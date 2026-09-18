Schwalbe G-ONE 32 Zoll: Die übergroßen Laufräder sind immer mehr im Kommen – daher stellt Schwalbe ihren ersten offiziellen 32-Zoll-Reifen vor. Der G-One RS Pro und der RX Pro haben die Ehre, die ersten 32-Zoll-Reifen der Marke zu sein. Reifenbreite? Karkassentechnologie? Einsatzbereich? Hier gibt es alle Infos!

Der Trend im Gravelbereich geht seit vielen Monaten intensiv in Richtung noch größerer Laufräder, und auch erste Rennerfolge feiert die neue Größe: Robin Gemperle holte beim diesjährigen Unbound XL auf einem G-One RX PRO 32-Zoll-Prototypen den Sieg. Um für den Hype um 32-Zoll-Gravelbikes das exakt passende Material anbieten zu können, geht das Familienunternehmen Schwalbe nun den nächsten Schritt: Die etablierten Profile G-One RS Pro und G-One RX Pro sind ab April 2027 als 32-Zoll-Varianten erhältlich.







Bessere Traktion und stabileres Fahrverhalten

Die beiden neuen G-One-Modelle sind als Reifen für sämtliche Herausforderungen konzipiert, die im harten Gravel-Einsatz anstehen. Dabei muss Schwalbe die Profile nicht neu erfinden, sondern greift auf die bewährte Technologie seiner High-End-Gravelreifen zurück und skaliert sie für den neuen ETRTO-Durchmesser von 686 mm. Das Ziel dabei ist es, das Beste aus der neuen Laufradgröße herauszuholen: ein extrem stabiles Fahrverhalten auf der einen und ein deutliches Plus an Komfort auf der anderen Seite.







Unterstrichen wird diese Performance bereits durch erste Rennerfolge in der Praxis. So gewann Robin Gemperle kürzlich das prestigeträchtige Unbound XL, eines der härtesten Gravelrennen weltweit, auf 32-Zoll-Prototypen des G-ONE RX PRO. Bisher gab es die etablierten Schwalbe-Reifen lediglich in den klassischen Laufradgrößen wie 28 Zoll. Mit der neuen 32-Zoll-Version in den Breiten 50 mm und 55 mm schließt Schwalbe nun pünktlich zum Marktstart einer neuen Gravelbike-Generation im Herbst 2026 eine Lücke für alle, die das Maximum an Überrollverhalten und Traktion suchen. Passende Schläuche sowie MTB-Reifen in 32 Zoll sind ebenfalls für den Launch im April 2027 angekündigt.

Die wichtigsten Fakten zu den Schwalbe 32-Zoll-Gravelreifen im Überblick:

Einsatzbereich Gravel-Reifen für Race und Adventure

Gravel-Reifen für Race und Adventure Modelle G-One RS Pro und G-One RX Pro

G-One RS Pro und G-One RX Pro Neue Dimension Jetzt in 32-Zoll (ETRTO 686 mm) erhältlich

Jetzt in 32-Zoll (ETRTO 686 mm) erhältlich Verfügbare Breiten 50 mm und 55 mm

50 mm und 55 mm Verfügbarkeit Ab April 2027 bei ausgewählten Händlern (inkl. passender Schläuche)

Ab April 2027 bei ausgewählten Händlern (inkl. passender Schläuche) schwalbe.com

Preis (UVP) wird nachgereicht







„Anfangs waren wir skeptisch, ob 32 Zoll eine sinnvolle Ergänzung ist. Doch je mehr wir getestet haben, desto eindeutiger fiel das Fazit aus: „Wer auf 32 Zoll fährt, spürt definitiv einen Unterschied“, sagt Felix Schäfermeier, Head of Product Management bei Schwalbe. „Bezogen auf das Reifen-Setup bringt die neue Laufradgröße insbesondere im Gravel-Einsatz ein stabileres Fahrverhalten, bessere Traktion und mehr Komfort. Dies eröffnet auch Potenziale für weitere Kategorien, ohne dass andere Größen ihre Berechtigung verlieren.“

Infos und Bilder: Pressemitteilung Schwalbe