Lilienthal.bike präsentiert neuen GX L3K Laufradsatz

Produktnews: Mit dem Lilienthal GX L3K erweitert der deutsche Carbon-Spezialist Lilienthal.bike sein Sortiment im Gravel-Segment. Der neue 28-Zoll-Carbon-Laufradsatz setzt auf eine Kombination aus Gewebe-Optik, Carbonspeichen und Leichtbau-Naben. Mit einem Gesamtgewicht von rund 1.003 Gramm stellt er das bislang leichteste Modell im Gravel-Portfolio des Herstellers dar.

Bei der Entwicklung des GX L3K legt Lilienthal bewusst Wert auf die Sichtbarkeit des verwendeten Materials. Die Bezeichnung „L3K“ verweist auf ein Leinwand-Carbongewebe, bei dem jedes Faserbündel aus 3.000 einzelnen Carbonfilamenten besteht. Diese multidirektionale Faserstruktur prägt die Oberfläche des Laufradsatzes und wird durch minimalistische Decals ergänzt. Ein reduzierter Schriftzug im Farbton Pearl sowie die charakteristische Lilie auf Höhe des Ventillochs vervollständigen das optische Gesamtkonzept. Basis des Laufradsatzes ist die hauseigene 28-Zoll-Carbonfelge GX Gravel Hook. Beim Aufbau kommen pro Laufrad 20 Carbolite-Carbonspeichen von Alpina sowie ein OGS Ultra Light Road-Nabensatz zum Einsatz. Das Set aus Vorder- und Hinterradnabe bringt laut Hersteller 229 Gramm auf die Waage und ist mit TPI-Lagern ausgestattet.







Lilienthal GX L3K: Die wichtigsten technischen Daten im Überblick

Laufradgröße: 28 Zoll (ASTM-Kategorie 2)

Felgen: Lilienthal Carbon GX Gravel Hook

Naben: OGS Ultra Light Road (VR: 15 × 100 mm / HR: 12 × 142 mm)

Speichen: 20 Alpina Carbolite Carbonspeichen

Gewicht: ca. 1.003 g pro Laufradsatz

Empfohlene Reifenbreite: 32 mm bis 55 mm

Maximaler Reifendruck: 4,0 bar (bei 32 mm) / 2,4 bar (bei 55 mm)

Max. Systemgewicht: 130 kg

Vor dem Serienstart wurde der GX L3K unter Wettbewerbsbedingungen getestet. Unter anderem nutzte Philipp Bachl, Cape-Epic-Sieger und österreichischer Nationaltrainer, den Laufradsatz bei den UEC Gravel Championships sowie beim Rennen „The River“ im Rahmen der Gravel Earth Series. Der Lilienthal GX L3K ist ab sofort als kompletter Satz im Online-Shop des Herstellers erhältlich. Der Verkaufspreis liegt bei 2.899 Euro, die Lieferzeit wird von Lilienthal.bike mit zwei bis drei Werktagen angegeben.

Web: www.lilienthal.bike







Fotos (c) Lilienthal