Produktnews: Propain spendiert seinem Dirtbike Trickshot ein optisches Update für die Saison. Die bisherige Farbvariante „Dark Peach“ fällt aus dem Programm und wird durch den neuen Farbton „Champain Gold“ ersetzt. Zudem erweitert der Direktversender die Auswahlmöglichkeiten im Online-Konfigurator bei den Federgabeln.

Das Propain Trickshot richtet sich als klassisches Dirtbike an Rider, die ein wendiges Arbeitsgerät für Dirtjumps, Pumptracks oder Skateparks suchen. Mit dem Modellpflege-Update ersetzt der Hersteller den bisherigen Farbton „Dark Peach“ durch die Variante „Champain Gold“, die dem Bike einen eleganten Auftritt verleihen soll. Der Aluminiumrahmen der Plattform bleibt in seinen Grundzügen unverändert.







Die Geometrie des Trickshots basiert auf dem kompakten Dirtjump-Standard mit kurzem Hinterbau und tiefem Oberrohr. Das ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit bei Sprüngen und Tricks im Park oder auf dem Pumptrack. Neben der neuen Hauptfarbe stellt Propain auch im Konfigurator eine zusätzliche Option bereit. Die Marzocchi Bomber DJ Federgabel ist ab sofort auch im klassischen Marzocchi-Rot wählbar.

Web: www.propain-bikes.com







Fotos (c) Stefan Eigner – eignerframes