbessern. In Kombination mit dem 800-Wh-Akku und einer neuen Zellgeneration ist das System für lange Tage ohne Kompromisse ausgelegt.

Als Herzstück der Modellreihe prägt das E-Riot Full Party (UVP ab 9.500 Euro) den Charakter der Plattform. Es wurde für dynamisches Fahren und progressive Linien entwickelt und ist mit seinem SRAM- und RockShox-Setup auf ein spielerisches, gravity-orientiertes Fahrgefühl abgestimmt. Das E-Riot LTD (UVP ab 11.000 Euro) verfolgt einen präziseren und kompromissloseren Ansatz. Mit Fox Factory Fahrwerk und Shimano XTR Di2 Antrieb – inklusive Auto-Shift-Funktion zur automatischen Gangwahl für eine konstante Trittfrequenz – ist es für Rider konzipiert, die maximale Kontrolle und Performance in anspruchsvollem Gelände suchen.







Neben diesen beiden Modellen vervollständigen das E-Riot Pro (UVP ab 8.000 Euro) und das E-Riot Advanced (UVP ab 6.499 Euro) die Modellpalette und machen die Plattform einer breiteren Gruppe von Ridern zugänglich. Beide werden vom Bosch Performance Line CX-Motor angetrieben und bieten innerhalb der E-Ghost Riot Familie eine ausgewogene Balance aus Leistung und intuitivem Handling, mit der Option, über die Bosch FlowApp zusätzliche Leistung von bis zu 100 Nm und 750 W freizuschalten.

Web: www.ghost-bikes.com