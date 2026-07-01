Formula Cura 4 Kashima und Avinox-kompatible Bremsscheibe

Produktnews: Formula spendiert die vom japanischen Hersteller Miyaki entwickelte Kashima-Beschichtung, die bereits seit 2020 im hauseigenen Motorrad- und Trial-Bereich genutzt wird, jetzt auch der legendären Cura 4 Mountainbike-Bremse. Dadurch soll eine spürbar leichtere und geschmeidigere Hebelbedienung gewährleistet werden. Zeitgleich bringt Formula eine Avinox-kompatible Bremsscheibe auf den Markt.

Formula spendiert seiner Cura 4 eine exklusive Kashima-Beschichtung. Die Premium-Ausführung setzt auf bewährte Vier-Kolben-Power und kommt standardmäßig mit einem hochwertigen, zweiteiligen Aluminium-Bremshebel. Dieser verfügt über eine werkzeugfreie Griffweitenverstellung und das bewährte Feeling Control System, mit dem sich die Progression der Bremskraft unterwegs anpassen lässt. Im Lieferumfang enthalten sind sowohl vormontierte Sintermetall-Beläge als auch organische Allround-Beläge. Passend dazu bietet Formula zweiteilige Bremsscheiben (160, 180 und 203 mm) im Design „Japanese Gold“ an. Die Bremse wiegt laut Hersteller 400 Gramm (inkl. 85-cm-Leitung und 160-mm-Scheibe) und kostet 310 € pro Stück. Die Verfügbarkeit ist stark limitiert.







Weltneuheit: Avinox-kompatible Bremsscheibe

Als erster Hersteller präsentiert Formula zudem eine Bremsscheibe, die speziell für E-Bikes mit dem DJI Avinox-Antriebssystem entwickelt wurde. Anstatt den für das System notwendigen Geschwindigkeitssensor separat am Laufrad zu montieren, ist der Sensorring hier direkt in der Bremsscheibe integriert. Das sorgt für eine sauberere Optik, spart Gewicht und soll die Zuverlässigkeit erhöhen. Die Scheibe wird in kleinen Chargen in Italien aus 2,3 mm dickem Stahl per Laser zugeschnitten, um den hohen thermischen Belastungen von E-MTBs standzuhalten. Sie kommt zunächst ausschließlich im 200 mm Format mit 6-Loch Aufnahme, ist neben der Cura 4 auch mit anderen Bremsenmarken kompatibel und wird ab September 2026 für 80,00 € erhältlich sein.

Web: www.rideformula.com