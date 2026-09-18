Continental Grand Prix: Mit einer neuen Reifenbreite von 32 Millimetern reagiert Continental auf den Wunsch nach breiteren Allround-Reifen und erweitert sein Road-Sortiment konsequent weiter.

Der Trend im Rennradbereich geht bereits seit einiger Zeit in Richtung breiterer Reifen. Um für jeden Fahrstil das exakt passende Modell anbieten zu können, geht die deutsche Traditionsmarke Continental nun den nächsten Schritt: Der etablierte Allround-Reifen Grand Prix ist ab sofort auch in einer zeitgemäßen Breite von 32 Millimetern erhältlich.







Bewährte Technik für sämtliche Aufgaben

Der Grand Prix ist als Reifen für sämtliche Herausforderungen konzipiert, die auf dem Rennrad anstehen. Dabei muss Continental das Rad nicht neu erfinden, sondern greift auf die bewährte Technologie der Kultreihe Grand Prix 5000 zurück. Das Ziel dabei ist es, das Beste aus zwei Welten zu liefern: pure Performance auf der einen und hohe Langlebigkeit auf der anderen Seite.

Möglich macht das eine robuste, 3-lagige Karkasse, die im Zusammenspiel mit dem bekannten BlackChili Compound von Continental arbeitet. Diese Kombination sorgt für ein optimal ausgewogenes Verhältnis aus zuverlässigem Pannenschutz, herausragendem Grip und gleichzeitig niedrigem Rollwiderstand. Bisher gab es den Grand Prix lediglich in den Breiten 28 mm und 30 mm. Mit der neuen 32-mm-Version schließt Continental nun eine Lücke für alle, die nach mehr Volumen und Komfort suchen.

Die wichtigsten Fakten zum Continental Grand Prix (32 mm) im Überblick:







Einsatzbereich Allround-Rennradreifen

Allround-Rennradreifen Neue Dimension Jetzt in 32 mm Breite erhältlich (bisher 28 und 30 mm)

Jetzt in 32 mm Breite erhältlich (bisher 28 und 30 mm) Aufbau Robuste 3-lagige Karkasse für hohe Langlebigkeit

Robuste 3-lagige Karkasse für hohe Langlebigkeit Gummimischung Continental BlackChili Compound

Continental BlackChili Compound Verfügbarkeit Ab sofort bei ausgewählten Händlern

Ab sofort bei ausgewählten Händlern continental-tires.com

Preis (UVP) wird nachgereicht

„Wir wollen Reifen bauen, die zu den Bedürfnissen unserer Fahrerinnen und Fahrer passen – und dabei niemanden vergessen. Deshalb erweitern wir das Portfolio 2026 um den Grand Prix in 32 mm“, sagt Hannah Ferle, Produktmanagerin – Road, Continental Tires, Bicycle. „Die Präferenzen der Kundschaft verändern sich spürbar, und wir werden unser Angebot in diesem Jahr weiter ausbauen.“







Infos und Bilder: Pressemitteilung Continental

www.continental-tires.com