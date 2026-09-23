News / E-MTB: Alutech bringt mit dem ePelmo X1P ein E-Enduro, das voraussichtlich als erstes oder zumindest eines der ersten Bikes überhaupt mit dem neuen Gobao X1P-Antrieb ausgeliefert wird. Motor und stufenloses Getriebe sitzen in einer gemeinsamen Einheit, ein Riemen überträgt die Kraft ans Hinterrad – Kassette und Schaltwerk entfallen komplett. Dazu kommen 170 mm Federweg, ein 750-Wh-Akku mit Schnellladefunktion und eine auf 50 Exemplare limitierte Launch Edition. Die Auslieferung soll im Frühjahr 2027 erfolgen.

Früher Einstieg in eine neue Antriebsgeneration

Getriebe und Riemen sind für Alutech kein Neuland. Die norddeutsche Manufaktur hat seit Jahren Bikes mit Pinion-Getrieben im Programm, bietet seit rund drei Jahren E-MTBs mit Pinion MGU und Smart.Shift an und war nach eigenen Angaben zuletzt auch als Entwicklungspartner für Motorenhersteller tätig. Der nächste Schritt heißt nun Gobao X1P.

Gobao hat die neue X-Serie mit den Antrieben X1 und X1P im Juni 2026 auf der Eurobike vorgestellt, die Serienproduktion ist laut Hersteller für Februar 2027 geplant. Alutech gehört damit zu den ersten Herstellern, die den stärkeren X1P in ein eigenes Rahmenkonzept integrieren – nach aktuellem Stand dürfte das ePelmo eines der ersten, wenn nicht sogar das erste Mountainbike sein, das mit diesem Antrieb zum Kunden rollt. Für ein vergleichsweise kleines Unternehmen ist das bemerkenswert, denn üblicherweise sind es die großen Marken, die neue Antriebssysteme zuerst verbauen dürfen.







Wichtig dabei: Das ePelmo X1P ist kein bestehendes Pelmo, in das lediglich ein neuer Motor geschraubt wurde. Basis ist zwar die bekannte Pelmo-Plattform, der Rahmen wurde für den Gobao-Antrieb und den Riemen aber in weiten Teilen neu konstruiert. Die typische Alutech-Optik ist dabei natürlich erhalten geblieben.

Gobao X1P: Motor und Getriebe in einem Gehäuse

Das Herzstück des Bikes verdient einen genaueren Blick, schließlich dürfte der Gobao X1P für viele Leser noch ein unbeschriebenes Blatt sein. Gobao selbst ist kein Newcomer im E-Bike Bereich: Schon mit dem P100 und P120 konnte der Hersteller aus Fernost überzeugen, auch in unseren Prüfstandstests. Die europäische Niederlassung sitzt in Dietzenbach bei Frankfurt.







Die Eckdaten des X1P

Der X1P ist die stärkere von zwei Varianten der neuen X-Serie. Seine Kennwerte:

maximales Drehmoment: 150 Nm

Spitzenleistung: 1.500 Watt

Systemgewicht: 3,85 kg

Gehäuse aus Magnesium

Übersetzungsbandbreite: 500 Prozent (Untersetzung 1:0,8, Übersetzung 1:4)

Trittfrequenz: über 120 U/min möglich

Zum Vergleich: Der schwächere X1 kommt auf 120 Nm, 1.200 Watt und eine Bandbreite von 400 Prozent. Beide Antriebe teilen sich Abmessungen, Aufnahmepunkte und Gewicht, sodass Hersteller zwischen den Varianten wechseln können, ohne den Rahmen anzupassen. Gobao bietet die Systeme grundsätzlich auch für S-Pedelecs mit 45 km/h an, das ePelmo ist jedoch als klassisches Pedelec mit Unterstützung bis 25 km/h ausgelegt.







Stufenlos statt Gang für Gang

Der eigentliche Clou liegt weniger in den (beeindruckenden) Leistungsdaten als im Getriebe. Gobao spricht von ECVT, einem elektronisch gesteuerten, stufenlosen Getriebe (Electronically-controlled Continuously Variable Transmission). Die Software erfasst laufend Trittfrequenz, Drehmoment, Geschwindigkeit und Steigung und passt die Übersetzung in Echtzeit an. Ziel ist, dass der Motor stets in seinem effizientesten Drehzahlbereich arbeitet, während der Fahrer mit einer gleichmäßigen Kadenz tritt.

Wer die Kontrolle lieber selbst behält, kann die Übersetzung auch manuell wählen. Zwischen Automatik und manuellem Modus wird per Knopfdruck gewechselt. Die große Bandbreite von 500 Prozent sollte dabei sowohl für steile, technische Anstiege als auch für schnelle Passagen genügend Spielraum lassen.







Riemen statt Kette

Weil die Schaltarbeit komplett im Antrieb erledigt wird, braucht das ePelmo X1P weder Kassette noch Schaltwerk. Die Kraft gelangt über einen Gates-Riemen ans Hinterrad. Das reduziert die Zahl der verschleiß- und wartungsrelevanten Bauteile deutlich und lässt den Antrieb leise arbeiten – ohne Kette gibt es auch kein Kettenklappern auf ruppigen Abfahrten. Ein abgerissenes Schaltwerk nach einem Steinkontakt ist ebenfalls kein Thema mehr.

Wie sich das Zusammenspiel aus 150 Nm, stufenlosem Getriebe und Riemen im Enduro-Alltag über viele Kilometer bewährt, lässt sich bislang allerdings noch nicht beurteilen. Erfahrungswerte zur Langzeithaltbarkeit gibt es naturgemäß noch nicht, erste Fahreindrücke stehen ebenfalls aus.

Alutech ePelmo X1P: Rahmen und Hinterbau

Einen derart kräftigen Antrieb zu integrieren, stellt besondere Anforderungen an Rahmen, Hinterbau und Kraftübertragung. Besonders viel Entwicklungsaufwand hat Alutech nach eigenen Angaben in ein Bauteil gesteckt, das auf den ersten Blick unscheinbar wirkt: den Riemenspanner.







Integrierter Riemenspanner

Ein Riemen verlangt eine deutlich präzisere und konstantere Spannung als eine Kette. Statt auf eine Zukauflösung zu setzen, hat Alutech einen eigenen Spanner entwickelt, der vollständig in das Rahmenkonzept integriert ist. Er soll sicherstellen, dass die Kraft des X1P auch unter hoher Last und bei aktivem Hinterbau zuverlässig und kontrolliert ans Hinterrad übertragen wird. Zudem ist er durch seine hohe Position nicht in der „Gefahrenzone“, sollte man mit dem Tretlagerbereich im Gelände aufsetzen.

HorstLink mit einstellbarer Progression

Beim Fahrwerk bleibt Alutech der HorstLink-Kinematik der Pelmo-Plattform treu. Der Hinterbau stellt 170 mm Federweg bereit, die Progression lässt sich zwischen 20 und 24 Prozent einstellen. Damit kann das Bike an Fahrergewicht, Fahrstil oder Dämpfertyp angepasst werden. Verbaut wird ein Dämpfer mit 230 x 65 mm Einbaulänge, an der Front arbeitet eine Gabel mit ebenfalls 170 mm Federweg.







Ein weiteres Detail sind die verstellbaren Ausfallenden. Sie verändern die Kettenstrebenlänge von 437 mm (Größe S: 438 mm) auf 450 mm und damit den Charakter des Bikes: kurz für ein agileres, wendigeres Handling, lang für mehr Laufruhe und Spurtreue bei hohem Tempo. Laufradseitig hat man die Wahl zwischen einem Mullet-Setup oder einer reinen 29 Zoll Konfiguration.

Geometrie Alutech ePelmo X1P: Ausgelegt auf schnelle Abfahrten

Die Geometriedaten machen klar, wo sich das ePelmo X1P zu Hause fühlt. Der Lenkwinkel liegt in allen Größen bei flachen 62 Grad, der effektive Sitzwinkel bei steilen 78 Grad (gemessen auf Sitzhöhe). Das spricht für viel Laufruhe bergab und eine zentrale, kletterfreundliche Sitzposition bergauf.

Das Bike ist in vier Größen erhältlich. Der Reach wächst von 430 mm (S) über 450 mm (M) und 480 mm (L) bis 510 mm (XL), der Stack liegt bei 638 mm (S, M) beziehungsweise 648 mm (L, XL). Je nach Einstellung der Ausfallenden ergibt sich ein Radstand zwischen 1.218 mm (S, kurz) und 1.310 mm (XL, lang). Das Tretlager liegt – gemessen mit 2,4-Zoll-Reifen – 348 mm über dem Boden, die Absenkung beträgt 31 mm. Die Sitzrohre sind mit 380 mm (S) und 400 mm (M bis XL) kurz gehalten, was Spielraum für Vario-Sattelstützen mit viel Hub schafft.







S M L XL Reach (mm) 430 450 480 510 Stack (mm) 638 638 648 648 Sitzrohr (mm) 380 400 400 400 Lenkwinkel (in °) 62 62 62 62 Sitzwinkel (in °) 78 78 78 78 Kettenstreben 438/450 438/450 438/450 438/450 Tretlagerabsenkung (mm) 31 31 31 31 Tretlagerhöhe (mm) 348 348 348 348

Freigegeben ist das Bike für Einsatzbereich Kategorie 5, also auch für extreme Sprünge und Abfahrten in rauem Gelände bei Geschwindigkeiten über 40 km/h. Das maximale Fahrergewicht gibt Alutech mit 120 kg an. Bei den Standards setzt Alutech auf Bewährtes: 12 x 148 mm Hinterradachse, Post-Mount-Bremsaufnahme für 200-mm-Scheiben, ein getapertes Steuerrohr (ZS44/ZS56) und eine Sattelstütze mit 31,6 mm Durchmesser – schön!

750 Wh und schnelles Laden

Als Energiespeicher dient der Gobao-Akku BT750FS. Er bietet 750 Wh Kapazität bei einem Gewicht von 3,6 kg, was einer Energiedichte von 208 Wh/kg entspricht. Die Nennspannung beträgt 50,4 Volt, der Akku misst 425 x 71,6 x 71,6 mm und liefert bis zu 34 Ampere Impuls- und 25 Ampere Dauerentladestrom.







Ladepause als Reichweitenreserve

Interessanter als die reine Kapazität ist das Ladeverhalten. Mit dem optionalen 30-Ampere-Schnellladegerät, das eine Ladeleistung von bis zu 1,5 kW bereitstellt, soll der Akku nach rund 16 Minuten 50 Prozent und nach rund 28 Minuten 80 Prozent seiner Kapazität erreichen. Das Ladegerät selbst wiegt 1,2 kg. In der Praxis könnte damit schon eine Mittagspause auf der Hütte genügen, um die Reichweite für den Nachmittag deutlich aufzustocken – vorausgesetzt, eine passende Steckdose ist vorhanden. Wie nah die realen Ladezeiten an die Herstellerangaben herankommen, muss sich noch zeigen; Gobao selbst weist darauf hin, dass die Werte unter Laborbedingungen ermittelt wurden und reale Ladezeiten abweichen können. Für das Laden von 10 auf 80 Prozent nennt der Hersteller rund 20 Minuten und spricht von bis zu viermal kürzeren Ladezeiten als bei aktuellen Systemen. Ob sich dieser Vorteil auch auf die Lebensdauer des Akkus auswirkt, lässt sich derzeit nicht sagen – Gobao verweist hier auf ein intelligentes Batteriemanagement, das schonendes Laden sicherstellen soll.

Vernetzung: Zentrale im Oberrohr

Zum Gobao-System gehört auch die CCU (Central Control Unit), die beim ePelmo im Oberrohr sitzt. Sie verfügt über einen Touchscreen, eine kabellose Fernbedienung sowie Bluetooth, GNSS und 4G. Darüber laufen Funktionen wie Diebstahlschutz, Geofencing, eine digitale Akkusperre, die Ortung des Bikes aus der Ferne und das Entsperren per Smartphone. Ergänzend gibt es eine App, in der sich Motoreinstellungen anpassen, Navigation nutzen sowie Diagnosen und Fehlermeldungen abrufen lassen.







Beim Service setzt Gobao auf ein mehrstufiges Konzept mit Diagnosewerkzeugen für Händler, einem Servicecenter in Deutschland und einer Direkttauschstrategie: Defekte Komponenten sollen aus einem Servicebestand sofort ersetzt werden können, um Ausfallzeiten kurz zu halten. Für ein neues Antriebssystem, zu dem es noch kein etabliertes Händlernetz gibt, ist das ein wichtiger Punkt.

Ausstattung und Preise der Launch Edition

Zum Start bietet Alutech das ePelmo X1P ausschließlich als Launch Edition an, die auf 50 Exemplare limitiert ist. Das Rahmenset kostet 6.999 Euro, das Komplettrad 10.799 Euro. Die Launch Edition ist bis zum 15. Oktober 2026 über die Alutech-Website bestellbar. Im Anschluss soll es auch ein frei konfigurierbares Modell geben. Das Rahmenset richtet sich an alle, die ihr Bike lieber selbst mit Wunschkomponenten aufbauen.







Die Ausstattung des Komplettrads

Das Komplettrad ist hochwertig ausgestattet:

Gabel: RockShox ZEB Ultimate RC2 Charger 3.2, 170 mm

Dämpfer: RockShox Vivid Coil Ultimate, 230 x 65 mm

Bremsen: SRAM Maven Ultimate mit 220/200-mm-Scheiben

Antrieb: Gobao X1P mit Gates-Riemen und Alutech-Riemenspanner

Kurbeln: SRAM XO, 165 mm

Laufräder: DT Swiss FR541 (29″/27,5″)

Reifen: Maxxis Assegai und Minion DHR II

Sattelstütze: Bike Yoke Revive 3.0

Cockpit: Twinworks (Vorbau, Lenker, Griffe)

Akku: Gobao 750 Wh

Display: Gobao CCU im Oberrohr

Gabel und Dämpfer sind in Schwarz oder Rot erhältlich. Das Gewicht gibt Alutech mit ab 23,0 kg an. Angesichts von Alurahmen der Kategorie 5, Stahlfederdämpfer, Enduro-Reifen und 750-Wh-Akku ist das ein guter Wert, ein Leichtgewicht ist das ePelmo X1P aber erwartungsgemäß nicht.

Geduld gefragt: Lieferung ab Frühjahr

Wer jetzt bestellt, muss sich noch eine Weile gedulden. Die nächsten Motorsamples erwartet Alutech für den Spätherbst, die ersten serienreifen Gobao-Antriebe sollen Ende März/Anfang April ausgeliefert werden. Erst danach wird die erste Charge von 50 Bikes im Alutech-Werk aufgebaut. Wie früh das Projekt noch ist, zeigt auch ein Detail am Rande: Die bisher veröffentlichten Produktbilder sind KI-generiert, echte Fotos des fertigen Bikes gibt es noch nicht.







Käufer der Launch Edition bestellen damit ein Bike, zu dem es weder Fahreindrücke noch unabhängige Tests gibt – weder zum Rad selbst noch zum Antrieb. Das ist bei einem Preis von knapp 11.000 Euro für das Komplettrad ein Faktor, den man in die Kaufentscheidung einbeziehen sollte.

Alutech ePelmo X1P: Web

Weitere Infos zur Launch Edition samt der Möglichkeit zur Vorbestellung gibt’s direkt bei Alutech:

www.alutech-cycles.com