Wortspiele wie Drahtesel drängen sich beim eUrban Esel der gleichnamigen Marke nahezu auf – sind aber fehl am Platz, denn der Fahrradrahmen des City-E-Bikes besteht aus einem Holzverbund! Die Österreicher demonstrieren auch im restlichen Fahrrad-Line-Up viel Erfahrung mit den Rahmen aus Birke, Esche und Nuss. Das nun vorgestellte eUrban Esel richtet sich an Pendler und Alltagsfahrer, die auf einem besonderen Rad unterwegs sein möchten.

Einzigartiger Fahrradrahmen aus Holzverbund

Designanspruch trifft Alltagstauglichkeit

Preise starten bei 4.490 Euro

Holz für mehr Fahrkomfort

Die allermeisten Fahrräder, denen du in der Stadt begegnen wirst, besitzen einen Rahmen aus Aluminium. Manchmal kommt auch Stahl, Carbon oder Titan zum Einsatz. Die Marke esel (ehemals My Esel, nun esel mit kleinem e) setzt hingegen auf Holz! Genauer, auf einen Verbund aus Birke, Esche und Nuss. Der laminierte Holzrahmen ist hohl gefertigt und mit einer witterungsbeständigen Schicht versehen. Das Ganze ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern punktet laut esel auch mit hohem Fahrkomfort, da Holz die Erschütterungen beim Fahren absorbiert. Als nachwachsendes Material kann Holz zudem mit Nachhaltigkeit punkten, und durch die einzigartige Maserung gleicht kein Rahmen dem anderen.







eUrban Esel – Schneller Feger für den Stadtverkehr

Auch beim aktuellsten Modell, dem eUrban Esel, setzt der Hersteller aus dem oberösterreichischen Traun auf Holz als das Material der Wahl. So möchte esel jede Pendelfahrt in ein Erlebnis verwandeln und das Radfahren in der Stadt zum Selbstzweck erheben. Damit sich der Fahrer genau darauf ohne Anstrengung konzentrieren kann, befindet sich im Hinterrad der eigens entwickelte Nabenmotor von esel, der von einem 350 Wh starken, im Rahmen integrierten Akku gespeist wird. Mit 42 Nm Drehmoment schiebt der E-Motor an und beschleunigt das Holzrad so auf bis zu 25 km/h. Leichtbaukomponenten wie die Carbongabel drücken das Gewicht auf 18,5 kg in Größe S. In der Performance-Variante für 5.490 Euro sind es sogar nur 16,5 kg. Die Basic-Version gibt es für 4.490 Euro; wer ein Lichtset für seine alltäglichen Fahrten wünscht, kann für 105 Euro ein passendes dazukonfigurieren.

Material Holz (Birke, Esche, Nuss)

Holz (Birke, Esche, Nuss) Motor esel UEPA Nabenmotor 42 Nm

esel UEPA Nabenmotor 42 Nm Akku 350 Wh

350 Wh Besonderheiten Gewinner des German Design Award 2026

Gewinner des German Design Award 2026 Gewicht ab 16,5 / 18,5 kg

ab 16,5 / 18,5 kg www.esel.com

Preis (UVP) ab 4.490 Euro







Die Ausstattung des eUrban Esel im Detail

esel bietet das eUrban-Bike in vier Rahmengrößen an, mit denen ein Bereich von 160 bis 195 cm Körpergröße abgedeckt werden soll. Eine Geometrie-Tabelle gibt es nicht. Die beiden Ausstattungsvarianten Basic und Performance trennen 1.000 Euro – für das Upgrade erhält man leichte Carbon-Laufräder, eine Sattelstütze aus Carbon sowie eine Shimano Deore XT 11-fach-Schaltung. So lassen sich laut Hersteller 2 kg einsparen. Die restlichen Komponenten teilen sich beide Versionen: Shimano Zweikolben-Bremsen sorgen für Verzögerung, und Schwalbe Gravelreifen in 45-mm-Breite übertragen die Kraft des von esel selbst entwickelten UEPA-Nabenmotors. In der hier verbauten, kleinen Variante bietet der Heckmotor 42 Nm Drehmoment und verspricht ein sportlich-spritziges Fahrverhalten. Übrigens: Die Starrgabel an der Front ist nicht aus Holz gefertigt, sondern besteht aus Carbon.







Infos und Bilder: esel