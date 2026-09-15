In vielen Bikeparks herrscht Fullface-Pflicht – mit einer normalen Halbschale werden Fahrer nicht in den Lift gelassen. Klar, Sicherheit geht vor, doch für viele Gelegenheitsfahrer lohnt es sich kaum, sich einen speziellen Downhill-Helm anzuschaffen. Ein hybrider Fullface-Helm kann die Lösung sein. Bei ihm lässt sich der Kinnbügel abnehmen und der Bikepark-Helm in Sekunden in einen normalen Trail-Helm verwandeln. Doch welche Fullface-Helme mit abnehmbarem Kinnbügel gibt es derzeit auf dem Markt?

Für wen machen Fullface-Helme mit abnehmbarem Kinnbügel Sinn?

Ein hybrider Fullface-Helm verspricht, die gute Belüftung einer Halbschale mit dem Schutz eines Fullfaces zu verbinden; jedenfalls dann, wenn der Fahrer das möchte. Es ist ein Helm für jeden Einsatzbereich – und damit sind auch nur einmalige Anschaffungskosten verbunden. Wer selbst zum Bikepark kurbeln möchte, kann das mit einer normalen Halbschale tun, während der Kinnbügel am Rucksack oder an der Hipbag baumelt. Für ein Mountainbike-Wochenende, an dem es samstags in den Bikepark geht und sonntags eine ausgedehnte Trail-Tour ansteht, braucht es dann auch nur einen Helm.

Gibt es Nachteile?

Eine solche Universallösung bedeutet natürlich Kompromisse. Typischerweise ist ein Fullface-Helm mit abnehmbarem Kinnbügel etwas schwerer und unkomfortabler als jene Helme, die er ersetzen möchte. Kein Wunder: Der Verbindungsmechanismus verbraucht Bauraum und Material, die an konventionellen Helmen fehlen.







Welche Modelle findet man auf dem Markt?

Abus Targon (Mips)

Der Abus Targon, optional auch mit Mips-System erhältlich, wird in Italien produziert. Er setzt auf ein Speed-Latch-System, um den Kinnbügel recht fließend an- und abzunehmen. In vier Farben erhältlich. Mit dem YouDrop FF gibt es auch einen variablen Kinderhelm von Abus.







Rotationsschutz Mips optional (+ 50 Euro)

Mips optional (+ 50 Euro) Kinnverschluss Fidlock

Fidlock Größen 51-55 cm / 55-58 cm / 57-61 cm

51-55 cm / 55-58 cm / 57-61 cm Gewicht (Herstellergewicht, Gr. M, FF) 970 g

970 g www.abus.com

Preis (UVP) 299,95 Euro

Bell Super DH Spherical







Der US-amerikanische Hersteller bietet in seinem Sortiment zwei verschiedene Fullface-Helme mit abnehmbaren Kinnbügeln an. Der Super DH Spherical verfügt über eine Downhill-Zertifizierung, was ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist. Zwei Farben sowie ein Legion-Design stehen zur Auswahl.

Rotationsschutz Mips

Mips Kinnverschluss Fidlock

Fidlock Größen 52-56 cm / 55-59 cm / 58-62 cm

52-56 cm / 55-59 cm / 58-62 cm Gewicht (Herstellergewicht, Gr. M) 860 g / 465 g (FF/HS)

860 g / 465 g (FF/HS) bellhelmets.com

Preis (UVP) 349,95 Euro

Bell Super Air R Spherical







Mit zwei Klicks lässt sich der Kinnbügel des Bell Super Air R Spherical abnehmen. Er ist vergleichsweise leicht und eignet sich vor allem für den All-Mountain-Einsatz. Fahrer können aus vier Farboptionen wählen.

Rotationsschutz Mips

Mips Kinnverschluss Klassisch

Klassisch Größen 52-56 cm / 55-59 cm / 58-62 cm

52-56 cm / 55-59 cm / 58-62 cm Gewicht (Herstellergewicht, Gr. M) 640 g / 410 g (FF/HS)

640 g / 410 g (FF/HS) bellhelmets.com

Preis (UVP) 329,95 Euro







Cratoni Madroc

Der Cratoni Madroc ist in zwei Varianten erhältlich. Neben der Standard-Version für knapp 300 Euro gibt es das Pro-Modell, welches über eine spezielle Tech-Box verfügt. Dort befinden sich Crash-Sensoren und Elektronik zur Integration mit der Cratoni-App, etwa für Sprechverbindungen mit anderen Cratoni-Fahrern, für Telefongespräche oder zum Musikhören.

Rotationsschutz Nein

Nein Kinnverschluss Klassisch

Klassisch Größen 54-58 cm / 58-61 cm

54-58 cm / 58-61 cm Gewicht (Herstellergewicht, Gr. M) 760 g

760 g cratoni.com

Preis (UVP) 299,95 Euro







Giro Switchblade Mips

Der Giro Switchblade Mips ist inzwischen ein Klassiker unter den variablen Fullface-Helmen und wird oft empfohlen, wenn man auf der Suche nach einem vielfältig einsetzbaren Integralhelm für Trail und Bikepark ist.







Rotationsschutz Mips

Mips Kinnverschluss Klassisch

Klassisch Größen 51-55 cm / 55-59 cm / 59-63 cm

51-55 cm / 55-59 cm / 59-63 cm Gewicht (Herstellergewicht, Gr. M) 995 g / 695 g (FF/HS)

995 g / 695 g (FF/HS) de.giro.com

Preis (UVP) 330 Euro

Leatt Enduro 2.0

Leatt führt in seinem Sortiment drei Varianten seines Enduro-Helms mit abnehmbarem Kinnbügel. Den Einstieg für 219 Euro macht der Enduro 2.0, der bereits Features wie einen Fidlock-Verschluss und das 360°-Turbine-System als Rotationsschutz bereithält. Der Kinnbügel kann per Knopfdruck abgenommen werden.







Rotationsschutz 360° Turbine

360° Turbine Kinnverschluss Fidlock

Fidlock Größen 51-55 cm / 55-59 cm / 59-63 cm

51-55 cm / 55-59 cm / 59-63 cm Gewicht (Herstellergewicht, Gr. S) 690 g / 360 g (FF/HS)

690 g / 360 g (FF/HS) leatt.de

Preis (UVP) 219 Euro

Leatt Enduro 3.0







Der Enduro 3.0 von Leatt liegt nicht bloß eine Preisklasse über dem vorherigen Modell, sondern verfügt mit dem 3-in-1-Aufbau über ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Der Kinnbügel lässt sich in zwei Schritten abnehmen, sodass aus dem Fullface entweder ein Jet-Helm oder eine klassische Halbschale wird.

Rotationsschutz 360°-Turbine

360°-Turbine Kinnverschluss Fidlock

Fidlock Größen 51-55 cm / 55-59 cm / 59-63 cm

51-55 cm / 55-59 cm / 59-63 cm Gewicht (Herstellergewicht, Gr. S) 690 g / 360 g (FF/HS)

690 g / 360 g (FF/HS) leatt.de

Preis (UVP) 299 Euro

Leatt Enduro 4.0







Mit dem Enduro 4.0 bietet Leatt auch einen voll Downhill-zertifizierten Fullface-Helm mit abnehmbarem Kinnbügel an. Leichte Materialien drücken das Gewicht auf 810 g in Größe S.

Rotationsschutz 360°-Turbine

360°-Turbine Kinnverschluss Fidlock

Fidlock Größen 51-55 cm / 55-59 cm / 59-63 cm

51-55 cm / 55-59 cm / 59-63 cm Gewicht (Herstellergewicht, Gr. S) 810 g

810 g leatt.de

Preis (UVP) 359 Euro

MET Parachute MCR







Der MET Parachute MCR verfügt über ein sogenanntes „Magnetic Chinbar Release“-Feature. Damit ist der magnetische Kinnbügelverschluss gemeint, der in Zusammenarbeit mit Fidlock entwickelt wurde. Ganze sieben Farben stehen zur Auswahl.

Rotationsschutz Mips

Mips Kinnverschluss Fidlock

Fidlock Größen 52-56 cm / 56-58 cm / 58-61 cm

52-56 cm / 56-58 cm / 58-61 cm Gewicht (Herstellergewicht, Gr. M) 840 g / 455 g (FF/HS)

840 g / 455 g (FF/HS) www.met.helmets.com

Preis (UVP) 350 Euro







Sweet Protection Arbitrator MIPS

Der Arbitrator Mips Fullface-Helm der norwegischen Marke Sweet Protection verfügt trotz abnehmbaren Kinnbügels über eine Downhill-Zertifizierung und ist damit die richtige Wahl für harte Bikepark-Strecken und entspannte Trail-Runden zugleich.

Rotationsschutz Mips

Mips Kinnverschluss Fidlock

Fidlock Größen 53-56 cm / 56-59 cm / 59-61 cm

53-56 cm / 56-59 cm / 59-61 cm Gewicht (Herstellergewicht, Gr. M) 980 g / 550 g (FF/HS)

980 g / 550 g (FF/HS) www.sweetprotection.com

Preis (UVP) 350 Euro







Urge Gringo de la Sierra / de la Pampa

Der französische Hersteller Urge Bike Products bietet mit dem Gringo de la Sierra (oben) und dem Gringo de la Pampa (unten) zwei Fullface-Helme mit abnehmbaren Kinnbügeln an. Damit sind die Helme ideal für den Einsatz an All-Mountain-, Enduro- und E-Mountainbikes.







Rotationsschutz Nein

Nein Kinnverschluss klassisch

klassisch Größen 55-58 cm / 58-61 cm

55-58 cm / 58-61 cm Gewicht (Herstellergewicht, Gr. M) 830 g

830 g urgebike.com

Preis (UVP) 149,90 Euro

Uvex Revolt (Mips)

Der Uvex Revolt Fullface-Helm ist mit oder ohne Mips erhältlich. Ohne Kinnbügel präsentiert sich der Revolt als moderner Jet-Helm, der über Ohren und Hinterkopf heruntergezogen ist. Die Mips-Version gibt es in fünf Designs; ohne Rotationsschutz kann man zwischen drei Farben wählen.







Rotationsschutz Mips optional (+ 30 Euro)

Mips optional (+ 30 Euro) Kinnverschluss Klassisch

Klassisch Größen 52-57 cm / 57-61 cm

52-57 cm / 57-61 cm Gewicht unbekannt

unbekannt www.uvex-sports.com

Preis (UVP) 219,95 Euro

Infos und Bilder: Hersteller