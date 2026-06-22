Verlosung: Eine professionelle Forstjacke im Radsportmagazin? Was auf den ersten Blick wie ein Kategorienfehler wirkt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als erstaunlich schlüssig. Die Stihl Advance ShellTEC Jacke wurde nicht für Rennradfahrer, Gravelpiloten oder E-Bike-Pendler entwickelt – und genau darin liegt ihr Reiz. Sie bringt Eigenschaften mit, die im Fahrradalltag oft entscheidender sind als sportliche Markenoptik: Sichtbarkeit, Robustheit, Wetterschutz, Bewegungsfreiheit und praktische Alltagstauglichkeit.

Vom Forst in den Fahrradalltag

Die Stihl Advance ShellTEC Jacke ist offiziell keine Fahrradjacke. Der Hersteller beschreibt sie als Waldarbeitsjacke für professionelle Einsätze in der Forstarbeit, beim Baumklettern sowie im Garten- und Landschaftsbau. Damit kommt sie aus einer Welt, in der Kleidung nicht nur gut aussehen oder leicht sein muss, sondern funktionieren soll: bei kühlen Temperaturen, hoher körperlicher Aktivität, Kontakt mit Ästen, wechselndem Wetter und schlechter Sicht.







Genau diese Anforderungen überschneiden sich auffällig stark mit dem, was viele Radfahrer täglich erleben. Wer mit dem (E-)Bike zur Arbeit fährt, morgens bei Dunkelheit startet, abends in der Dämmerung zurückrollt, auf nassen Radwegen unterwegs ist oder am Wochenende Forstwege und Trails nutzt, braucht keine modische Schönwetterjacke. Gefragt ist eine Schicht, die sichtbar macht, nicht einengt, Wärme bietet, Feuchtigkeit reguliert und auch dann nicht empfindlich reagiert, wenn Rucksackgurte, Taschen, Äste oder raue Oberflächen ins Spiel kommen.

Unser Velomotion-Test greift genau diesen Perspektivwechsel auf: Die ADVANCE ShellTEC wurde ursprünglich skeptisch betrachtet, weil sie eben nicht aus dem klassischen Bike-Segment stammt. Nach mehreren Wochen Praxiseinsatz fiel das Urteil jedoch deutlich positiv aus. Gerade im Pendelalltag und bei E-MTB-Fahrern offenbaren sich Eigenschaften, die im Fahrradbereich oft nur teilweise kombiniert werden.







Sichtbarkeit: Das stärkste Argument der Stihl Advance ShellTEC Jacke

Im Radsport wird Sichtbarkeit häufig auf kleine reflektierende Logos, dezente Streifen oder einzelne Signalfarbflächen reduziert. Die Stihl Advance ShellTEC Jacke geht einen anderen Weg. Ihr hoher Warnorange-Anteil und die reflektierenden Details sind kein modisches Beiwerk, sondern Teil ihrer ursprünglichen Arbeitslogik. Im Wald, auf Baustellen ähnlichen Einsatzflächen oder bei schlechten Lichtbedingungen muss professionelle Kleidung auffallen. Genau diese kompromisslose Herangehensweise wird für Radfahrer interessant.







Für Pendler ist das besonders relevant. Die Jacke ersetzt zwar keine aktive Fahrradbeleuchtung, erhöht aber die passive Sichtbarkeit deutlich. Tagsüber fällt das Warnorange unmittelbar ins Auge, in der Dämmerung und bei Dunkelheit übernehmen Reflexelemente eine wichtige Rolle. Velomotion hebt im Test hervor, dass die Sichtbarkeit nicht nur frontal funktioniert, sondern durch die Platzierung an Armen und Oberkörper besonders dynamisch wirkt. Bewegte Reflexflächen sind im Straßenverkehr ein starkes Signal: Hier bewegt sich ein Mensch auf dem Fahrrad.

Für E-Biker ergibt sich daraus ein zusätzlicher Nutzen. Sie bewegen sich häufig im Mischverkehr, auf Pendelstrecken, Wirtschaftswegen, innerstädtischen Radachsen oder schlecht beleuchteten Nebenrouten. Eine Jacke, die bereits durch ihre Konstruktion hohe Auffälligkeit mitbringt, reduziert den Bedarf an zusätzlicher Warnweste. Anziehen, losfahren, sichtbar sein – das ist im Alltag ein echter Komfortgewinn.

Wetterschutz ohne starre Regenjacken-Haptik

Die Stihl Advance ShellTEC Jacke arbeitet mit unterschiedlichen Materialzonen. Laut Hersteller sind die schwarzen Bereiche wasserabweisend und besonders atmungsaktiv, während die orangefarbenen Bereiche über eine atmungsaktive Membran verfügen und wasserdicht sind. Damit ist die Jacke nicht einfach eine klassische Regenhülle, sondern eine funktionale Softshell-Konstruktion mit zoniertem Wetterschutz.







Für Radfahrer ist dieser Ansatz interessant, weil absolute Wasserdichtigkeit allein selten die ganze Antwort ist. Wer sich bewegt, erzeugt Wärme. Wer auf einem E-Bike fährt, pedaliert zwar je nach Unterstützungsstufe weniger intensiv als auf einem klassischen Rad, schwitzt aber dennoch – vor allem an Anstiegen, bei höherem Tempo, mit Rucksack oder bei wechselnden Temperaturen. Eine Jacke muss deshalb nicht nur Regen abhalten, sondern auch überschüssige Körperwärme nach außen transportieren können.

Stihl betont den atmungsaktiven Nässeschutz und die Möglichkeit, überschüssige Körperwärme abzuleiten. Zusätzlich verfügt die Jacke über regulierbare Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss unter den Armen. Genau diese Unterarmbelüftung ist für Fahrradfahrer praxisnah: Beim Start am kühlen Morgen bleibt die Jacke geschlossen, am Anstieg oder bei längerer Fahrt wird geöffnet. So lässt sich das Körperklima anpassen, ohne die Jacke ausziehen zu müssen.







Wärme für kühle Tage, aber nicht als reine Winterjacke gedacht

Innen setzt Stihl auf ein weiches Fleecematerial. Der Hersteller beschreibt die Jacke als leichte und zugleich wärmende Arbeitsjacke für kühle Temperaturen; das Material soll isolierend und schnell trocknend sein. Velomotion bestätigt im Fahrradkontext, dass das Innenfleece auf kühlen Morgenfahrten sowie im Herbst und Winter angenehm wärmt.

Für Pendler ist das ein entscheidender Punkt. Viele Fahrradjacken sind entweder sehr dünne Wetterschalen oder stark isolierte Winterjacken. Die Advance ShellTEC Jacke positioniert sich dazwischen: Sie bietet Wärme, bleibt aber durch Stretch, Belüftung und Atmungsaktivität bewegungsorientiert. Gerade auf dem E-Bike kann diese Balance passen, weil die körperliche Belastung variabler ist als beim rein muskelbetriebenen Rad. Mit hoher Unterstützung fährt man ruhiger und kühlt schneller aus; mit niedriger Unterstützung oder an Steigungen steigt die Wärmeproduktion. Eine regulierbare Jacke hat hier Vorteile.

Gleichzeitig sollte man sie nicht als ultraleichte Rennradjacke missverstehen. Mit 750 Gramm ist sie klar auf Robustheit, Komfort und Schutz ausgelegt – nicht auf minimales Packmaß oder maximale Performance im sportlichen Wettkampf. Wer eine Jacke sucht, die in der Trikottasche verschwindet, ist hier nicht die Zielgruppe. Wer dagegen morgens zuverlässig angezogen sein will, ohne lange über zusätzliche Warnweste, Midlayer und robuste Außenschicht nachzudenken, findet ein sehr stimmiges Konzept.







Bewegungsfreiheit: Vollstretch als Brücke zum Fahrrad

Ein häufiger Kritikpunkt bei Arbeitskleidung auf dem Fahrrad ist die Passform. Zu steif, zu schwer, zu wenig Bewegungsfreiheit – vieles, was im Stand robust wirkt, funktioniert auf dem Rad nur eingeschränkt. Die ADVANCE ShellTEC begegnet diesem Problem mit Vollstretch-Material, Slim-Fit-Schnitt und vorgeformten Ellenbogen.

Stihl beschreibt den vollelastischen Stoff als in alle Richtungen dehnbar. Für Radfahrer ist das zentral, weil Oberkörper und Arme dauerhaft in einer nach vorne orientierten Haltung arbeiten. Besonders auf dem E-Bike, Trekkingrad, Gravelbike oder E-MTB entstehen je nach Lenkerposition unterschiedliche Zugpunkte: Schultern, Rücken, Ellenbogen und Saum müssen mitgehen, ohne dass die Jacke spannt oder hochrutscht.







Velomotion hebt die Bewegungsfreiheit im Test ausdrücklich positiv hervor. Die elastischen Materialien und die vorgeformten Ärmel sorgen dafür, dass die Jacke auf dem Fahrrad nicht einengt. Das verlängerte Rückenteil ist dabei ein weiteres Detail, das im Radsportkontext sofort einleuchtet. Wer nach vorne geneigt sitzt, möchte keinen freiliegenden unteren Rücken – weder bei Kälte noch bei Nässe.

Robustheit: Ein Forst-Feature mit Radnutzen

Die vielleicht spannendste Eigenschaft der Stihl Advance ShellTEC Jacke ist ihre Herkunft aus einem deutlich härteren Einsatzfeld. Eine Waldarbeitsjacke muss Kontakt mit Ästen, Gestrüpp, Dornen und rauen Oberflächen aushalten. Stihl setzt deshalb unter anderem auf abriebgeschützte Bereiche an exponierten Stellen, besonders an den Ellenbogen. Der Hersteller beschreibt einen elastischen, wasserdichten Dornen- und Abriebschutz in diesem Bereich.







Auf dem Fahrrad übersetzt sich das in eine Robustheit, die klassische Bike-Bekleidung nicht immer bietet. Das beginnt im Alltag: Rucksackgurte, Fahrradschloss, Packtaschen, Garagenwände, Geländer oder der tägliche Wechsel zwischen Büro, Keller und Radabstellplatz belasten Jacken stärker, als man denkt. Im Gelände kommen Äste, Sträucher, schmale Trails oder Forstwege hinzu.

Natürlich wird aus einer Arbeitsjacke dadurch keine Protektorenjacke. Sie ersetzt keine spezialisierte Schutzkleidung für Bikepark, Downhill oder aggressive Trail-Abfahrten. Aber als robuste Außenschicht für Alltagsradler, E-MTB-Fahrer und Tourenfahrer bringt sie ein Sicherheits- und Haltbarkeitsgefühl mit, das viele dünne Radjacken nicht vermitteln.

Taschen und Details: Alltag schlägt Minimalismus

Radsportbekleidung ist oft minimalistisch, besonders im sportlichen Segment. Für Pendler ist das nicht immer ideal. Wer Schlüssel, Smartphone, Kopfhörer, Dienstausweis, Handschuhe oder kleine Wertgegenstände mitführt, braucht sichere Taschen. Die Stihl ShellTEC Jacke bietet zwei Brusttaschen, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche und eine Innentasche. Mehrere davon sind mit Reißverschlüssen ausgestattet.







Das wirkt auf dem Papier fast selbstverständlich, ist im Alltag aber ein Pluspunkt. Gerade E-Biker und Pendler fahren häufig ohne klassisches Trikot mit Rückentaschen. Eine Jacke, die eigenständig Stauraum bietet, passt besser zu dieser Nutzung. Velomotion betont zudem die kleinen Verstaumöglichkeiten und die hochwertigen Reißverschlüsse im Testeindruck.

Ein spezielles Detail aus der Herstellerbeschreibung ist der beigelegte Erste-Hilfe-Reißverschluss-Anhänger. Damit lässt sich die Tasche, in der ein Notfall-Set mitgeführt wird, sichtbar kennzeichnen. Für den Radsport ist das kein Muss, aber ein interessantes Detail – gerade für Tourenfahrer, E-MTB-Gruppen oder Pendler, die ohnehin ein kleines Notfallset dabeihaben.

Pflege und Material: Praktisch statt empfindlich

Die ShellTEC Jacke besteht laut Hersteller bei Oberstoff und Fleece aus 100 Prozent Polyester; die Membran besteht aus 100 Prozent Polyurethan. Sie ist in Schwarz/Warnorange erhältlich und in den Größen XS bis 3XL verfügbar. Besonders alltagstauglich: Die Jacke ist bei 60 Grad in der Maschine waschbar und kann bei reduzierter Schleuderzahl im Schonwaschgang geschleudert werden.







Für Radfahrer ist diese Pflegeeigenschaft nicht nebensächlich. Pendlerkleidung wird regelmäßig schmutzig: Spritzwasser, Straßendreck, Kettenkontakt, Staub, Matsch oder Schweiß gehören dazu. Eine Jacke, die nicht wie ein empfindliches Spezialteil behandelt werden muss, hat im täglichen Einsatz klare Vorteile.

Wo die Stihl Advance ShellTEC Jacke besonders gut passt

Am stärksten ist die Stihl Advance ShellTEC Jacke im Bereich zwischen Arbeitsweg, E-Bike-Alltag und robustem Freizeitfahren. Wer täglich fährt, viel Wert auf Sichtbarkeit legt und eine Jacke sucht, die nicht nach wenigen Kontakten mit Rucksack, Ästen oder rauen Oberflächen gezeichnet ist, bekommt ein ungewöhnlich stimmiges Paket.

Weniger passend ist die Jacke für Fahrer, die ein möglichst leichtes, kleines Packmaß suchen, eine sehr dezente Optik bevorzugen oder ausschließlich sportlich im Performance-Bereich unterwegs sind. Der hohe Warnorange-Anteil ist funktional stark, aber optisch bewusst auffällig. Genau das ist Teil des Konzepts.







Der entscheidende Perspektivwechsel

Die Stihl Advance ShellTEC Jacke zeigt, dass gute Fahrradbekleidung nicht zwingend aus dem Fahrradregal kommen muss. Sie ist kein klassisches Bike-Produkt, aber sie beantwortet mehrere zentrale Fragen des Radalltags überzeugend: Werde ich gesehen? Bleibe ich warm genug? Kann die Jacke mit Bewegung umgehen? Hält sie Alltagsbelastung aus? Habe ich genug Stauraum? Kann ich sie unkompliziert pflegen?

Dass Stihl diese Jacke für professionelle Waldarbeit entwickelt hat, ist kein Nachteil, sondern der Grund, warum sie für Radfahrer interessant wird. Im Wald zählen Sichtbarkeit, Schutz und Beweglichkeit. Auf dem Fahrrad ebenfalls – nur in einem anderen Umfeld.







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Teilnahmeschluss: 25. Juni 2026