Produktnews: Rechtzeitig zum Start der dunklen Jahreszeit erweitert der Elektronik- und Beleuchtungsspezialist SIGMA sein Lichtportfolio. Mit der Einführung drei neuer Frontleuchten aus der Buster-Serie sowie drei neuen Nyte-Rücklichtern baut das Neustädter Unternehmen seine in diesem Jahr vorgestellte Smart Light Series weiter aus. Neben den Einzelkomponenten bringt der Hersteller zudem aufeinander abgestimmte Lichtsets auf den Markt.

Drei neue Buster-Frontleuchten von 160 bis 1.700 Lumen

Die Buster-Familie erhält Zuwachs durch drei Modelle, die auf dem deutschen Markt primär als Helmleuchten platziert werden. Das neue Topmodell Buster 1700 Link liefert eine Lichtleistung von bis zu 1.700 Lumen und bietet laut SIGMA eine Leuchtweite von bis zu 210 Metern. Die Leuchte verfügt über Smart-Functions via Sigma Ride App und lässt sich vernetzen. Im Lieferumfang ist eine Lenkerfernbedienung enthalten, über die neben der Moduswahl auch ein akustisches Signal an der Leuchte ausgelöst werden kann.







Die Buster 900 Link ist ausgelegt für Trails und dunkle Wege und stellt bis zu 900 Lumen sowie 180 Meter Leuchtweite bereit. Die Leuchte lässt sich mit kompatiblen Link-Rücklichtern koppeln und per App verwalten. Die Steuerung per Fernbedienung am Lenker ist optional möglich. Bei der Buster 160 handelt es sich um ein kompaktes Einstiegsmodell mit bis zu 160 Lumen (80 m Leuchtweite), fünf Leuchtmodi-Profilen mit Mode Memory sowie seitlicher Sichtbarkeit (Light Guide). Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 24 Stunden angegeben.

Nyte-Rücklichter mit Bremslichtfunktion (International)

Am Heck ergänzt SIGMA das Portfolio um die Modelle Nyte 30, Nyte 50 und Nyte 50 Link. Die Nyte-Serie kombiniert kompakte Bauformen mit verschiedenen Dauer- und Flash-Modi sowie Akkulaufzeiten von bis zu 28 Stunden (Nyte 30). Die Modelle Nyte 50 und Nyte 50 Link beinhalten zudem eine integrierte Brems- und Notbremslichtfunktion. Die Nyte-Rücklichter sind allerdings ausschließlich für den internationalen Markt konzipiert und werden daher in Deutschland nicht angeboten.







SIGMA Smart Light Series Buster- und Nyte: Vernetzung und Preise

Über das hauseigene Link-System können kompatible Front- und Rückleuchten zu einem gemeinsamen Lichtsystem gekoppelt und zentral via App gesteuert werden (unter anderem mit Funktionen wie automatischem Ausschalten / Coming Home).

Buster 160 / HL: 34,95 Euro

Buster 900 Link / HL: 74,95 Euro

Buster 1700 Link / HL: 169,95 Euro

Nyte 30: 24,95 Euro

Nyte 50: 34,95 Euro

Nyte 50 Link: 42,95 Euro

Zusätzlich bietet SIGMA ab Ende September gestaffelt diverse Lichtsets (Kombinationen aus Buster/Aura-Frontleuchten und Nyte/Reco-Rücklichtern) im Preisbereich von 49,95 Euro bis 334,95 Euro an. Die neuen Produkte sind im Fachhandel und direkt über den Hersteller verfügbar.

Web: www.sigma.bike







Fotos (c) SIGMA-ELEKTRO GmbH