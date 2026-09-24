Die Dieburger E-Bike-Spezialisten von ROTWILD präsentieren mit dem R.XX eine komplette Neuentwicklung für das Modelljahr 2027. Das agil ausgelegte E-MTB richtet sich an Biker, die ein leichtfüßiges Handling auf technischen Trails suchen. Neben den bisher bekannten Varianten stellt ROTWILD mit der Ausführung ULTIMATE das neue, kompromisslose Aushängeschild der Modellreihe vor.

Produktnews: Herzstück des neu konstruierten ROTWILD R.XX ist ein handgefertigter Carbon-Rahmen mit fest integriertem 700-Wh-Akku. Dieser speist den kompakten Avinox M2.S Motor und sorgt für die nötige Ausdauer auf langen Trail-Runden. Bei der Fahrwerks-Kinematik setzt ROTWILD auf das sogenannte Elevated Box Design, das in Kombination mit einem geringen Gesamtgewicht für ein besonders spritziges und direktes Fahrverhalten sorgen soll. Um in allen fünf angebotenen Rahmengrößen ein identisches Handling zu gewährleisten, wächst die Hinterbaulänge größenabhängig mit.







Vierte Ausstattungsvariante setzt auf High-End-Komponenten

Bislang umfasste die R.XX-Reihe die drei Ausstattungslinien CORE, PRO und ULTRA. Mit der Version ULTIMATE legt ROTWILD nun ein neues Topmodell nach, das sich nicht nur technisch, sondern auch optisch im auffälligen Farbton Lava Orange abhebt.

Bei den Anbauteilen greift ROTWILD ins oberste Regal:

Antrieb: SRAM XX Eagle Transmission (elektronisch)

SRAM XX Eagle Transmission (elektronisch) Bremsen: SRAM Motive Ultimate Carbon

SRAM Motive Ultimate Carbon Fahrwerk: FOX 36 Float Factory Kashima Gabel & FOX Float X Factory Kashima Dämpfer

FOX 36 Float Factory Kashima Gabel & FOX Float X Factory Kashima Dämpfer Laufräder: NEWMEN Phase Carbon

NEWMEN Phase Carbon Motor & Akku: Avinox M2.S mit integrierter 700-Wh-Batterie







ROTWILD R.XX: Verfügbarkeit und Ersteindruck

Der offizielle Produktionsstart für das neue ROTWILD R.XX ist für Januar 2027 angesetzt. Wer das Bike schon vor dem Verkaufsstart live erleben und testen möchte, hat dazu im Rahmen der „ROTWILD Action Days“ oder bei Testwochenenden in Torbole die Gelegenheit.

Web: www.rotwild.com

Fotos (c) Rotwild / ADP Engineering GmbH