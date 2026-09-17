Shimano gehört zu den erfahrensten Pedalherstellern der Fahrradbranche. Neben den bekannten SPD-Klickpedalen haben die Japaner auch bei Plattformpedalen jahrzehntelange Erfahrung und decken vom Touren- bis zum Gravity-Einsatz ein breites Spektrum ab. Der Name Saint steht bei Shimano für die Komponenten-Serie, bei denen Robustheit und Kontrolle im Vordergrund stehen. Die Gruppe richtet sich vor allem an Downhill-, Freeride- und Gravity-Fahrer, die ihrem Material einiges abverlangen.

Das PD-G8040, so lautet die offizielle Bezeichnung des Shimano Saint Plattformpedal, passt genau in dieses Konzept: Es kombiniert einen stabilen Metallkörper mit einer Kunststoffummantelung, die bei Bodenkontakt gleichzeitig als Schutz dient. Die Plattform misst 121 x 110 mm, wiegt 395g und ist leicht konkav geformt. Dadurch steht der Fuß satt auf dem Pedal, während die Achse nicht störend aus der Plattform herausragt. Für zusätzlichen Halt sorgen die Pins. Shimano bietet verschiedene Pinpositionen und legt Ersatzpins in unterschiedlichen Längen bei. Eine Besonderheit: Die Pins lassen sich nicht wie bei vielen anderen Plattformpedalen über das Gewinde in der Höhe justieren. Stattdessen wird über die Wahl der Pinlänge der gewünschte Grip bestimmt. Übrigens, alle Einzelteile sind als Ersatzteile erhältlich.







Wer sich beim Plattformpedal nicht zwischen Metall und Composite entscheiden möchte, ist beim Saint PD-G8040 genau richtig. Die Kombination aus Metallkörper und Kunststoffummantelung funktioniert im Alltag erstaunlich gut. Der Metallkörper sorgt für Steifigkeit und Stabilität, während die Kunststoffelemente bei Steinkontakt als Schutz dienen. Wir haben das Pedal über einen längeren Zeitraum getestet und dabei auch den Verschleiß beobachtet. Kratzer bekommt das PD-G8040 natürlich ebenfalls, gerade bei häufigem „Trailkontakt“ lässt sich das nicht vermeiden. Allerdings wirkt es dadurch deutlich weniger schnell abgerockt als viele farbige Aluminium-Pedale, bei denen Steinkontakte schnell die Oberfläche beschädigen und die Farbe abtragen.

Noch wichtiger sind aber die Fahreigenschaften. Auf schnellen und technisch anspruchsvollen Trails vermittelt das Saint viel Sicherheit und einen sehr zuverlässigen Stand. Gleichzeitig lässt sich der Fuß problemlos repositionieren, wenn sich die Fahrsituation ändert. Die Plattform bietet dabei eine gelungene Balance aus Steifigkeit und einem gewissen Maß an Flex, ohne schwammig zu wirken.Wer mehr Grip möchte, kann die zusätzlichen Pins montieren. So lässt sich das Pedal unkompliziert an den persönlichen Fahrstil und die verwendeten Schuhe anpassen.