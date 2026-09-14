Wenn du eine mehrtägige Radreise unternehmen möchtest, darfst du dich im Vorfeld mit jeder Menge Planung auseinandersetzen. Für einige von uns ist die Vorbereitungsphase Teil des Spaßes, für andere ein notwendiges Übel. Letztere können ab sofort auf den Service der Onlineplattform Rogonneur setzen. Was kann das Planungstool?

Rogonneur: Radreisen in über 39 Ländern leicht gemacht

Auf der Plattform Rogonneur findest du alles, was du für deine nächste Mehrtagestour mit dem Fahrrad wissen musst. Egal, ob es mit dem Gravelbike, dem Trekkingrad oder dem Roadbike auf Tour geht – Rogonneur hat bereits im Voraus knapp 80 Mehrtagesreisen auf drei Kontinenten bis ins kleinste Detail geplant und aufbereitet. Mit einer Premium-Mitgliedschaft (als Abo oder Lifetime-Angebot verfügbar) erhältst du nicht nur vollen Zugang zu GPX-Routen inklusive praktischer Etappenaufteilung, sondern auch umfassende Vorschläge für Unterkünfte, Verpflegungsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés auf der Strecke sowie Wetterdaten und selbst Packlisten und praktische Infos zur Fahrradmitnahme in der Bahn. Einfach gesagt: Die komplette Etappen-Logistik ist schon vorab von Rogonneur ausgearbeitet worden – deine Aufgabe ist es hingegen, deine Radreise in vollen Zügen zu genießen.







Die Auswahl an bereits vorgeplanten Radabenteuern in Europa, Asien und darüber hinaus ist beeindruckend. Die kürzeste Radreise im aktuellen Sortiment ist eine 116 km lange Rundtour an der Westalgarve in Portugal, veranschlagt mit drei Tagen; mit 16 Etappen und 1.662 km ist die Route von Budapest nach Istanbul übrigens momentan die längste. Nizza, Lyon, Barcelona, Freiburg, Amsterdam – das sind nur einige aus einer Vielzahl an Städten, durch die die Rogonneur-Radreisen führen. Und das Angebot erstreckt sich auch auf Traumdestinationen außerhalb Europas: Touren in Vietnam, Südkorea, Japan und Indonesien sowie in den USA findet man ebenfalls auf Rogonneur.

So verhilft dir Rogonneur zu deiner nächsten Radreise

Sehen wir uns einmal an, wie die durchaus anspruchsvolle Fernreise von Erlangen nach Budapest auf der Rogonneur-Plattform aussieht:







Über 900 km weit geht die Reise von Erlangen nach Budapest; die vorgefertigte Tour auf Rogonneur spult diese Distanz in zehn Tagen ab. Das Praktische: Alle zehn Etappen sind für Premium-Mitglieder als GPX-Download erhältlich; für die Übernachtungen gibt es bereits eine kuratierte Liste. Auch Restaurants und Supermärkte an der Strecke sind hier auf einen Blick zu finden.













Zudem gibt es Vorschläge, wie sich die Anreise gestalten lässt, sowie eine optimierte Packliste. Rogonneur nimmt Reisenden damit viel Planungsarbeit ab und deckt möglichst viele Details ab.







Individuelle Radreise

Wer unter den knapp 80 Touren, die auf Rogonneur im Moment angeboten werden, nicht die passende für sein nächstes Radabenteuer findet, kann sich auch eine individuelle Reise erstellen lassen. Route, Etappen, Unterkünfte, die komplette Logistik vorab von Rogonneur geplant – das versprechen die individuell buchbaren Radtouren. Eine Tourenplanung für ein- bis dreitägige Radreisen kostet 80 Euro, für vier bis acht Tage werden 150 Euro fällig, und für neun bis 15 Tage zahlen Interessierte 200 Euro.