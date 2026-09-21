Die Gravel-Saison ruft nach echten Abenteuern und wir haben das perfekte Bike dafür: Wir verlosen das Canyon Grizl CF 7! Während andere Gravelbikes auf reine Renngeschwindigkeit setzen, ist das Grizl der ultimative Begleiter für Bikepacking, Offroad-Entdeckungstouren und grobe Schotterpisten. Erfahre hier, was diesen Carbon-Allrounder so besonders macht und wie du ihn gewinnen kannst.

Ob auf technischen Trails, ruppigen Waldwegen oder voll bepackt auf der nächsten Mehrtagestour: Das Grizl CF 7 ist so etwas wie das SUV unter den Gravelbikes. Es glänzt vor allem durch enorme Laufruhe und Fahrstabilität, wenn der Untergrund ungemütlich wird. Mit seinem hochwertigen Carbonrahmen (Gesamtgewicht knapp unter 10 kg) bietet es dabei die ideale Balance aus Nehmerqualitäten und Vortrieb.

Massig Platz für Reifen und Gepäck

Der Rahmen des Grizl ist ein echtes Multitool für Entdecker. Auffälligstes Merkmal ist die großzügige Reifenfreiheit von bis zu 54 Millimetern (ab Werk kommt es bereits mit traktionsstarken 45-mm-Pneus). Das sorgt für ein sattes Plus an Dämpfung und Pannenschutz.







Hinzu kommen unzählige Montagepunkte an der Vollcarbon-Gabel sowie dem Ober- und Unterrohr. Egal ob Anything-Cages, Rahmentaschen, Schutzbleche oder gleich drei Trinkflaschen – das Grizl nimmt alles auf. Ein besonderes Highlight der aktuellen Carbon-Generation ist zudem das clevere, integrierte Staufach im Unterrohr, in dem Minitool, Flickzeug oder eine Windjacke dezent im Rahmen verschwinden.







Komfort und Zuverlässigkeit im Gelände

Für den nötigen Komfort auf langen Etappen sorgt die stoßdämpfende VCLS 2.0 Carbon-Sattelstütze, die Vibrationen spürbar entschärft. Geschaltet und gebremst wird mit der robusten, gravelspezifischen Shimano GRX-Gruppe. Sie liefert nicht nur kraftvolle Verzögerung, sondern arbeitet auch bei schlammigen Bedingungen präzise und bietet genug Bandbreite für steile Anstiege mit Gepäck.

Das Canyon Grizl CF 7: Die Highlights auf einen Blick

Carbon-Rahmenset: Leicht, detailreich verarbeitet und voll auf Offroad-Abenteuer ausgelegt.

Leicht, detailreich verarbeitet und voll auf Offroad-Abenteuer ausgelegt. Massive Reifenfreiheit: Platz für bis zu 54 mm breite Reifen für Komfort und Sicherheit im Gelände.

Platz für bis zu 54 mm breite Reifen für Komfort und Sicherheit im Gelände. Bikepacking-Ready: Viele Montagepunkte an Gabel und Rahmen für Taschen, Gepäckträger und Zubehör.

Viele Montagepunkte an Gabel und Rahmen für Taschen, Gepäckträger und Zubehör. Integriertes Staufach: Cleverer Stauraum direkt im Unterrohr für essenzielles Werkzeug und Ersatzteile.

Cleverer Stauraum direkt im Unterrohr für essenzielles Werkzeug und Ersatzteile. Komfort-Plus: Stoßdämpfende Carbon-Sattelstütze für ermüdungsfreies Fahren auf langen Touren.

Stoßdämpfende Carbon-Sattelstütze für ermüdungsfreies Fahren auf langen Touren. Zuverlässiger Antrieb: Die bewährte Shimano GRX Schaltung sorgt für reibungslose Performance abseits befestigter Wege.

Die bewährte Shimano GRX Schaltung sorgt für reibungslose Performance abseits befestigter Wege. Web: www.canyon.com

Jetzt teilnehmen und gewinnen!

Du suchst einen vielseitigen Buddy für dein nächstes Micro-Adventure oder die Flucht aus dem Alltag? Dann nutze jetzt deine Chance bei unserer großen Verlosung und hol dir das Canyon Grizl CF 7 auf deine Hometrails.







Rechtliches zur Canyon Verlosung:

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Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen. Hier geht’s zu unserer Datenschutz-Seite mit allen Infos zum Thema Datenschutz bei Verlosungen: Alles zum Datenschutz







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Teilnahmeschluss: 18. Oktober 2026