Hinter dem HillMate steht Mobilitätshelden aus Unterfranken. Das Unternehmen entwickelt Produkte rund um Mobilität und Sicherheit für Kinder und ist unter anderem durch den Bremsassistenten mySTOPY bekannt. Mit dem HillMate haben die Mobilitätshelden ein kompaktes Zugsystem im Programm, das erschöpfte Kinder und bei Bedarf auch Erwachsene auf dem Fahrrad nach Hause bringt.

Der HillMate steckt in einem gerade einmal 61 x 61 x 39 mm großen Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunstoff. Darin sitzt ein selbstaufrollendes Dyneema-Seil, das sich je nach Angabe rund 2,2 bis 2,5 Meter ausziehen lässt. Die robuste Leine stammt ursprünglich aus dem Bergsport und kann laut Hersteller bis zu 150 kg Zuglast aufnehmen. Zudem ist das Seil mit reflektierenden Elementen versehen, was die Sicherheit im Straßenverkehr bei schlechtem Licht erhöhen kann. Mit rund 130 Gramm bleibt das komplette System angenehm leicht. Nach dem Ziehen verschwindet das Seil automatisch wieder im Gehäuse und ist damit sauber verstaut.







Schon beim ersten Anfassen macht der HillMate einen hochwertigen Eindruck. Das Gehäuse ist sauber verarbeitet und auch das Zugsystem wirkt robust. Bei der Montage bietet der HillMate mehr Möglichkeiten als viele Systeme mit Schnellverschluss. Das Gehäuse kann mit einem oder zwei Bändern horizontal oder vertikal unter dem Sattel beziehungsweise an der Sattelstütze befestigt werden. Alternativ lässt es sich auch direkt am Lenker des Kinderfahrrads montieren. Die Befestigung dauert dadurch zwar etwas länger als bei einem System mit Schnellverschluss, dafür ist man bei der Montageposition deutlich flexibler. Gerade für Mountainbiker mit Dropperpost ist das praktisch. Wird der HillMate horizontal montiert, kann die Sattelstütze weiterhin problemlos abgesenkt werden. Allerdings lässt sich hier das Gehäuse mit den Bändern nicht vollständig bombenfest fixieren. Auf ruppigen Trails beginnt es deshalb am Sattel zu klappern. Wer hier empfindlich ist und absolute Ruhe am Bike bevorzugt, sollte den HillMate für technische Abfahrten besser demontieren. Beim eigentlichen Ziehen gibt es dagegen nichts auszusetzen, auch bei der Montage an der Sattelstange oder am Lenker. Das Seil lässt sich schnell herausziehen und einhängen, anschließend kann der Nachwuchs einfach hinterhergezogen werden. Die Zugkraft reicht dabei problemlos aus, um auch längere Anstiege gemeinsam zu bewältigen. Nach dem Einsatz wird die Leine wieder eingezogen und der HillMate ist bereit für den nächsten Einsatz.