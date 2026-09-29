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Starker Preis, geringes Gewicht, moderne Features: Aventons erstes City-E-Bike ist eine Kampfansage

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Aventon Naro

Mit der Naro-Familie wagt sich Aventon erstmals ins Feld der City-E-Bikes vor und will ein Fahrrad „für alle urbanen Abenteuer“ anbieten. Doch als sonderlich abenteuerlich dürften sich Stadtfahrten mit dem Naro nicht herausstellen, denn die nordamerikanische Marke präsentiert ein auf dem Papier sehr zuverlässiges und sinnvoll zusammengestelltes Gesamtpaket – und zwar zu einem Preis, der einer Kampfansage an die Branche gleicht. Besonders spannend ist der brandneue Aventon Ultro L-Motor, der dem Stadtrad bis zu 70 Newtonmeter Drehmoment an die Seite stellt. Was darf man vom neuen Aventon Naro erwarten?

Inhaltsverzeichnis
Überblick
Motor und Akku
Ausstattung
Geometrie
Fazit

Aventon Naro: Erstes City-E-Bike der Kanadier

Inzwischen hat sich in der Branche eine Liste von Features etabliert, die ein gutes City-E-Bike unbedingt bieten sollte. Aventon hat sich an diese Liste vorbildlich gehalten und gleichzeitig das Kunststück vollbracht, seinen Newcomer für den Urban-Bereich zu einem sehr kampflustigen Preis anzubieten: Knapp 2.600 Euro zahlt man für das moderne Stadtrad – und dabei verbaut die Marke aus dem kanadischen Ontario Features, die man eher von höherpreisigen Bikes kennt.

Herzstück ist ein neuer Mittelmotor: Der Aventon Ultro L kann bei den Leistungsdaten gut mit vergleichbaren Motoren wie dem Bosch Performance Line-Motor mithalten, wiegt aber laut Hersteller deutlich weniger. Am Naro überträgt das Antriebsaggregat seine Kraft mittels wartungsarmen Carbon-Riemens, welcher wiederum eine Shimano Nexus Fünf-Gang-Nabenschaltung mit Schaltautomatik antreibt. Sie ist definitiv ein Upgrade gegenüber der mechanischen Nabenschaltung, die man in diesem Preissegment sonst oft findet. Dazu gibt es einen 600-Wh-Akku, welcher sich dank Tiefeinsteiger-Geometrie einfach nach oben entnehmen lässt.

Aventon Naro
Das Aventon Naro ist das erste City-E-Bike der Marke – und die Kanadier starten gleich voll durch: Carbon-Riemen, Shimano-Nabenschaltung, großes Farbdisplay mit vielen Softwarefeatures, dazu ein reichweitenstarker 600-Wh-Akku und ein Mittelmotor mit unter 2 kg Gesamtgewicht: Das alles gibt es beim Aventon Naro für nur 2.599 Euro (UVP)!

Doch das Naro weiß nicht bloß mit seinen greifbaren Ausstattungsdetails zu überzeugen. Mit der Aventon MyRide-App sollen sich E-Bike und Smartphone zu einem intelligenten System vereinen und den Fahrer im Alltag unterstützen – und auch Sorgen abnehmen, zum Beispiel vor Diebstahl: Das 3-Zoll-große Farbdisplay am Lenker lässt sich per Passwort schützen, außerdem ist natürlich GPS-Tracking eingebaut, was selbst ohne Handy-Verbindung dank bordeigenem GPS- und 4G-Modul funktioniert. Zudem erkennt das Naro ungewöhnliche Bewegungen, gibt im Notfall einen Alarm ab und sendet gleichzeitig eine Push-Benachrichtigung ans Handy.

Doch die wichtigste Komponente des Diebstahlschutzes ist sicher das integrierte Schloss. Über einen stabilen Bolzen lässt sich die Hinterradnabe blockieren und das Fahrrad kann im abgesperrten Zustand nicht mehr weggefahren werden. Das System kann über das Display (passwortgeschützt), das Handy oder sogar per Apple Watch ge- und entsperrt werden.

  • Motor Aventon Ultro L 70 Nm / 600 W
  • Akku 600 Wh (nach oben entnehmbar)
  • Antrieb Shimano Nexus-5-Nabenschaltung mit Automatikmodus & Carbon-Riemen
  • Display Aventon A280, 3-Zoll-Farbdisplay
  • Ausstattung Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung, Ständer
  • Farben Schwarz, Grau, Lila
  • Rahmengrößen S/M und L
  • Gewicht (Hersteller) 25,9 kg (L)
  • Max. Systemgewicht 150 kg
  • aventon.com
  • Preis (UPV) 2.599 Euro

Alles zum Antriebsstrang – was hat es mit dem neuen Ultro L-Motor auf sich?

An einem anständigen Citybike sollte der komplette Antrieb – vom Akku über den Motor bis zur Schaltung – sich möglichst unauffällig und zuverlässig verhalten. Schaltvorgänge übernimmt eine Shimano Nexus Inter-5E-Nabenschaltung im Hinterrad, die von Aventon mit einer Automatikfunktion aufgestockt wurde – während man durch den Stadtverkehr steuert, muss man sich also nicht mehr um die richtige Gangwahl kümmern. Die Nabenschaltung ist seit Jahren erprobt – was man über den brandneuen Ultro L-Motor noch nicht sagen kann. Hier handelt es sich um ein völlig neu entwickeltes Antriebsaggregat. Mit knapp 1,95 kg ist er fast ein ganzes Kilogramm leichter als sein Pendant bei Bosch, der Performance Line-Motor. Die Differenz beim Drehmoment von 5 Nm (75 Nm sind es beim Bosch, 70 Nm beim Aventon) dürfte im Alltag kaum zu spüren sein.

Hier haben Softwarefeatures einen deutlich größeren Einfluss auf das Handling von Tag zu Tag, und genau da dürfte Aventon die Nase vorne haben. Gesteuert wird der Ultro L nämlich von der sogenannten ACU (Aventon Control Unit): Der Bordcomputer bietet Funktionen wie Passwortschutz, GPS-Tracking, intelligente Aktivitätserkennung und verwaltet das integrierte Schloss. Er ermöglicht zudem das schlüssellose Akkusystem: Das Naro braucht zur Herausnahme des Akkus (die übrigens ganz praktisch nach oben erfolgt) keinen Akkuschlüssel, denn der Energiespeicher kann bequem über das Display oder die App gesichert werden.

Aventon Naro
Der brandneue Ultro L-Motor unterbietet den Bosch-Konkurrenten um ziemlich genau ein Kilo, gibt aber dennoch die gleichen Leistungswerte und fast  identische Drehmomentwerte ab.
Aventon Naro
Über das 3 Zoll große Farbdisplay lassen sich alle wichtigen Funktionen steuern. Das Naro bietet unter anderem einen Wegfahrschutz, schlüssellose Akkuentnahme und GPS-Tracking.
Aventon Naro
Konnektivität wird beim Aventon Naro großgeschrieben. Über die MyRide-App können viele Funktionen gesteuert werden.

All-inclusive-Ausstattung für 2.600 Euro

Was an einem Fahrrad für den alltäglichen Einsatz natürlich ebenfalls nicht fehlen darf, ist eine Vollausstattung inklusive der urbanen „Vierfaltigkeit“: Schutzbleche für Regentage, Gepäckträger für einen rucksack- und schweißfreien Rücken, Fahrradständer für einen Überall-Parkplatz und Beleuchtung für nachtschlafende Tageszeiten. Aventon ergänzt dieses Quartett um ein integriertes Schloss für das Hinterrad, sodass die Mitnahme eines schweren Ketten- oder Bügelschlosses hinfällig wird.

Über die Shimano Nexus-5-Gang-Nabenschaltung haben wir bereits gesprochen; für Verzögerung sorgen hingegen die Tektro HD-M3120-Zweikolben-Bremsen. Neben einer Federgabel mit 60 mm Federweg ist auch eine gefederte Sattelstütze mit 40 mm Federung verbaut. Dazu rollt das Aventon Naro auf 27,5-Zoll-Laufrädern, auf denen 2,1 Zoll breite Reifen von Kenda aufgezogen sind.

Naro ADV
RahmenAluminium
Federgabel60 mm
MotorAventon Ultro L
Drehmoment70 Newtonmeter
Leistung600 Watt
Akku600 Wattstunden
NabenschaltungShimano Nexus 5
RiemenDayco Carbon
Laufräder27,5 Zoll
ReifenKenda Kwick Seven-5 Sport 27,5 x 2,1 Zoll
BremsenTektro HD-M3120 180 / 180 mm
Gewicht (Hersteller)25,9 kg (L)
Preis (UVP)2.599 Euro

Geometrie

RahmengrößeS/ML
A - Sitzrohrlänge in mm400500
B - Oberrohrlänge horizontal in mm640690
C - Tretlagerabsenkung in mm7070
D - Steuerrohrlänge in mm150170
E - Steuerrohrwinkel67°68°
F - Sitzrohrwinkel69.5°69.5°
G - Kettenstrebenlänge in mm480480
I - Radstand in mm11651204
J - Reach in mm403445
K - Stack in mm633656
Überstandshöhe in mm381381
Laufradgröße (Zoll)27.5 Zoll27.5 Zoll
Körpergröße (cm)160-175175-195

Fazit

Schlussendlich schnürt Aventon mit dem neuen Naro ein durchaus überzeugendes Paket, das nicht nur hardwaremäßig sehr solide dasteht, sondern auch softwareseitig eine reibungslose Integration in den Alltag verspricht. Der Preis von 2.599 Euro ist angesichts der wertigen Ausstattung mit Carbon-Riemen, 600-Wh-Akku und großem Farbdisplay wirklich kompetitiv und dürfte die Produktmanager anderer Marken schlucken lassen. Ebenso ist das verhältnismäßig geringe Gewicht von 25,9 kg in Größe L (Herstellerangabe) eine echte Ansage in diesem Preis- und Einsatzsegment. Einziger Wehrmutstropfen bleibt, dass lediglich zwei Rahmengrößen angeboten werden.

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Über Lukas Mühlehner

Als Niederbayer passt er perfekt ins Velomotion-Team; Lukas Mühlehner studierte in Regensburg Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaft und sammelte nebenbei in der Bike-Industrie und später bei mtb-news.de viel Erfahrung in der Branche und im redaktionellen Arbeiten. Vom Donau-Flachland ist er in den Bayerischen Wald gezogen, um seine Volontärstelle bei Velomotion anzutreten und auf den dortigen MTB-Trails zwischen Arber und Geißkopf auf ausgiebige Testfahrten zu gehen.