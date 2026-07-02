Verlosung: Der Osram TYREinflate 1600 Essential ist ein kompakter, kabelloser digitaler Reifenkompressor, der für schnelles, bequemes und präzises Aufpumpen konzipiert ist. OSRAM beschreibt das Modell ausdrücklich als geeignet für Autofahrende, Motorradfahrende und Radfahrende. Damit positioniert sich die Akku-Kompressorpumpe nicht als reine Werkstattlösung, sondern als vielseitiges Gerät für unterschiedliche Mobilitätsformen – vom Fahrzeug bis zum Fahrrad. Wir verlosen insgesamt 30 der Akku-Kompressorpumpen!

Für den Radsport ist der Osram TYREinflate 1600 Essential vor allem aufgrund seines Bedienansatzes interessant: Statt mit einer klassischen Handpumpe Druck aufzubauen, übernimmt ein akkubetriebener Kompressor den Pumpvorgang. Der gewünschte Druck lässt sich über die Bedienoberfläche einstellen, während das Digitaldisplay den aktuellen Reifendruck in Echtzeit anzeigt. Gerade für Radfahrer, die unterwegs oder vor der Ausfahrt schnell kontrollieren und nachfüllen möchten, ist diese digitale Druckkontrolle ein zentraler Komfortfaktor.

Osram TYREinflate 1600 Essential – Kurz, schlank und transportfreundlich

Osram hebt beim TYREinflate 1600 ESSENTIAL besonders das kompakte Design hervor. Das Gerät ist laut Hersteller kürzer und schlanker als frühere Modelle und lässt sich dadurch im Fahrzeug, im Rucksack oder in einer Gepäcktasche verstauen. Für Radfahrerinnen und Radfahrer ist genau dieser Punkt relevant: Zubehör muss nicht nur funktionieren, sondern auch sinnvoll transportierbar sein.







Die Produktpositionierung zielt damit klar auf Mobilität. Eine Akku-Kompressorpumpe muss im Alltag schnell griffbereit sein, ohne viel Platz zu beanspruchen. Der TYREinflate 1600 kombiniert also kabellose Nutzung, kompakte Bauform und einen mitgelieferten weichen Aufbewahrungsbeutel.

Ein wesentliches Ausstattungsmerkmal des Osram TYREinflate 1600 ist das große, gut lesbare Digitaldisplay. Es zeigt den aktuellen Reifendruck in PSI, bar oder kPa in Echtzeit an. Damit kann die Pumpe unterschiedliche Druckeinheiten abbilden, was im Fahrradbereich ebenso praktisch ist wie für die Nutzung bei motorisierten Fahrzeugen.







Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Batterieanzeige, die den aktuellen Ladezustand sichtbar macht. Für den mobilen Einsatz ist das ein wichtiger Punkt, denn eine kabellose Pumpe ist nur dann sinnvoll, wenn der Nutzer den Akkustand im Blick behalten kann. Die Bedienoberfläche erlaubt außerdem das Einstellen des gewünschten Drucks, den Wechsel der Druckeinheiten, die Auswahl voreingestellter Aufpumpmodi sowie das Aktivieren der integrierten LED-Leuchte.

Akku und USB-C: Kabellose Freiheit ohne 12-Volt-Steckdose

Der TYREinflate 1600 Essential arbeitet mit einem integrierten, wiederaufladbaren Akku. Geladen wird die Kompressorpumpe über USB-C. Osram betont, dass dadurch keine Stromversorgung über eine 12-Volt-Steckdose erforderlich ist. Für die Praxis bedeutet das: Die Pumpe kann unabhängig von einem Fahrzeuganschluss verwendet werden und passt in ein modernes Lade-Setup mit USB-C-Kabeln.

Gerade für Radfahrende ist die kabellose Nutzung ein entscheidender Vorteil. Wer eine Reifenpumpe unterwegs, vor der Trainingsrunde oder bei schlechten Lichtverhältnissen einsetzen möchte, ist nicht auf eine externe Stromquelle angewiesen. Osram beschreibt das Gerät ausdrücklich als kabellos und wiederaufladbar und weist darauf hin, dass es mit oder ohne direkte Stromversorgung verwendet werden kann.







LED-Licht: Praktisch bei Dunkelheit und schlechten Lichtverhältnissen

Zur Ausstattung des Osram TYREinflate 1600 gehört eine helle weiße LED-Leuchte. Sie soll die Nutzung bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen erleichtern. Osram nennt als typische Situationen nächtliche Pannen oder frühe Fahrten.

Für Radfahrende ist diese Funktion naheliegend: Wer früh morgens startet, in der Dämmerung pendelt oder unterwegs bei ungünstigem Licht Luft nachfüllen muss, profitiert von zusätzlicher Beleuchtung am Gerät. Die LED-Leuchte ersetzt keine Fahrradbeleuchtung, erweitert aber die praktische Nutzbarkeit der Akku-Kompressorpumpe in realen Alltagssituationen.

Osram TYREinflate 1600 Essential – Schlauch, Adapterset und Zubehör

Zum Lieferumfang des Osram TYREinflate 1600 Essential gehört ein 15 Zentimeter langer, abnehmbarer Schlauch. Zusätzlich liefert Osram einen weichen Aufbewahrungsbeutel sowie ein dreiteiliges Adapterset mit. Dieses Adapterset ermöglicht nicht nur das Befüllen von Autoreifen, sondern auch von Fahrradreifen, Sportbällen und anderen aufblasbaren Gegenständen.







Damit wird der TYREinflate 1600 Essential als vielseitiges Alltagsgerät positioniert. Für den Radsport steht zwar der Fahrradreifen im Vordergrund, doch die Nutzung endet nicht am Rad. Wer ein Gerät für mehrere Einsatzbereiche sucht erhält ein entsprechend breit nutzbares Zubehörpaket.

Aufpumpzeit: Herstellerangabe mit klarer Einordnung

Osram nennt für den TYREinflate 1600 ESSENTIAL eine Aufpumpzeit von weniger als sechs Minuten für einen platten 13-Zoll-Reifen. Diese Angabe basiert auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,4 bar. Zusätzlich weist Osram darauf hin, dass Reifendruckmessungen und das Befüllen auf den optimalen Reifendruck immer an kalten Reifen durchgeführt werden sollen. Ein Fahrradreifen dürfte dabei weniger als die Hälfte der Zeit in Anspruch nehmen.

Bedienkonzept: Zielwert einstellen, Druck kontrollieren







Das Bedienkonzept des TYREinflate 1600 Essential ist auf digitale Kontrolle ausgelegt. Über die Bedienoberfläche lassen sich gewünschter Druck, Druckeinheit und voreingestellte Aufpumpmodi auswählen. Das Display zeigt den aktuellen Reifendruck während des Vorgangs in Echtzeit an.Für Radfahrer bedeutet das: Der Luftdruck muss nicht ausschließlich über Erfahrung, Daumendruck oder ein separates Manometer kontrolliert werden. Die Pumpe liefert eine direkte digitale Anzeige am Gerät.

Der Osram TYREinflate 1600 Essential ist also eine kompakte, kabellose und wiederaufladbare Kompressorpumpe für Reifen und andere aufblasbare Gegenstände. Für Radfahrende bietet das Modell vor allem drei zentrale Vorteile: digitale Druckanzeige, mobile Stromversorgung per Akku und vielseitiges Zubehör. Das große Display zeigt den Reifendruck in PSI, bar oder kPa an, die Batterieanzeige informiert über den Ladezustand, und die LED-Leuchte erleichtert den Einsatz bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen.

Gewinne 1 von 30 Osram TYREinflate 1600 Essential Akku-Kompressorpumpen

Rechtliches Osram Verlosung:







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Teilnahmeschluss: 12. Juli 2026