Thule revolutioniert die Fahrradtasche

Produktnews: Fahrradtaschen sind abseits des Radfahrens oft sperrig und unangenehm zu tragen. Der schwedische Outdoor-Spezialist Thule löst dieses Problem radikal: Mit dem neuen InLock-Befestigungssystem bleibt die harte Montage-Hardware am Gepäckträger zurück, sodass die Tasche selbst federleicht und frei von störenden Kunststoffteilen bleibt.

Das innovative InLock-System von Thule: Clevere Hardware, die am Fahrrad verbleibt

Das Prinzip hinter dem neuen InLock pannier system by Thule ist so simpel wie genial: „Slide. Lock. Go.“. Anstatt eines Klick-Systems direkt an der Tasche wird eine universelle Halterung fest am Gepäckträger montiert. Sie eignet sich für klassische Gepäckträgerschienen mit einem Durchmesser von 10 bis 16 Millimetern oder lässt sich via Adapter mit dem Thule Tour Rack kombinieren. Die passenden Taschen gleiten einfach über eine weiche Stoffrückwand auf den Rahmen und rasten sicher ein. Zum Abnehmen genügt ein simpler Zug an der Lasche. Das sorgt für eine völlig klapperfreie Verbindung auf dem Rad – und eine anschmiegsame Tasche beim Gang zu Fuß.







Robustes Abenteuer oder wasserdichter Alltag

Thule bringt das neue System direkt zum Start in zwei spezialisierten Produktlinien auf den Markt. Für urbane Pendler bietet die Shield Kollektion IPX4-wasserdichten Schutz für Laptop, Rucksack und Co. Wer maximale Langlebigkeit und Flexibilität für Outdoor-Trips sucht, greift zur robusten Chasm Kollektion. Diese wetterfeste Linie umfasst praktische Alltagshelfer wie eine Einkaufstasche, eine isolierte Kühltasche und einen großen Gepäckbehälter, der sich im leeren Zustand flach zusammenfalten lässt. Das System sowie die kompatiblen Taschen sind im gut sortierten Fachhandel erhältlich. Der Preis für die InLock Halterung beträgt 39,95 €, die Preise für In-Lock kompatible Taschen liegen zwischen 69,95 € und 149,95 €.

Web: www.thule.com







Fotos (c) Thule