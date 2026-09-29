Mit der Naro-Familie wagt sich Aventon erstmals ins Feld der City-E-Bikes vor und will ein Fahrrad „für alle urbanen Abenteuer“ anbieten. Doch als sonderlich abenteuerlich dürften sich Stadtfahrten mit dem Naro nicht herausstellen, denn die nordamerikanische Marke präsentiert ein auf dem Papier sehr zuverlässiges und sinnvoll zusammengestelltes Gesamtpaket – und zwar zu einem Preis, der einer Kampfansage an die Branche gleicht. Besonders spannend ist der brandneue Aventon Ultro L-Motor, der dem Stadtrad bis zu 70 Newtonmeter Drehmoment an die Seite stellt. Was darf man vom neuen Aventon Naro erwarten?

Aventon Naro: Erstes City-E-Bike der Kanadier

Inzwischen hat sich in der Branche eine Liste von Features etabliert, die ein gutes City-E-Bike unbedingt bieten sollte. Aventon hat sich an diese Liste vorbildlich gehalten und gleichzeitig das Kunststück vollbracht, seinen Newcomer für den Urban-Bereich zu einem sehr kampflustigen Preis anzubieten: Knapp 2.600 Euro zahlt man für das moderne Stadtrad – und dabei verbaut die Marke aus dem kanadischen Ontario Features, die man eher von höherpreisigen Bikes kennt.







Herzstück ist ein neuer Mittelmotor: Der Aventon Ultro L kann bei den Leistungsdaten gut mit vergleichbaren Motoren wie dem Bosch Performance Line-Motor mithalten, wiegt aber laut Hersteller deutlich weniger. Am Naro überträgt das Antriebsaggregat seine Kraft mittels wartungsarmen Carbon-Riemens, welcher wiederum eine Shimano Nexus Fünf-Gang-Nabenschaltung mit Schaltautomatik antreibt. Sie ist definitiv ein Upgrade gegenüber der mechanischen Nabenschaltung, die man in diesem Preissegment sonst oft findet. Dazu gibt es einen 600-Wh-Akku, welcher sich dank Tiefeinsteiger-Geometrie einfach nach oben entnehmen lässt.

Doch das Naro weiß nicht bloß mit seinen greifbaren Ausstattungsdetails zu überzeugen. Mit der Aventon MyRide-App sollen sich E-Bike und Smartphone zu einem intelligenten System vereinen und den Fahrer im Alltag unterstützen – und auch Sorgen abnehmen, zum Beispiel vor Diebstahl: Das 3-Zoll-große Farbdisplay am Lenker lässt sich per Passwort schützen, außerdem ist natürlich GPS-Tracking eingebaut, was selbst ohne Handy-Verbindung dank bordeigenem GPS- und 4G-Modul funktioniert. Zudem erkennt das Naro ungewöhnliche Bewegungen, gibt im Notfall einen Alarm ab und sendet gleichzeitig eine Push-Benachrichtigung ans Handy.







Doch die wichtigste Komponente des Diebstahlschutzes ist sicher das integrierte Schloss. Über einen stabilen Bolzen lässt sich die Hinterradnabe blockieren und das Fahrrad kann im abgesperrten Zustand nicht mehr weggefahren werden. Das System kann über das Display (passwortgeschützt), das Handy oder sogar per Apple Watch ge- und entsperrt werden.

Motor Aventon Ultro L 70 Nm / 600 W

Aventon Ultro L 70 Nm / 600 W Akku 600 Wh (nach oben entnehmbar)

600 Wh (nach oben entnehmbar) Antrieb Shimano Nexus-5-Nabenschaltung mit Automatikmodus & Carbon-Riemen

Shimano Nexus-5-Nabenschaltung mit Automatikmodus & Carbon-Riemen Display Aventon A280, 3-Zoll-Farbdisplay

Aventon A280, 3-Zoll-Farbdisplay Ausstattung Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung, Ständer

Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung, Ständer Farben Schwarz, Grau, Lila

Schwarz, Grau, Lila Rahmengrößen S/M und L

S/M und L Gewicht (Hersteller) 25,9 kg (L)

25,9 kg (L) Max. Systemgewicht 150 kg

150 kg aventon.com

Preis (UPV) 2.599 Euro







Alles zum Antriebsstrang – was hat es mit dem neuen Ultro L-Motor auf sich?

An einem anständigen Citybike sollte der komplette Antrieb – vom Akku über den Motor bis zur Schaltung – sich möglichst unauffällig und zuverlässig verhalten. Schaltvorgänge übernimmt eine Shimano Nexus Inter-5E-Nabenschaltung im Hinterrad, die von Aventon mit einer Automatikfunktion aufgestockt wurde – während man durch den Stadtverkehr steuert, muss man sich also nicht mehr um die richtige Gangwahl kümmern. Die Nabenschaltung ist seit Jahren erprobt – was man über den brandneuen Ultro L-Motor noch nicht sagen kann. Hier handelt es sich um ein völlig neu entwickeltes Antriebsaggregat. Mit knapp 1,95 kg ist er fast ein ganzes Kilogramm leichter als sein Pendant bei Bosch, der Performance Line-Motor. Die Differenz beim Drehmoment von 5 Nm (75 Nm sind es beim Bosch, 70 Nm beim Aventon) dürfte im Alltag kaum zu spüren sein.

Hier haben Softwarefeatures einen deutlich größeren Einfluss auf das Handling von Tag zu Tag, und genau da dürfte Aventon die Nase vorne haben. Gesteuert wird der Ultro L nämlich von der sogenannten ACU (Aventon Control Unit): Der Bordcomputer bietet Funktionen wie Passwortschutz, GPS-Tracking, intelligente Aktivitätserkennung und verwaltet das integrierte Schloss. Er ermöglicht zudem das schlüssellose Akkusystem: Das Naro braucht zur Herausnahme des Akkus (die übrigens ganz praktisch nach oben erfolgt) keinen Akkuschlüssel, denn der Energiespeicher kann bequem über das Display oder die App gesichert werden.













All-inclusive-Ausstattung für 2.600 Euro

Was an einem Fahrrad für den alltäglichen Einsatz natürlich ebenfalls nicht fehlen darf, ist eine Vollausstattung inklusive der urbanen „Vierfaltigkeit“: Schutzbleche für Regentage, Gepäckträger für einen rucksack- und schweißfreien Rücken, Fahrradständer für einen Überall-Parkplatz und Beleuchtung für nachtschlafende Tageszeiten. Aventon ergänzt dieses Quartett um ein integriertes Schloss für das Hinterrad, sodass die Mitnahme eines schweren Ketten- oder Bügelschlosses hinfällig wird.

Über die Shimano Nexus-5-Gang-Nabenschaltung haben wir bereits gesprochen; für Verzögerung sorgen hingegen die Tektro HD-M3120-Zweikolben-Bremsen. Neben einer Federgabel mit 60 mm Federweg ist auch eine gefederte Sattelstütze mit 40 mm Federung verbaut. Dazu rollt das Aventon Naro auf 27,5-Zoll-Laufrädern, auf denen 2,1 Zoll breite Reifen von Kenda aufgezogen sind.

Naro ADV Rahmen Aluminium Federgabel 60 mm Motor Aventon Ultro L Drehmoment 70 Newtonmeter Leistung 600 Watt Akku 600 Wattstunden Nabenschaltung Shimano Nexus 5 Riemen Dayco Carbon Laufräder 27,5 Zoll Reifen Kenda Kwick Seven-5 Sport 27,5 x 2,1 Zoll Bremsen Tektro HD-M3120 180 / 180 mm Gewicht (Hersteller) 25,9 kg (L) Preis (UVP) 2.599 Euro







Geometrie

Rahmengröße S/M L A - Sitzrohrlänge in mm 400 500 B - Oberrohrlänge horizontal in mm 640 690 C - Tretlagerabsenkung in mm 70 70 D - Steuerrohrlänge in mm 150 170 E - Steuerrohrwinkel 67° 68° F - Sitzrohrwinkel 69.5° 69.5° G - Kettenstrebenlänge in mm 480 480 I - Radstand in mm 1165 1204 J - Reach in mm 403 445 K - Stack in mm 633 656 Überstandshöhe in mm 381 381 Laufradgröße (Zoll) 27.5 Zoll 27.5 Zoll Körpergröße (cm) 160-175 175-195







Fazit

Schlussendlich schnürt Aventon mit dem neuen Naro ein durchaus überzeugendes Paket, das nicht nur hardwaremäßig sehr solide dasteht, sondern auch softwareseitig eine reibungslose Integration in den Alltag verspricht. Der Preis von 2.599 Euro ist angesichts der wertigen Ausstattung mit Carbon-Riemen, 600-Wh-Akku und großem Farbdisplay wirklich kompetitiv und dürfte die Produktmanager anderer Marken schlucken lassen. Ebenso ist das verhältnismäßig geringe Gewicht von 25,9 kg in Größe L (Herstellerangabe) eine echte Ansage in diesem Preis- und Einsatzsegment. Einziger Wehrmutstropfen bleibt, dass lediglich zwei Rahmengrößen angeboten werden.