Produktnews: Mit den Zipp 404 S bringt der für seine hochwertigen Laufrad-Modelle bekannte Hersteller einen neuen Carbon-Laufradsatz für den Straßeneinsatz auf den Markt. Der Laufradsatz des Modelljahres 27 ist ab dem 30. Juni 2026 im Handel erhältlich und soll aerodynamische Performance, moderne Tubeless-Technologie und einen vergleichsweise attraktiven Preis verbinden. Innerhalb der Zipp S-Collection übernimmt der 404 S die Rolle des Straßenlaufradsatzes, während der 303 XPLR S für Gravel und der 1ZERO HITOP S für Cross-Country-Mountainbike vorgesehen sind.

Neuer Straßenlaufradsatz innerhalb der Zipp S-Collection

Der Zipp 404 S wurde laut Hersteller von Grund auf neu entwickelt. Ziel war es, einen schnellen Straßenlaufradsatz zu einem niedrigeren Preispunkt anzubieten, ohne den Fokus auf Aerodynamik aufzugeben. Zipp positioniert den Laufradsatz damit als Option für ambitionierte Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer, die ihr Rad spürbar aufwerten möchten, aber nicht zwingend in die teuersten Aero-Laufräder des Sortiments greifen wollen.







Im Vergleich zum 303 S soll der neue 404 S vor allem bei der Asphalt-Performance zulegen. Zipp nennt Vorteile bei Aerodynamik, Nabenperformance, Optik und Preis. Damit ist der 404 S klarer auf den Straßeneinsatz zugeschnitten als der vielseitiger angelegte 303 S. Wichtig bleibt die Abgrenzung: Laut Zipp ist der 404 S nicht für Gravel gedacht, sondern ausschließlich für Straßen und befestigte Oberflächen vorgesehen.

50 mm Felgenhöhe mit Aero-Fokus

Das zentrale Merkmal der Zipp 404 S ist die 50 Millimeter hohe Carbonfelge. Damit setzt Zipp auf ein mittelhohes Aero-Profil, das Anleihen beim WorldTour-erprobten Firecrest-Design nimmt. Der Hersteller verspricht dadurch Aero-Performance auf Premium-Niveau bei gleichzeitig hoher Seitenwindstabilität.







Nach offiziellen Angaben spart das neue Felgendesign gegenüber dem 303 S 2 Watt Tretleistung. Auch gegenüber Wettbewerbsprodukten, die laut Zipp teils deutlich teurer sind, soll der 404 S aerodynamisch stark positioniert sein. Diese Werte sind als Herstellerangaben einzuordnen, unabhängige Vergleichsmessungen sind noch nicht bekannt.

Breite TSS-Felge für moderne Rennradreifen

Die Felge des Zipp 404 S besitzt eine innere Felgenbreite von 23 Millimetern, die Außenweite 29 Millimeter. Der Laufradsatz ist als Tubeless Straight Side, kurz TSS, ausgelegt und damit für Hookless-kompatible Reifen vorgesehen. Zipp empfiehlt Reifenbreiten zwischen 28 und 39 Millimetern.

Diese Auslegung passt zu aktuellen Entwicklungen im Rennradbereich: breitere Reifen, niedrigere Drücke und mehr Kontrolle auf unterschiedlichen Straßenbelägen. Zipp beschreibt die Kombination aus 23 Millimeter Innenweite und breiteren Reifen als Möglichkeit, den Rollwiderstand zu verringern und die Kontrolle zu verbessern. Der Fokus bleibt jedoch klar auf Asphalt und befestigten Oberflächen.







Die offiziellen Angaben des Herstellers nennen konkrete Druckgrenzen für den Zipp 404 S Carbon Laufradsatz. Für Reifen mit 28 bis 29 Millimetern Breite liegt der maximale Druck bei 72 psi beziehungsweise 5,0 bar. Für 30 bis 34 Millimeter breite Reifen sind maximal 65 psi beziehungsweise 4,5 bar vorgesehen. Bei 35 bis 39 Millimetern liegt die Obergrenze bei 58 psi beziehungsweise 4,0 bar.

Der Laufradsatz kann laut Zipp auch mit Schläuchen gefahren werden. Voraussetzung ist jedoch ein Hookless-kompatibler Reifen, entweder gemäß Zipp Reifenkompatibilitäts-Tabelle oder nach Freigabe des Reifenherstellers. Damit bleibt die Reifenwahl ein wichtiger Punkt: Entscheidend ist nicht nur die Breite, sondern auch die Kompatibilität mit dem hakenlosen Felgenbett.







Gewicht, Speichen und Naben

Der Zipp 404 S Laufradsatz wiegt laut offiziellen Angaben 1.585 Gramm. Dieses Gewicht umfasst bereits Ventile und Tubeless-Felgenband. Für einen 50 Millimeter hohen Aero-Carbon-Laufradsatz liegt der Fokus damit nicht allein auf maximaler Gewichtseinsparung, sondern auf einer Kombination aus Aerodynamik, moderner Reifenaufnahme und praxisnaher Ausstattung.

Beim Aufbau setzt Zipp auf ein 20-Loch-Vorderrad und ein 24-Loch-Hinterrad. Eingespeicht wird mit Sapim CX-Sprint-Speichen in zweifach gekreuzter Ausführung. Die Nabenbasis bildet der Zipp 76/176-Nabensatz mit 36 Eingriffspunkten. Damit soll der Kraftschluss beim Antritt schnell erfolgen.







Center Lock, XDR und SRAM/Shimano Road

Der Zipp 404 S ist für Scheibenbremsen ausgelegt und nutzt eine Center-Lock-Aufnahme mit Innenverzahnung. Bei den Freilaufoptionen bietet Zipp Varianten mit SRAM XDR sowie SRAM/Shimano Road an. Damit deckt der Laufradsatz die gängigen aktuellen Rennrad-Antriebsstandards ab.

Design: Weiße oder dunkelgraue Decals

Optisch bietet Zipp den 404 S in zwei Grafikvarianten an. Zur Wahl stehen weiße Decals, wie sie von den Pro-Team-Laufrädern bekannt sind, sowie dunkelgraue Decals für einen zurückhaltenderen Look.







Systemgewicht, Felgenband und Wartung

Das maximale Systemgewicht des Zipp 404 S beträgt 115 Kilogramm. In dieses Systemgewicht fallen Fahrer, Fahrrad und Ausrüstung. Für das Tubeless-Felgenband gibt Zipp eine Breite von 26 Millimetern an und empfiehlt das Original-Felgenband des Herstellers. Alternativen aus dem Fachhandel können ebenfalls genutzt werden, sofern sie geeignet sind.

Für die Pflege empfiehlt Zipp Wasser und Seife. Hochdruckreiniger sollen nicht direkt auf die Lager gerichtet werden, und auch Entfetter sollen nicht direkt auf die Lager gesprüht werden. Das ist eine praxisnahe, aber wichtige Einschränkung, da Lager und Freilauf bei Laufrädern zu den regelmäßig zu wartenden Komponenten gehören.







Garantie und Crash Replacement

Wie andere Zipp-Laufräder ist auch der 404 S laut offiziellen Unterlagen durch eine unbefristete Garantie sowie ein Crash-Replacement-Programm abgesichert.

Nicht abgedeckt sind häufig zu wartende oder verschleißende Teile wie Speichen, Lager und verschlissene Freiläufe. Voraussetzung ist außerdem eine regelmäßige saisonale Wartung. Für Käufer ist diese Unterscheidung relevant: Die Garantie betrifft vor allem strukturelle Schäden am Laufrad, nicht aber normalen Verschleiß.

Preise und Varianten der Zipp 404 S

Der europäische UVP liegt bei 530 Euro für das Vorderrad und 570 Euro für das Hinterrad. Daraus ergibt sich ein Laufradsatzpreis von 1.100 Euro UVP.







Fazit: Aero-Performance zum niedrigeren Einstiegspreis

Mit dem Zipp 404 S ergänzt Zipp sein Laufradprogramm um einen klar straßenorientierten Aero-Carbon-Laufradsatz. Die wichtigsten Eckdaten sind eine 50 Millimeter hohe Carbonfelge, 23 Millimeter Innenweite, 29 Millimeter Außenweite, TSS-/Hookless-Auslegung, 1.585 Gramm Gewicht, 76/176-Naben, Center-Lock-Bremsaufnahme und ein europäischer Laufradsatzpreis von 1.100 Euro UVP.

Der 404 S ist damit kein Gravel- oder Allroad-Laufradsatz, sondern ein spezifisch auf die Straße ausgerichtetes Aero-Upgrade. Seine Stärke liegt laut Herstellerangaben in der Kombination aus aerodynamischem Felgenprofil, breiter Reifenplattform, moderner Tubeless-Kompatibilität und vergleichsweise attraktiver Preispositionierung. Für Rennradfahrer, die einen neuen Carbon-Laufradsatz mit klarer Aero-Ausrichtung suchen, dürfte der Zipp 404 S damit zu den interessantesten Neuheiten im Modelljahr 27 zählen.







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