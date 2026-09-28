Verlosung/Produktnews: Mit einer breiteren und zugleich leichteren Aluminiumfelge, überarbeiteter 370-Nabe und der Möglichkeit, den gemeinsam mit Wahoo entwickelten Trackr Speed Geschwindigkeitssensor direkt an der Hinterradnabe zu integrieren, überarbeitet DT Swiss seinen E 1800 Spline deutlich. Der Laufradsatz soll dabei vor allem den Spagat zwischen klassischem Endurance-Rennrad und zunehmend vielseitigeren All-Road-Einsätzen schaffen. Wir verlosen einen DT Swiss E 1800 Spline 20 Laufradsatz inklusive Wahoo Trackr Speed Sensor.

Die Grenzen zwischen Rennrad und All-Road werden zunehmend fließend. Breitere Reifen, niedrigere Luftdrücke und Strecken, die nicht zwangsläufig am Ende des Asphalts aufhören, gehören mittlerweile auch für viele Rennradfahrer zum Alltag. DT Swiss trägt dieser Entwicklung mit der neuen Generation des E 1800 Spline Rechnung.







Offiziell führt der Schweizer Hersteller das Modell weiterhin in seiner Endurance-Kategorie. Die neue Felgengeometrie mit größerer Maulweite und Astm-Klassifizierung 2 erweitert den möglichen Einsatzbereich jedoch über die reine Asphalt-Runde hinaus.

Neue Felge: breiter und gleichzeitig leichter

Im Mittelpunkt der Überarbeitung steht die Aluminiumfelge. Während der bisherige E 1800 Spline 23 mit einer 23 Millimeter hohen Felge, 22 Millimeter Maulweite und 26 Millimeter Außenbreite ausgestattet war, kommt die neue Generation mit einer nur noch 20 Millimeter hohen Felge. Gleichzeitig wächst die Innenbreite auf 24 Millimeter, die Außenbreite auf 28 Millimeter. Die Felge besitzt weiterhin einen klassischen Hook und ist Tubeless Compatible.







DT Swiss spricht von einer neuen kantigeren Felgenform, mit der sowohl Gewicht eingespart als auch die Haltbarkeit für einen vielseitigen Einsatz erhöht werden soll. Gerade die größere Maulweite passt zu modernen, volumenstärkeren Rennradreifen und unterstreicht die Endurance- beziehungsweise All-Road-Ausrichtung.

Bemerkenswert ist dabei vor allem die Gewichtsreduzierung. Das neue Vorderrad bringt laut Hersteller 757 Gramm auf die Waage. Das Hinterrad liegt bei 870 Gramm mit Sram-Xdr-Freilauf beziehungsweise 893 Gramm in der Shimano-Road-Version. Damit startet der komplette Laufradsatz bei 1.627 Gramm.

Zum Vergleich: Beim bisherigen E 1800 Spline 23 wog allein das Vorderrad 829 Gramm, das Shimano-Hinterrad 958 Gramm. Bei vergleichbarer Shimano-Konfiguration sinkt das Gewicht damit von 1.787 auf 1.650 Gramm – eine Differenz von 137 Gramm. Gleichzeitig ist die Felge zwei Millimeter breiter geworden.







370-Nabe jetzt mit Ratchet Ln 36 Sl

Auch im Zentrum des Laufradsatzes hat DT Swiss nachgelegt. Zum Einsatz kommt weiterhin die DT Swiss 370, am Hinterrad nun allerdings mit Ratchet Ln 36 Sl.

Das Ratchet-Ln-System überträgt die Kraft über zwei Zahnscheiben, deren Zähne gleichzeitig ineinandergreifen. Innerhalb des DT-Swiss-Portfolios stellt Ratchet Ln den Einstieg in die Zahnscheiben-Freilaufsysteme dar. Beim neuen E 1800 kommt eine Variante mit 36 Zähnen zum Einsatz; beim bisherigen E 1800 Spline 23 arbeitete die 370-Nabe noch mit Ratchet Ln 18.







Gebremst wird ausschließlich per Scheibenbremse mit Center-Lock-Aufnahme. Vorne setzt DT Swiss auf eine 12×100-Millimeter-, hinten auf eine 12×142-Millimeter-Steckachse. Für den Antrieb stehen Shimano Road und Sram Xdr zur Wahl.

Auch bei den Speichen bleibt DT Swiss im eigenen Haus. Verbaut werden je nach Position DT Aero Comp Wide Straightpull und DT New Aero II Straightpull. Die Laufräder werden zweifach gekreuzt eingespeicht und mit DT ProLock Squorx ProHead Aluminium-Nippeln aufgebaut.

Wahoo Trackr Speed: DT Swiss und Wahoo bringen den Sensor an die Nabe

Eine weitere Neuerung betrifft weniger den Laufradsatz selbst als vielmehr dessen digitale Erweiterbarkeit. Das Hinterrad des E 1800 Spline ist für den neuen DT Swiss Trackr Speed by Wahoo vorbereitet. Im Gegensatz zu klassischen Geschwindigkeitssensoren, die mit einem Gummiband oder einer separaten Halterung auf der Nabe befestigt werden, wurde die Spline-Version des Trackr Speed so konstruiert, dass sie sich optisch direkt in die Hinterradnabe integriert. Der Sensor ist beim regulären E 1800 Spline allerdings nicht serienmäßig enthalten, sondern eine kompatible Erweiterung.







Technisch basiert das System auf dem Wahoo Trackr Speed. DT Swiss gibt an, dass der eigene Sensor funktional auf diesem Modell basiert, jedoch ein speziell an die Nabe angepasstes Gehäuse und statt einer Knopfzelle einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku besitzt. Ein 3-Achs-Beschleunigungssensor erkennt die Rotation der Hinterradnabe und berechnet daraus Geschwindigkeit beziehungsweise zurückgelegte Strecke. Das hat insbesondere dort Vorteile, wo die Geschwindigkeitsbestimmung ausschließlich per Gps ungenau werden kann – beispielsweise in Tunneln, dicht bebauten Gebieten oder bei schlechtem Satellitenempfang in den Bergen.







Die Daten werden über Ant+ und Bluetooth Low Energy übertragen. Damit lässt sich der Sensor mit kompatiblen Radcomputern, Smartphones und Sportuhren verbinden. Mit einem Gewicht von 23 Gramm fällt der Trackr Speed kaum ins Gewicht. DT Swiss nennt eine Akkulaufzeit von bis zu 94 Stunden. Aufgeladen wird über eine magnetische Ladeverbindung, deren Kabel auf der anderen Seite Usb-C nutzt. Zusätzlich verfügt der Sensor über eine Led zur Anzeige von Verbindungs- und Akkustatus und erfüllt die Schutzklasse Ipx7. DT Swiss bietet den Sensor sowohl für Spline- als auch Dicut-Naben an. Der empfohlene Verkaufspreis beginnt bei 59 Euro.

DT Swiss E 1800 Spline 20 rückt stärker in Richtung All-Road

Mit dem neuen DT Swiss E 1800 Spline verändert der Hersteller seinen Einstiegs-Laufradsatz für den Endurance-Bereich an mehreren entscheidenden Stellen. Auffällig ist weniger eine einzelne technische Neuerung als die Kombination aus geringerem Gewicht und gleichzeitig breiterer Felge.







Mit 24 Millimetern Maulweite, Tubeless-Kompatibilität und Astm-Kategorie 2 passt der Laufradsatz gut zu modernen Endurance-Bikes und Einsatzbereichen, bei denen neben Asphalt auch schlechtere Straßen und befestigte Nebenwege eine Rolle spielen. Das maximale Systemgewicht bleibt bei 120 Kilogramm. DT Swiss gibt die Laufräder zudem für entsprechende E-Bikes bis maximal 32 km/h beziehungsweise 250 Watt frei.

Der Trackr Speed ergänzt dieses Konzept auf digitaler Seite. Er verändert die eigentliche Funktion des Laufrads nicht, schafft aber eine saubere Lösung für Fahrer, die Geschwindigkeit und Distanz unabhängig von einer konstanten Gps-Verbindung erfassen möchten.







Preislich positioniert DT Swiss den E 1800 Spline weiterhin vergleichsweise niedrig innerhalb des eigenen Road-Portfolios: Der empfohlene Verkaufspreis für den Laufradsatz beginnt bei 399 Euro, der Trackr Speed kostet separat ab 59 Euro.

Technische Daten DT Swiss E 1800 Spline 20

Material: Aluminium

Laufradgröße: 700C / 29 Zoll

Felgenhöhe: 20 mm

Maulweite: 24 mm

Außenbreite: 28 mm

Reifenaufnahme: Hooked / Tubeless Compatible

Nabe: DT Swiss 370

Freilauf: Ratchet Ln 36 Sl

Bremsscheibenaufnahme: Center Lock

Achsen: 12×100 mm / 12×142 mm

Freilaufkörper: Shimano Road oder Sram Xdr

Gewicht Vorderrad: 757 g

Gewicht Hinterrad: 870 g Sram Xdr / 893 g Shimano

Gewicht Laufradsatz: ab 1.627 g

maximales Systemgewicht: 120 kg

Astm-Klassifizierung: 2

Evp: ab 399 Euro

DT Swiss Trackr Speed by Wahoo

Sensor: 3-Achs-Beschleunigungssensor

Übertragung: Ant+ / Bluetooth Low Energy

Akku: wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Akkulaufzeit: bis zu 94 Stunden

Laden: Usb-C / magnetischer Anschluss

Wasserschutz: Ipx7

Gewicht: 23 g

Varianten: Spline und Dicut

UVP: ab 59 Euro

Gewinne einen DT Swiss E 1800 SPLINE 20 mit Wahoo Trackr Speed Sensor