Die neuen Reserve 30|XC Laufräder

Produktnews: Moderne XC-Race-Bikes verfügen über breitere Reifen, mehr Federweg und Geometrien, die es Fahrern ermöglichen, immer weiter ans Limit zu gehen. Da dementsprechend auch die Strecken immer steiler und technisch anspruchsvoller werden, benötigen die weltbesten Fahrer hochentwickelte Komponenten, ohne dabei Kompromisse beim Gewicht einzugehen. Mit den neuen 30|XC Laufrädern bietet Reserve auf die Anforderungen moderner XC-Bikes und des UCI World Cups abgestimmte Laufradsätze, die auch das Cannondale Factory Racing Team in dieser Saison einsetzen wird.

Cannondale Factory Racing, eines der bekanntesten Teams im XC-Weltcup, wird in dieser Saison auf den neuen 30|XC antreten. Top-Fahrer wie Charlie Aldridge, Jolanda Neff, Luca Martin, Ana Santos und Cole Punchard werden mit der SL-Version der in zwei Varianten angebotenen Reserve-Laufräder um die Spitzenplätze kämpfen. Die SL-Version des Reserve 30|XC verfügt über Carbon-Speichen und spart pro Felge weiter Gewicht ein. Dies ist auch das offizielle Race-Setup von Cannondale Factory Racing.







Die Reserve 30|XC Laufräder sind serienmäßig mit DT Swiss DEG 90T Naben und DF-Freiläufen ausgestattet. Das DT Swiss „Degree of Freedom“ System bietet eine spürbare Steigerung der Fahrwerks-Performance ohne Gewichtsnachteil, indem es den Pedalrückschlag reduziert. Zusätzlich hat DT Swiss die Speichenzahl von 24 auf 28 erhöht. Die Felgeninnenweite von 30 mm ist ideal für breitere Reifen (2,35″–2,5″) und bietet mehr Support in Kurven sowie mehr Traktion in technischen Sektionen.

Fortschritte im Herstellungsprozess ermöglichen es überschüssiges Gewicht bei der SL-Version einzusparen – laut Hersteller ohne Einfluss auf Stabilität und Fahrqualität. Die in der SL-Ausführung verbauten Vonoa-Carbonspeichen sind 30 % leichter als herkömmliche Stahlspeichen und versprechen ein steifes, direktes Fahrgefühl. Natürlich wird dieses Modell ausschließlich mit den leichtesten Naben kombiniert. Die DT Swiss 180 High-Performance-Naben bieten weltweiten Support für Freilaufkörper und Ersatzteile.







Details

Einsatzbereich: XC-Weltcup, Aggressive Cross Country

Laufradgröße: 29″

Innenweite: 30mm

Einbaumaß: Boost-Standard

Speichen: 28x konifizierte Stahlspeichen (Sapim D-Light mit Secure Lock Nippeln) / 28x Vonoa Carbonspeichen (Die SL-Laufräder werden mit einem Satz Ersatzspeichen von Vonoa geliefert)

Bremsscheiben-Aufnahme: Centerlock

Gewicht: DT 350 – 1515 g, SL / DT 180 – 1304 g

Preise Reserve 30|XC

DT350 – 1799 €

SL / DT180 – 2799 €

Web: www.reservewheels.com